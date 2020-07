KPS PARTICIPERA AU FINANCEMENT DU DÉBITEUR EN POSSESSION POUR SOUTENIR LES OPÉRATIONS DE L'ENTREPRISE

LA SOCIÉTÉ CONCLUT UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC LE SYNDICAT UNITED STEELWORKERS OF AMERICA

ELLE OBTIENT UN FINANCEMENT DE SORTIE ENGAGÉ

NEW YORK, 20 juillet 2020 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui que, par le biais d'une nouvelle société affiliée, elle a conclu un accord d'achat d'actifs avec Briggs & Stratton Corporation (NYSE : BGG) et certaines de ses filiales à part entière (collectivement, « Briggs & Stratton » ou la « société ») en vertu duquel KPS acquerra la quasi-totalité des actifs de Briggs & Stratton, y compris les capitaux propres des filiales étrangères, pour environ 550 millions de dollars US.

Briggs & Stratton a déposé une requête auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district Est du Missouri, afin de désigner KPS comme soumissionnaire d'amorce pour une motion de vente, dans le cadre du dépôt par la société de requêtes volontaires en vertu du chapitre 11 du code des faillites aujourd'hui. Briggs & Stratton prévoit de vendre ses actifs dans le cadre d'une procédure de vente supervisée par le tribunal en vertu de la section 363 du Code des faillites.

KPS, par l'intermédiaire d'une société affiliée, a également accepté d'investir 265 millions de dollars US dans une tranche PEDS (premier entré, dernier sorti) du financement du débiteur en possession de Briggs & Stratton pour soutenir les opérations de la société. Dès l'entrée d'une ordonnance finale approuvant le financement du débiteur en possession, KPS aura le droit de « faire une offre de crédit » pour sa participation de 265 millions de dollars US dans le financement du débiteur en possession en relation avec l'acquisition proposée de Briggs & Stratton. Après l'approbation du tribunal, le financement du débiteur en possession garantira que Briggs & Stratton dispose de liquidités suffisantes pour poursuivre ses activités normales et continuer à remplir ses obligations financières pendant le processus du chapitre 11, y compris le paiement en temps voulu des salaires et des avantages sociaux des employés, la poursuite du service des commandes et des expéditions aux clients, ainsi que d'autres obligations.

KPS a également annoncé qu'il avait conclu un accord de principe avec le syndicat United Steelworkers of America (ou « USW », les métallurgistes unis d'Amérique) concernant une nouvelle convention collective pour les salariés horaires de Briggs & Stratton représentés par le syndicat sur les sites de fabrication de la société dans le Wisconsin. La nouvelle convention collective, un accord exclusif entre KPS et l'USW, entrera en vigueur dès la conclusion de l'acquisition.

En outre, Wells Fargo a accepté de continuer à fournir un financement de base pour soutenir les clients de Briggs & Stratton sous la propriété de KPS, et un syndicat bancaire comprenant Wells Fargo, Bank of America, BMO Harris Bank et PNC Business Credit s'est engagé à fournir un financement de sortie à Briggs & Stratton. Ces financements sont soumis à la réalisation de l'acquisition et aux conditions de clôture habituelles.

Michael Psaros, co-fondateur et co-directeur de KPS, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'acquérir Briggs & Stratton, une marque légendaire dans le secteur manufacturier américain et la première entreprise de son secteur. Briggs & Stratton bénéficie d'une position de chef de file sur le marché, d'une échelle, d'une empreinte manufacturière mondiale, de capacités de conception et d'ingénierie de premier ordre et d'un portefeuille de produits de pointe vendus sous des marques emblématiques. Nous avons l'intention de capitaliser sur les nombreuses opportunités de croissance intéressantes de la société et de soutenir ses investissements déjà substantiels dans la recherche et le développement, la technologie et le développement de nouveaux produits. KPS a l'intention de faire croître le nouveau Briggs & Stratton de manière agressive par des acquisitions stratégiques.

« KPS s'engage à acquérir rapidement Briggs & Stratton afin d'assurer la certitude des résultats et la confiance dans l'avenir de la nouvelle société pour toutes ses parties prenantes, y compris les clients, les employés et les fournisseurs. La société et ses parties prenantes bénéficieront de l'engagement démontré par KPS en faveur de l'excellence de la fabrication, de l'amélioration continue, du réseau mondial, de l'accès au capital et de ressources financières importantes. La nouvelle société Briggs & Stratton sera capitalisée de manière prudente et ne sera pas grevée par les dettes importantes de sa prédécesseure.

« Nous remercions le syndicat United Steelworkers of America pour son soutien à notre acquisition de la société. Nous avons consacré jusqu'à présent une énorme quantité d'efforts, de ressources et de capitaux à ce processus. Nous sommes convaincus que toutes les conditions nécessaires à la création d'une nouvelle entreprise florissante sont en place, » a conclu M. Psaros.

Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique de KPS en ce qui concerne la transaction.

À propos de Briggs & Stratton Corporation

Briggs & Stratton Corporation (NYSE : BGG), qui est établie à Milwaukee, dans le Wisconsin, s'efforce de fournir l'énergie nécessaire pour accomplir le travail et améliorer la vie des gens. Briggs & Stratton est le plus grand producteur mondial de moteurs à essence pour les équipements électriques d'extérieur, et c'est l'un des chefs de file de la conception, la fabrication et la distribution de produits de production d'énergie, de laveuses à pression, de produits pour pelouses et jardins, d'entretien du gazon et de produits de chantier, par le biais de ses marques Briggs & Stratton®, Simplicity®, Snapper®, Ferris®, Vanguard®, Allmand®, Billy Goat®, Murray®, Branco® et Victa®. Les produits Briggs & Stratton sont conçus, fabriqués, commercialisés et vendus dans plus de 100 pays répartis sur six continents. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites www.basco.com et www.briggsandstratton.com.

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par le biais de ses entités de gestion affiliées, gère les KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement qui compte plus de 11,4 milliards de dollars US d'actifs sous gestion (au 31 mars 2020). Depuis plus de deux décennies, les associés de KPS travaillent exclusivement pour réaliser d'importantes plus-values du capital en investissant des participations majoritaires dans des sociétés industrielles et manufacturières dans un large éventail de secteurs comme les matériaux de base, les produits de marques grand public, de soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec les équipes de gestion talentueuses dans le but d'améliorer les entreprises et génère des rentabilités de capitaux engagés par l'amélioration structurelle de la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de son portefeuille de sociétés, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur son levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Fund enregistrent un chiffre d'affaires annuel total d'environ 8,4 milliards de dollars US, exploitent 150 sites de production dans 26 pays et emploient environ 23 000 associés, directement et par le biais de coentreprises à l'échelle mondiale. La stratégie de placement de KPS et ses sociétés de portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

