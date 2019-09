KSrelief lance une initiative « Réponse » pour secourir les Yéménites blessés lors d'événements récents à Aden et à Abyan

RIYAD, Arabie Saoudite, 2 septembre 2019 /CNW/ - Selon un communiqué publié aujourd'hui par le Centre d'aide humanitaire et de secours King Salman (Humanitarian Aid and Relief Centre, KSrelief), le centre « suit avec grand intérêt les récents événements malheureux dans les gouvernorats d'Aden et Abyan au cours desquels de nombreuses personnes ont été blessées ».

En réponse à la situation dans les deux provinces, KSrelief a lancé aujourd'hui, en collaboration avec le ministère yéménite de la Santé publique et de la Population, ainsi que d'autres autorités compétentes chargées de la santé. L'initiative « Réponse » (Istijaba) apportera aux personnes touchées des soins médicaux d'urgence et autres formes d'aide humanitaire. Cette intervention urgente s'inscrit dans le sens de l'engagement pris par le Royaume d'Arabie saoudite de soulager les souffrances du peuple yéménite.

Le Royaume d'Arabie saoudite, représenté par KSrelief, et agissant sous les directives du Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et SAR le Prince héritier, continuera de fournir une assistance impartiale et complète à tous les Yéménites dans le besoin pendant la crise humanitaire actuelle au Yémen.

