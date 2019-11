KPS Capital Partners vend Crenlo à Angeles Equity Partners

KPS ACHÈVE LA VENTE DE TOUS SES PLACEMENTS DANS LES FONDS KPS SPECIAL SITUATIONS FUND III, LP ET KPS SPECIAL SITUATIONS FUND III (SUPPLEMENTAL), LP

NEW YORK, 6 novembre 2019 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») annonce aujourd'hui avoir vendu Crenlo Cab Products, LLC (conjointement avec les sociétés affiliées Emcor et Siac do Brasil, « Crenlo ») à Angeles Equity Partners, LLC.

KPS a mis sur pied International Equipment Solutions, LLC (« IES ») en 2011 pour faire l'acquisition de Crenlo, de même que Paladin, Pengo et Genesis auprès de Dover Corporation. Au terme de la vente de Crenlo, KPS s'est désormais départie de l'ensemble des unités fonctionnelles d'IES. KPS a vendu la division « Attachments » d'IES (dont Paladin et Pengo) à Stanley Black & Decker en mars 2019. KPS a cédé Genesis à NPK Construction Equipment en mai 2019.

Raquel Palmer, partenaire directrice à KPS, déclare : « Nous félicitons et remercions l'équipe de direction de Crenlo pour son impressionnante exécution. Nous sommes très fiers d'avoir collaboré avec Steve Andrews, chef de la direction à IES, et Steve Klyn, directeur financier à Crenlo, dans le cadre de l'incroyable transformation de Crenlo, passant d'une division non essentielle d'une grande société à une entreprise autonome florissante et hautement profitable. »

Mme Palmer ajoute : « KPS s'est départie de tous ses placements dans les fonds KPS Special Situations Fund III, LP ("Fonds III") et KPS Special Situations Fund III (Supplemental), LP ("Fonds IIIS"), conjointement ("Fonds III / IIIS") par cette vente. Nous sommes très fiers de la campagne de placement des Fonds III / IIIS et de sa réussite. »

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP a servi de conseiller juridique alors que Lincoln International a servi de conseiller financier exclusif auprès de KPS et de Crenlo à l'égard de la transaction.

À propos de Crenlo

Crenlo est un fabricant indépendant de premier plan de cabines de commande, d'assemblages de locomotive, d'enceintes électroniques et d'autres produits complexes de fabrication en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Ayant son siège social à Rochester, au Minnesota, Crenlo exploite des usines de fabrication aux États-Unis et au Brésil. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.crenlo.com.

À propos de KPS Capital Partners, LP

Par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, KPS est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement ayant environ 11,5 milliards $ d'actifs sous gestion (en date du 15 octobre 2019). Depuis plus de deux décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement dans le but d'obtenir une plus-value importante du capital en réalisant des placements contrôlés en titres de capitaux propres dans des sociétés industrielles et manufacturières au sein d'une vaste gamme d'industries, notamment les matières de base, les produits de marque, de soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les immobilisations en matériel et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec les équipes de direction talentueuses pour bonifier les activités commerciales et générer des rendements sur les investissements. Pour ce faire, KPS améliore structurellement le positionnement stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille au lieu de se fier d'abord et avant tout au levier financier. Le portefeuille de sociétés de KPS Funds enregistre actuellement des recettes annuelles regroupées d'environ 8,3 milliards $, exploite 134 usines de fabrication dans 26 pays et compte approximativement 28 000 employés dans le monde, directement et par l'entremise de coentreprises. La stratégie d'investissement et les sociétés du portefeuille de KPS sont définies en détail à l'adresse www.kpsfund.com.

