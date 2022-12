RAHUL SEVANI EST NOMMÉ PARTENAIRE

NEW YORK, le 12 déc. 2022 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Rahul Sevani à titre de partenaire.

Voici la déclaration commune de Michael Psaros et David Shapiro, cofondateurs de KPS et associés directeurs, et de Raquel Vargas Palmer, associée directrice : « Nous félicitons Rahul pour cette étape importante. Ses contributions à KPS au cours de la dernière décennie ont été tout simplement extraordinaires. Rahul est un leader et l'incarnation des valeurs et de la culture de KPS. Nous sommes impatients de travailler avec notre nouveau partenaire pour continuer à créer de la valeur pour nos investisseurs en voyant de la valeur là où d'autres ne la voient pas, en achetant à bon prix et en améliorant les entreprises. Nous sommes fiers de la continuité de notre partenariat et de notre équipe de la haute direction depuis la création de notre entreprise il y a plus de 25 ans, ainsi que de notre croissance remarquable à l'échelle mondiale. »

À propos de KPS Capital Partners, LP

Par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, KPS gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est d'environ 14,1 milliards de dollars (en date du 30 septembre 2022). Depuis plus de trente ans, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises de fabrication et des sociétés industrielles au sein de différents secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS génèrent actuellement des revenus annuels globaux d'environ 22 milliards de dollars, exploitent 232 installations de fabrication dans 27 pays et comptent environ 53 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

SOURCE KPS Capital Partners, LP

Renseignements: Demandes de renseignements d'ordre commercial : KPS +1 212 338-5100; Relations avec les médias : Jennifer Prosek ou Trevor Gibbons - +1 646 818-9238 ou [email protected]