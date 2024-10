SHENZHEN, Chine, 17 octobre 2024 /CNW/ - KSTAR (002518.sz), un important fournisseur de solutions d'infrastructure pour centres de données, a une fois de plus consolidé sa position en tant que cinquième fabricant mondial d'onduleurs (alimentation sans interruption), selon le dernier rapport UPS Hardware Market Tracker d'Omdia. KSTAR obtient ce rang prestigieux pour la quatrième année consécutive, ce qui souligne sa capacité à fournir des solutions d'alimentation avancées qui répondent aux exigences en constante évolution des centres de données et des environnements informatiques d'IA.

Forte de son expérience de 31 ans en matière d'innovation technologique dans le domaine des onduleurs, KSTAR est la première marque locale en Chine[1] depuis 2000 et a étendu sa portée à plus de 180 pays en fournissant des services destinés aux fabricants de matériel informatique d'origine et aux fournisseurs de concepts d'origine, conformes aux normes internationales telles que les certifications GB, CE et UL.

Ivy Liang, directrice adjointe du service des produits de KSTAR, attribue le succès de l'entreprise à une gamme de produits complète, à une localisation stratégique et à une innovation permanente. L'entreprise répond aux besoins d'une clientèle diversifiée grâce à des produits allant des petits systèmes d'alimentation sans interruption pour un usage personnel aux solutions à grande échelle pour les centres de données et les applications industrielles.

« Nous comprenons les besoins spécifiques des différents marchés et nous développons et personnalisons nos produits en conséquence. Par exemple, nous avons mis au point les onduleurs de dernière génération VP68 et YDC3300 certifiés UL pour le marché américain, et les onduleurs de la série MEMOPOWER-III Li pour le marché européen. « Cette stratégie de localisation nous permet de mieux servir les clients locaux et d'améliorer notre compétitivité.»

KSTAR dispose également d'une solide équipe de R&D qui se consacre à l'innovation continue et au développement de technologies d'ASI de pointe. Selon le rapport, le marché mondial des onduleurs connaît une croissance significative en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement dans les centres de données. KSTAR a répondu à la demande de systèmes d'alimentation sans interruption à kVA plus élevé en introduisant un module d'alimentation à haute densité de 100/125 kW dans une hauteur de 3U pour ses systèmes d'alimentation sans interruption modulaires, ainsi que des produits modulaires de distribution d'énergie qui offrent une densité élevée, une efficacité en termes d'espace et des économies d'énergie.

À propos de KSTAR

Fondée en 1993, Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. (KSTAR) est un fournisseur de premier plan d'infrastructures pour centres de données, d'onduleurs solaires et de solutions de stockage d'énergie. Avec un effectif de près de 4 200 personnes et huit usines réparties entre la Chine et le Vietnam, KSTAR peut se targuer d'une capacité de production annuelle de 3 millions d'onduleurs.

Renseignements :

Courriel : [email protected]

Liens connexes : https://www.kstar.com/

[1] Source : Rapport annuel 2023-2024 de la CCID sur le marché chinois des onduleurs

SOURCE Shenzhen Kstar Science&Technology Co.,Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]