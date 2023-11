8,0 MILLIARDS DE DOLLARS - FONDS VI DE KPS SPECIAL SITUATIONS ET

1,7 MILLIARD DE DOLLARS - FONDS MID-CAP II DE KPS SPECIAL SITUATIONS

NEW YORK, 1er novembre 2023 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui la clôture définitive du fonds VI de KPS Special Situations (« Fonds VI ») et du fonds Mid-Cap II de KPS Special Situations (« Fonds Mid-Cap II ») qui ont eu lieu simultanément le 25 octobre 2023. Le Fonds VI et le Fonds de moyenne capitalisation II, avec 9,7 milliards de dollars d'engagements totaux en capital, continueront à mettre l'accent, depuis plus de 25 ans, sur les placements contrôlés dans des transactions d'exclusion d'entreprise très complexe, des redressements, des restructurations et d'autres situations spéciales.

Le Fonds VI et le Fonds Mid-Cap II ont été sursouscrits avec des engagements totaux en capital supérieurs de plus de 36 % à ceux des fonds précédents, avec des engagements totaux en capital de 7,1 milliards de dollars.

Michael Psaros et David Shapiro, cofondateur et associé directeur de KPS, ont déclaré : « Nous sommes touchés par la demande de la communauté mondiale des investisseurs pour le Fonds VI et le Fonds Mid-Cap II. Nous remercions un grand nombre d'investisseurs institutionnels parmi les plus importants au monde pour leur confiance et leur soutien à notre entreprise.

Le succès de cette collecte de fonds témoigne du partenariat à long terme que nous avons établi avec nos investisseurs au fil des décennies. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien continu de nos associés commanditaires habituels et d'accueillir de nombreux nouveaux associés commanditaires. Avec des investisseurs provenant de 30 pays, notre base d'investisseurs reflète la nature mondiale de notre entreprise et de ses sociétés de portefeuille.

Nous sommes fiers de notre capacité à créer une valeur réelle en voyant la valeur là où les autres investisseurs ne la voient pas, en achetant à bon escient et en améliorant les entreprises, et ce, à travers les décennies, les industries et les cycles financiers, commerciaux et économiques. Nous croyons que notre succès et nos solides rendements sur 25 ans sont attribuables à la durée et à la continuité de notre partenariat, à la force de notre équipe de placement de base et à notre stratégie de placement axée sur les opérations. »

Raquel Palmer, associée directrice et présidente du Comité de placement de KPS, a ajouté : « Nous avons 13,6 milliards de dollars de capitaux propres à investir sur notre plateforme de KPS aujourd'hui. Nous avons levé le Fonds VI et le Fonds Mid-Cap II précisément au bon moment, dans le bon marché, et nous nous réjouissons à l'idée d'exploiter de manière dynamique les immenses occasions d'investissement à venir. »

L'équipe de placement du Fonds VI sera gérée par les partenaires associés directeurs Michael Psaros, David Shapiro et Raquel Palmer, et les partenaires Jay Bernstein, Ryan Baker, Kyle Mumford et Rahul Sevani, qui dirigent ensemble une équipe de professionnels expérimentés et talentueux.

Le Fonds Mid-Cap II sera axé sur les placements dans la limite inférieure du marché intermédiaire qui nécessitent généralement moins de 200 millions de dollars de capitaux propres initiaux. L'équipe Mid-Cap de KPS cible la même catégorie d'occasions d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que celles que les fonds phares de KPS adoptent depuis plus de 25 ans. L'équipe tire parti de la plateforme mondiale de KPS, de sa réputation, de ses antécédents, de son infrastructure, de ses meilleures pratiques de communication, de ses connaissances et de son expérience. L'équipe de placement du Fonds Mid-Cap II sera gérée par les partenaires Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels expérimentés et talentueux.

Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès du Fonds VI et du Fonds Mid-Cap II.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés s'élève à environ 21,6 milliards de dollars (en date du 30 juin 2023, pro forma pour la clôture définitive du Fonds VI et du Fonds Mid-Cap II). 1 Depuis plus de trente ans, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises de fabrication et des sociétés industrielles au sein de différents secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS génèrent actuellement des revenus annuels globaux d'environ 20,4 milliards de dollars, exploitent 223 installations de fabrication dans 26 pays et comptent environ 48 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale (en date du 30 septembre 2023). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

_____________________________________ 1 L'actif sous gestion ou capital sous gestion est composé de l'actif sous gestion au 30 juin 2023, plus les engagements en capital supplémentaires non justifiés au 25 octobre 2023.

