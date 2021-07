KPS Capital Partners acquiert une participation majoritaire dans la division des produits primaires de Tate & Lyle en Amérique du Nord et en Amérique latine

La nouvelle entreprise devient un chef de file dans la fabrication de produits à base de plantes destinés aux marchés alimentaires et industriels

La société mettra l'accent sur la croissance et le développement durable

Tate & Lyle PLC conservera environ 50 % des parts

NEW YORK, 12 juillet 2021 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat définitif avec Tate & Lyle PLC (« Tate & Lyle ») (LSE: TATE.L) visant l'acquisition d'une participation majoritaire dans sa division des produits primaires en Amérique du Nord et en Amérique Latine et dans ses intérêts dans les coentreprises Almidones Mexicanos S.A de C.V et DuPont Tate & Lyle Bio-Products Company, LLC (collectivement, la « division de produits primaires » ou la « société »), par l'entremise d'une nouvelle entreprise (« NewCo ») dont la valeur est estimée à 1,7 milliard de dollars. KPS et Tate & Lyle, par l'entremise de sociétés affiliées, posséderont chacun environ 50 % de NewCo. KPS misera sur un conseil d'administration et exercera un contrôle opérationnel. La conclusion de la transaction est prévue au premier trimestre de 2022, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

La division des produits primaires est un important fournisseur d'édulcorants nutritifs, d'amidons industriels, d'acidulants et d'autres produits dérivés du maïs en Amérique du Nord et au Brésil. Fondée en 1906 sous le nom d'A.E. Staley Manufacturing Co., la division des produits primaires fabrique des produits dérivés du maïs depuis plus de 100 ans aux États-Unis. La société fabrique des produits dérivés du maïs pour un ensemble diversifié d'utilisations finales, y compris des boissons gazeuses, des produits de confiserie, des applications d'emballage et des aliments pour animaux, et elle sert avec fierté certaines des marques d'aliments et de boissons les plus connues au monde. Comptant sur environ 1 700 employés répartis dans six installations de fabrication aux États-Unis et au Brésil, la division des produits primaires génère des revenus annuels d'environ 2,3 milliards de dollars.

Voici la déclaration de Michael Psaros, cofondateur et codirecteur de KPS : « KPS est ravie de réaliser un investissement lui assurant le contrôle de la division de produits primaires, et nous sommes honorés de nous associer à Tate & Lyle. Les intérêts de KPS et Tate & Lyle sont en parfaite harmonie, et les deux entreprises ont scellé un partenariat reposant sur des valeurs communes comme la sécurité de nos employés et un engagement manifeste envers le développement durable.

Notre investissement dans NewCo permettra la création d'un fabricant de pointe, indépendant et ciblé d'ingrédients dérivés du maïs essentiel pour les marchés alimentaires et industriels. La taille et l'envergure de NewCo, ainsi que les possibilités de croissance extraordinaires qu'offre le fait d'être un fournisseur essentiel pour les entreprises alimentaires, industrielles et du secteur des boissons les plus importantes au monde, constituent le fondement d'une formidable plateforme d'investissement. Nous tirerons parti de notre expérience fructueuse de plusieurs décennies en matière d'investissement dans la production par processus, de notre engagement à l'égard de l'excellence manufacturière et de notre réseau mondial pour stimuler l'augmentation des revenus, de la productivité et de la rentabilité.

Nous avons l'intention de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction de la division des produits primaires afin d'accélérer les possibilités de croissance. Pour ce faire, nous comptons effectuer des investissements importants dans les actifs et les opérations de NewCo, tout en poursuivant d'autres acquisitions complémentaires synergiques. Nous investirons dans la recherche et le développement en étroite collaboration avec nos clients pour introduire de nouveaux produits et de nouvelles catégories de produits. Nous tirerons parti des tendances à long terme, comme la transition des consommateurs du monde entier vers un régime à base de plantes. »

Voici la déclaration de Nick Hampton, président-directeur général de Tate & Lyle : « Nous avons été très impressionnés par KPS, et nous sommes ravis de nous associer à elle dans le cadre de la prochaine étape de croissance de la division des produits primaires. KPS possède une expertise reconnue dans les processus de gestion et la création de valeur auprès de grandes entreprises de fabrication. Nous avons hâte de travailler avec elle dans le cadre de notre entente à long terme pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et la protection économique à la fois de la division des produits primaires et de Tate & Lyle. »

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit à titre de conseiller juridique auprès de KPS et de ses sociétés affiliées. Barclays agit à titre de conseiller financier auprès de KPS. Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. LLC, Rabobank et Wells Fargo dirigent le financement par emprunt à l'appui de la transaction.

À propos de la division des produits primaires

À propos de Tate & Lyle PLC

Tate & Lyle PLC est un important fournisseur mondial d'ingrédients pour boissons et de solutions pour l'industrie agroalimentaire. Tate & Lyle fait preuve d'innovation depuis plus de 160 ans dans le domaine des ingrédients, et travaille de concert avec ses clients pour offrir aux consommateurs des produits nutritifs plus sains et plus savoureux. Grâce à son expertise dans les domaines de l'édulcoration, des sensations buccales et de l'enrichissement en fibres, la division Food & Beverage Solutions de Tate & Lyle conçoit des solutions qui favorisent une utilisation réduite de sucres, de calories et de graisses dans les produits en y ajoutant des fibres. L'entreprise contrôle la texture et assure la stabilité pour des catégories de produits incluant les boissons, les produits laitiers, les produits de boulangerie-pâtisserie, les soupes, les sauces et les vinaigrettes. L'objectif de Tate & Lyle est d'améliorer la qualité de vie de façon durable en faisant la promotion d'un mode de vie sain et en bâtissant des collectivités prospères et soucieuses de l'environnement. Pour en savoir plus, visitez le site www.tateandlyle.com.

À propos de KPS Capital Partners, LP

Par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, KPS gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est d'environ 12,8 milliards de dollars (en date du 31 mars 2021). Depuis près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises de fabrication et sociétés industrielles au sein de différents secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. À l'heure actuelle, les sociétés en portefeuille de KPS Funds affichent des revenus combinés annuels globaux d'environ 13,5 milliards de dollars, exploitent 156 installations de fabrication dans 23 pays et comptent près de 40 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale (au 31 mars 2021, données pro forma tenant compte des récentes acquisitions). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

