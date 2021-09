Krispy Kreme, Inc. investit pour accélérer sa croissance au Canada

Krispy Kreme obtient un contrôle majoritaire de Krispy K Canada

Krispy K Canada, actuel partenaire d'exploitation au Canada, continuera de diriger les activités régionales alors que Krispy Kreme poursuit l'implantation de sa stratégie omnicanale dans les marchés qu'elle dessert

TORONTO, le 30 sept. 2021 /CNW/ - Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ: DNUT) (« Krispy Kreme » ou l'« Entreprise ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente définitive de partenariat avec le franchisé et exploitant Krispy K Canada, qui détient et gère 10 points d'accès aux quatre coins de l'Ontario et du Québec. Les partenaires d'exploitation canadiens Christopher Lindsay et Kelcey Hamaker demeureront co-chefs de la direction de l'entité lorsque la transaction sera complétée et continueront de gérer les opérations quotidiennes des magasins Krispy Kreme au Canada. Prenant le succès actuel de Krispy K Canada comme point de départ, Krispy Kreme investira davantage dans l'expansion de sa stratégie omnicanale dans la région pour accélérer sa croissance et ainsi rejoindre plus de consommateurs.

Cette entente représente une autre étape marquante de la transformation stratégique de Krispy Kreme, favorisée en grande partie par un contrôle accru de ses activités. À la suite de cette transaction, Krispy Kreme contrôlera 75 pour cent des ventes dans tout son réseau mondial.

La stratégie omnicanale de Krispy Kreme lui permet de rejoindre un plus grand nombre de consommateurs en créant des points d'accès au travers de multiples canaux, y compris ses magasins, le commerce électronique, la livraison et le commerce au détail. Cette stratégie est soutenue par un modèle étoilé de fabrication et de distribution, lequel permet à Krispy Kreme de livrer des beignes frais dans des points d'accès en utilisant un réseau intégré de parcours de distribution exploités par l'entreprise.

« Puisque nous travaillons avec Krispy Kreme depuis tant d'années, nous savons que l'entreprise partage notre conviction quant à l'excellent potentiel de croissance ici au Canada », souligne Christopher Lindsay et Kelcey Hamaker, co-chefs de la direction de Krispy K Canada. « Notre récent rendement remarquable démontre ce potentiel, et notre capacité d'offrir une très bonne expérience avec Krispy Kreme via diverses plateformes a été un facteur clé de ce succès. Nous sommes ravis de continuer de travailler aux côtés de nos partenaires chez Krispy Kreme pour réaliser notre vision d'offrir à plus de gens l'expérience la plus géniale au monde en matière de beignes. »

Le Canada représente une occasion de développement importante pour l'Entreprise, dont la dynamique est similaire à celle des marchés plus matures comme ceux du Royaume-Uni et de l'Australie, chacun d'eux présentant maintenant plus de 1000 points d'accès. L'Entreprise a connu une croissance soutenue dans ces marchés, favorisée par la mise en œuvre efficace de son modèle étoilé. L'ajout du Canada mise également sur l'élan de croissance internationale de l'Entreprise alors qu'elle poursuit son expansion dans de nouveaux marchés à l'échelle mondiale.

« Nous sommes extrêmement heureux de faire équipe avec Chris et Kelcey pour les épauler à mettre leur vision en œuvre et à accroître notre rayonnement au Canada. En tirant profit de leur expérience locale, nous pourrons poursuivre l'accélération de notre croissance », rajoute Mike Tattersfield, chef de la direction de Krispy Kreme. « Avec les succès de notre transformation mondiale comme points de repère, nous pouvons dorénavant appliquer notre nouveau modèle d'exploitation et mettre en œuvre notre stratégie omnicanale au Canada. »

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. À la clôture de la transaction, les revenus de Krispy K Canada, qui sont présentement reflétés dans le segment de développement de marché de Krispy Kreme, seront consolidés dans les segments américain et canadien de Krispy Kreme. La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre de 2021.

À propos de Krispy Kreme

Avec son siège social à Charlotte, en Caroline du Nord, Krispy Kreme s'est établie en tant que l'une des marques de dessert les plus appréciées et classiques au monde. Notre célèbre beigne Glacé Original® est reconnu universellement pour l'expérience « tout chaud, fondant » qu'il offre. Krispy Kreme est présente dans 31 pays avec son réseau unique de magasins de beignes frais, de partenariats avec des détaillants importants et des plateformes de commerce électronique et de livraison en pleine croissance. Notre mission de toucher et d'améliorer la vie des gens avec la magie de Krispy Kreme oriente notre façon de faire au quotidien et se reflète dans notre amour de nos équipes, de nos communautés, et de la planète. Connectez-vous à Krispy Kreme Doughnuts au www.KrispyKreme.ca, ou avec l'un de ses nombreux médias sociaux, y compris www.Facebook.com/KrispyKremeCanada, et www.Twitter.com/KrispyKremeCAN.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Les mots « croyons », « peut », « pourraient », « vont », « devraient », « voulons », « anticiper », « estimer », « prévoyons », « avons l'intention », « objectif », « viser », « aspirer » ou tout mot similaire, ou la forme négative de ces mots, identifient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines suppositions et estimations que nous croyons être raisonnables, mais qui sont soumises à divers risques et incertitudes et suppositions en ce qui a trait à nos activités, à nos résultats financiers, aux conditions financières, au monde des affaires, aux perspectives, aux stratégies de croissance et à la liquidité. Par conséquent, il y a, ou il y aura, des facteurs importants qui pourraient faire que nos résultats réels seront matériellement différents de ceux qui sont présentés dans les présentes déclarations. L'inclusion de ces informations prospectives ne doit pas être considérée comme une déclaration de notre part que les plans, estimations ou attentes quant à l'avenir envisagés par nous se réaliseront. Nos résultats réels pourraient être matériellement différents des déclarations prospectives incluses aux présentes. Ces déclarations prospectives sont faites seulement en date du présent document et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives ou les avertissements, sauf si la loi applicable l'exige, afin de refléter les changements d'hypothèses, la survenue d'événements, imprévus ou non, ou les changements dans les résultats d'exploitation futurs dans le temps ou autrement.

