UNE ENTREPRISE EUROPÉENNE D'EMBALLAGE DE PREMIER RANG DEVIENT UNE ENTREPRISE INDÉPENDANTE

CROWN HOLDINGS, INC. CONSERVERA UNE PART DE 20 %

LA NOUVELLE ENTREPRISE SERA AXÉE SUR LA CROISSANCE DES MARCHÉS DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE CONSOMMATION

NEW YORK, 9 avril 2021 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir l'entreprise de transformation alimentaire, d'aérosol et emballage promotionnel de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMEA Food and Consumer Packaging Business » ou la « Société ») de Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK, « Crown ») pour 2,25 milliards d'euros (environ 2,7 milliards de dollars). Crown conservera une part de 20 % de la Société. La transaction devrait être conclue durant le troisième trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La Société EMEA Food and Consumer Packaging Business est le plus grand fabricant d'emballages alimentaires en acier et en aluminium en Europe et est l'un des principaux fabricants d'aérosols et d'emballages promotionnels. La Société est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire européenne et compte des centaines de clients de produits alimentaires et de consommation à l'échelle régionale et mondiale. Les produits de la Société sont très durables et contribuent à prévenir le gaspillage alimentaire tout en favorisant une plus grande part de recyclage. EMEA Food and Consumer Packaging Business compte environ 6 300 employés répartis dans 44 installations de fabrication en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards d'euros.

Michael Psaros, cofondateur et codirecteur de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis d'acquérir l'une des plus grandes entreprises d'emballage métallique en Europe. La taille et l'envergure de cette exploitation, l'étendue de ses produits et son savoir-faire en matière de technologie et de processus de traitement et de salubrité des aliments, développés au fil des décennies, conjuguées à la croissance des marchés finaux, constituent le fondement d'une formidable plateforme d'investissement. Nous remercions MM. Donahue et Crown de leur confiance en KPS et en notre gérance de l'entreprise extraordinaire qu'ils ont mise sur pied. Nous avons hâte de travailler de façon constructive avec tous les intervenants pour bâtir une nouvelle entreprise dynamique et prospère. KPS mettra à profit ses décennies d'expérience dans le domaine de la fabrication à l'échelle mondiale pour créer une culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'amélioration continue, tout en fournissant les ressources financières nécessaires pour investir dans l'excellence commerciale et opérationnelle et dans un service à la clientèle de pointe. »

Timothy Donahue, directeur général de Crown, a déclaré : « Nous sommes très heureux que le secteur européen du fer blanc trouve un solide propriétaire dans KPS Capital Partners pour soutenir de futures initiatives rentables en matière de croissance et d'innovation. Les clients et les consommateurs européens ont depuis longtemps adopté l'emballage métallique, valorisant la protection de produits de qualité supérieure et la préservation des saveurs qu'il offre. Nous sommes ravis de conserver une participation minoritaire dans l'entreprise aux côtés de KPS, car les actionnaires de Crown profiteront de l'équipe de KPS et de ses antécédents en tant que propriétaires d'entreprises manufacturières et en tant que créateurs de valeur extraordinaire. »

Rothschild & Co a agi à titre de conseiller financier principal et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de KPS et de ses sociétés affiliées. Barclays et UBS agissent également à titre de conseillers financiers auprès de KPS et de ses sociétés affiliées. Barclays et Deutsche Bank, ainsi que BNP Paribas, Credit Suisse et UBS Investment Bank, sont à la tête du financement de la dette pour soutenir la transaction.

À propos d'EMEA Food and Consumer Packaging Business

EMEA Food and Consumer Packaging Business est le plus grand fabricant d'emballages alimentaires en acier et en aluminium en Europe et est l'un des principaux fabricants d'aérosols et d'emballages promotionnels. La Société est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire européenne et compte des centaines de clients de produits alimentaires et de consommation à l'échelle régionale et mondiale. Les produits de la Société sont très durables et contribuent à prévenir le gaspillage alimentaire tout en favorisant une plus grande part de recyclage. Comptant environ 6 300 employés répartis dans 44 installations de production en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, EMEA Food and Consumer Packaging Business génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards d'euros.

À propos de Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc., par l'entremise de ses filiales, est un important fournisseur mondial d'emballages rigides pour les entreprises de marketing de consommation, ainsi que de produits d'emballage de protection, d'équipement et de services pour un large éventail de marchés finaux. Le siège social mondial est situé à Yardley, en Pennsylvanie. Pour en savoir plus, consultez le site www.crowncork.com.

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est supérieure à 12,3 milliards de dollars (en date du 31 décembre 2020). Depuis près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux d'environ 10,6 milliards de dollars, exploitent 159 installations de fabrication dans 22 pays et comptent environ 34 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

