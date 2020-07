NEW YORK, 22 juillet 2020 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui que par l'intermédiaire d'une société affiliée nouvellement créée, elle avait signé un accord définitif pour acquérir AM General LLC (« AM General » ou la « Compagnie ») auprès d'une société affiliée de MacAndrews & Forbes Incorporated. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

AM General conçoit, met au point, construit, fournit et entretient des véhicules spécialisés destinés aux clients des secteurs militaires et commercial du monde entier, y compris le fameux véhicule sur roues polyvalent à grande mobilité (HMMWV), plus connu sous le nom de HUMVEE®. La Compagnie est un chef de file mondial en ce qui a trait aux véhicules terrestres, et ses réalisations dans le domaine militaire sont largement reconnues pour leur excellence en matière de conception, d'ingénierie, de construction et de soutien logistique des véhicules tactiques. Au cours des 100 dernières années, AM General a construit et entretenu plus d'un million de véhicules et plus de 300 000 systèmes automobiles dans plus de 70 pays. Aujourd'hui, AM General construit plus de véhicules militaires tactiques légers que n'importe quelle autre entreprise dans le monde. Basée à South Bend, en Indiana, AM General possède des installations de construction situées en Indiana et en Ohio, ainsi qu'un centre d'ingénierie technique à la fine pointe de la technologie situé au Michigan; elle emploie un solide effectif et a établi des partenariats avec plus de 1 700 fournisseurs de 43 États.

Jay Bernstein, un partenaire de KPS, a déclaré : « Nous nous réjouissons à l'avance de l'acquisition d'AM General, une entreprise américaine légendaire et un chef de file mondial en matière de conception, d'ingénierie, de construction et d'entretien de véhicules tactiques légers et spéciaux. Nous sommes impatients de travailler avec le directeur général Andy Hove, l'équipe de direction de la Compagnie et tous les employés d'AM General pour développer cette plateforme exceptionnelle, par voie organique et d'acquisitions. Nous avons l'intention de tirer profit de l'engagement de la Compagnie envers la recherche, la technologie, l'innovation et le développement de nouveaux produits, de même que sa tradition et sa marque symbolique. Les antécédents de KPS et les investissements fructueux qu'elle a régulièrement effectués dans le domaine des véhicules spéciaux - ainsi que sa plateforme mondiale et ses ressources financières considérables - nous laissent présumer que sous la responsabilité de KPS, AM General continuera à prendre de l'essor au profit de ses clients et de tous les intervenants. »

Andy Hove, directeur général d'AM General, a déclaré : « Forte de plusieurs décennies d'antécédents dans la création d'entreprises de classe mondiale chefs de file de l'industrie, KPS constitue un partenaire de choix pour AM General et les clients des secteurs militaire et commercial que nous servons. Nous sommes impatients de travailler avec KPS pour continuer à appliquer notre stratégie et à investir dans notre plan de croissance très ambitieux. L'engagement démontré par KPS envers l'excellence en matière de construction, d'amélioration continue et d'investissement dans la technologie et l'innovation ne fera qu'améliorer la capacité de la Compagnie à livrer concurrence au sein du marché militaire et commercial actuel. »

La transaction devrait être réalisée au cours du troisième ou du quatrième trimestre 2020; elle est soumise aux conditions et aux approbations habituelles de clôture.

Kirkland & Ellis étaient les conseillers juridiques de KPS et de ses sociétés affiliées.

À propos d'AM General LLC

AM General est un chef de file mondial du secteur de la conception, de l'ingénierie, de la construction et de l'entretien des véhicules tactiques légers. C'est le concepteur et le seul constructeur de l'HUMVEE® - le 4x4 militaire le plus prisé au monde. Au cours des cent dernières années, par l'intermédiaire de ses compagnies, AM General a construit et entretenu plus d'un million de véhicules et plus de 300 000 systèmes automobiles dans plus de 70 pays. AM General est basée à South Bend, dans l'Illinois. Pour obtenir de plus amples renseignements sur AM General, consultez www.amgeneral.com.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, un groupe de fonds d'investissement possédant près de 11,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2019). Depuis plus de vingt ans, les Associés de KPS travaillent de manière exclusive afin d'atteindre une appréciation significative du capital, en réalisant des investissements majoritaires en actions dans des entreprises de fabrication et industrielles au sein d'un large éventail de secteurs, notamment ceux des matériaux de base, des produits de consommation de marque, de santé et de luxe, ainsi que dans les secteurs des pièces automobiles, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs, en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses afin d'optimiser les entreprises et de générer des rendements du capital investi et en améliorant de manière structurelle la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de leurs entreprises financées par capital-risque, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur les leviers financiers. Les entreprises financées par capital-risque des fonds de KPS génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 8,4 milliards de dollars, exploitent 150 installations de fabrication dans 26 pays, et emploient près de 23 000 personnes, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises disséminées dans le monde. La stratégie d'investissement de KPS ainsi que ses entreprises financées par capital-risque sont décrites plus en détail à l'adressewww.kpsfund.com.

