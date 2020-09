KPS PARTICIPERA AU FINANCEMENT DU DÉBITEUR-EXPLOITANT DE L'ENTREPRISE POUR SOUTENIR SES ACTIVITÉS

KPS A OBTENU UN FINANCEMENT DE SORTIE ENGAGÉ

NEW YORK, le 21 septembre 2020 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui que, par l'entremise d'une nouvelle société affiliée, elle a conclu une entente d'achat d'actions et d'actifs avec Garrett Motion Inc. (NYSE : GTX) (« Garrett » ou la « Société »), en vertu de laquelle KPS fera l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Garrett pour la somme d'environ 2,1 milliards de dollars.

Garrett déposera aujourd'hui une requête auprès du Tribunal des faillites du district sud de New York aux États-Unis en vue d'obtenir la désignation de KPS à titre de « soumissionnaire d'amorce » dans une requête de procédure d'appel d'offres liée au dépôt de demandes volontaires par l'entreprise en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis. Garrett a choisi KPS à la suite d'un examen approfondi des options stratégiques par le conseil d'administration de la Société. Pour faciliter le processus de vente, Garrett a entamé un processus de restructuration financière aux États-Unis, dans le cadre d'une procédure volontaire en vertu du chapitre 11. La conclusion de la vente est assujettie à l'approbation du tribunal, entre autres conditions d'usage. KPS s'attend actuellement à ce que le processus de vente se termine au début de 2021.

KPS, par l'entremise d'une société affiliée, a également accepté de participer au financement du débiteur-exploitant (« DIP ») de Garrett en vue de soutenir les activités de la Société. À la suite de l'approbation de la cour, le responsable du financement DIP s'assurera que Garrett dispose de liquidités suffisantes pour poursuivre ses activités normales et continuer à respecter ses obligations financières pendant le processus en vertu du chapitre 11, notamment le paiement des salaires et des avantages sociaux des employés dans les délais prescrits, le traitement continu des commandes et des envois des clients, ainsi que d'autres obligations.

Un syndicat de banques, qui comprend Citi, UBS Investment Bank, Credit Suisse et BNP PARIBAS, s'est engagé à fournir un financement de sortie à KPS en vue d'acquérir Garrett selon un mode d'acquisition par soumission d'amorce. L'octroi du financement de sortie demeure sujet à la conclusion de l'acquisition et aux conditions habituelles de clôture.

Raquel Vargas Palmer, associée directrice de KPS, a déclaré : « Nous traitons avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme l'acquisition de Garrett, un chef de file mondial dans le domaine des technologies de turbocompresseur et d'électrification, qui dessert la quasi-totalité des plus importants équipementiers de véhicules commerciaux et automobiles du monde. Garrett jouit d'une position de chef de file dans le marché, d'une grande portée, de sites de recherche et de développement de calibre mondial et d'installations de fabrication et d'ingénierie de pointe stratégiquement situées à l'échelle mondiale. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec l'équipe de direction et les employés de la Société en vue d'accélérer ses possibilités de croissance avantageuses et d'accroître ses investissements déjà importants dans la recherche et le développement, la technologie et la conception de nouveaux produits.

KPS a investi énormément d'efforts, de ressources et de capitaux afin d'acquérir Garrett. Nous sommes déterminés à faire rapidement l'acquisition de Garrett afin de rassurer tous ses intervenants, y compris ses clients, ses employés et ses fournisseurs, quant aux résultats et au nouvel avenir de la Société. La Société et ses intervenants profiteront des solides antécédents de KPS et de ses décennies d'investissements fructueux dans les industries de l'automobile et du transport à l'échelle mondiale, ainsi que de son engagement envers la qualité de fabrication, de son amélioration continue et son accès à nos importantes ressources financières. Pour cette nouvelle version de Garrett, nous favoriserons une capitalisation prudente et veillerons à ce qu'elle ne soit pas ralentie par l'important fardeau de son prédécesseur. »

UBS Investment Bank et Credit Suisse agissent à titre de conseillers financiers, tandis que Davis Polk & Wardwell LLP agit à titre d'avocat-conseil pour KPS en ce qui concerne la présente transaction.

Garrett Motion Inc.

Garrett, dont le siège social se trouve à Rolle, en Suisse, est un chef de file dans le domaine des technologies différenciées et offre depuis plus de 65 ans des solutions pour les véhicules de promenades, les véhicules commerciaux, les pièces de rechange pour le marché secondaire et l'amélioration de la performance à ses clients dans le monde entier. La technologie de pointe de Garrett renforce la sécurité, la connexion, l'efficacité et l'aspect écologique des véhicules. Notre portefeuille de solutions en matière de turbocompresseur, de propulsion électrique et de logiciels automobiles redéfinit et innove le mouvement au sein de l'industrie des transports. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.garrettmotion.com.

KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est supérieure à 11,5 milliards de dollars (en date du 30 juin 2020). Depuis plus de deux décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en compter principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux d'environ 7,7 milliards de dollars, exploitent 146 installations de fabrication dans 26 pays et comptent environ 26 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. La stratégie de placement de KPS et les sociétés de son portefeuille se trouvent en détail sur le site www.kpsfund.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

SOURCE KPS Capital Partners, LP

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Demandes de renseignements des entreprises : KPS, 212 338-5100; Relations avec les médias : Prosek Partners, David Wells ou Catherine Johnson, 646 818-9287, kpsfund.com

Liens connexes

kpsfund.com