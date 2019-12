KPMG prévoit investir 5 milliards $ US en stratégie numérique et élargir son alliance avec Microsoft afin d'accélérer la transformation de ses services professionnels

De nouvelles innovations conçues en s'appuyant sur l'infonuagique de Microsoft et les technologies d'intelligence artificielle permettent aux clients d'atteindre une plus grande précision et une capacité de prise de décisions accrue, d'améliorer leur productivité et de réduire leurs coûts.

AMSTELVEEN, Pays-Bas, et REDMOND, WA, le 5 déc. 2019 /CNW/ - KPMG et Microsoft Corp. renforcent leur relation globale grâce à une entente de cinq ans en vue d'accélérer la transformation numérique pour les firmes membres et les clients mutuels de KPMG. Dans le cadre de son annonce d'importants investissements en technologie, en main-d'œuvre et en innovation, KPMG met son milieu de travail au goût du jour au moyen des outils de collaboration et de productivité basés sur l'infonuagique de la suite Office 365 de Microsoft, notamment Microsoft Teams. KPMG se sert également de Microsoft Azure et d'Azure AI comme épine dorsale pour concevoir une nouvelle plateforme infonuagique commune à l'échelle mondiale. Cette plateforme étoffera la gamme de services numériques de KPMG grâce à de nouvelles innovations dans les domaines de capacités de vérification, de solutions fiscales et de la gestion du risque basés sur l'infonuagique Des clients dans tous les secteurs, notamment dans des industries soumises à une réglementation importante, tirent profit d'une prestation des services cohérente et continue qui permet un déploiement plus rapide qui respecte les normes les plus élevées de l'industrie en matière de conformité et de sécurité.

« De concert avec KPMG, nous accélérons la transformation numérique dans différentes industries en apportant les dernières avancées en matière de solutions infonuagiques, d'intelligence artificielle (IA) et de sécurité à des charges de travail hautement réglementées relatives à la fiscalité, à l'audit et aux services consultatifs, a affirmé Satya Nadella, chef de la direction de Microsoft. Les connaissances approfondies de KPMG de l'industrie et du processus, combinées à la puissance de notre solution infonuagique fiable -- couvrant Azure, Dynamics 365 et Microsoft 365 -- offriront le meilleur des deux organisations pour aider les clients de partout dans le monde à devenir plus agiles dans un environnement d'affaires de plus en plus complexe. »

Nouvelles solutions essentielles aux entreprises

À mesure que les organisations s'étendent dans de nouveaux territoires, élaborent de nouveaux produits et élargissent leur bassin de talents, les processus peuvent devenir de plus en plus complexes et plus difficiles à adapter. Les forces du marché, notamment les lois sur la protection des données en constante évolution, les fluctuations des taux de change et les tensions géopolitiques, augmentent la complexité et demandent une meilleure réactivité des systèmes et des outils.

Le solide portefeuille de l'alliance d'offres entre KPMG et Microsoft peut aider à surmonter ces défis plus rapidement en concevant des applications sur demande, en automatisant des processus manuels et en analysant continuellement des renseignements qui permettent de réduire le risque d'erreurs et de favoriser la prise de décisions éclairées.

« Notre alliance avec Microsoft est devenue un moyen fondamental de nous aider à offrir des solutions et des services de pointe dans l'industrie aux clients. Notre investissement pluriannuel important continue de permettre à nos employés de travailler en faisant preuve de plus d'efficacité et de collaboration, tout en optimisant le pouvoir d'une main-d'œuvre qui allie des personnes et des technologies, a souligné Bill Thomas, président de KPMG International. En maîtrisant le nuage intelligent et fiable de Microsoft, nous cherchons à aider les clients à être au cœur des changements et mieux préparés pour un avenir avant tout numérique. »

Combinaison de connaissances de l'industrie et de technologies avancées

Par l'entremise d'un incubateur financé conjointement, KPMG et Microsoft codéveloppent un solide portefeuille de solutions et de services gérés dans les domaines de la transformation des entreprises sur le nuage, des applications d'entreprise intelligentes et des solutions intelligentes en milieu de travail.

Par exemple, KPMG, aux États-Unis, et Microsoft travaillent ensemble pour mettre en place la puissance d'Azure dans les industries des soins de santé et des sciences de la vie. Cette collaboration donne la possibilité à des organisations de ce secteur hautement réglementé de maximiser leur rendement clinique, fonctionnel et financier grâce à une solution facilement adaptable qui contribue à améliorer la rapidité des déploiements, à accélérer le rendement du capital investi et à accroître les connaissances axées sur les données.

De plus, aux Pays-Bas, KPMG a élaboré des solutions de gestion des risques, de conformité et d'audit interne qui mettent à profit des outils de découverte qui permettent la numérisation de processus de gestion des risques et de conformité dans des domaines tels que les finances, les services juridiques et les TI. Conçues par KPMG et établies sur Microsoft Azure, les solutions fournissent une automatisation harmonieuse et économique des politiques et des contrôles, ce qui donne un accès direct à des analyses intelligentes pour des opérateurs d'entreprise et de TI, qui peuvent ainsi prendre des mesures correctives en temps opportun lorsque des écarts surviennent.

Plateforme d'audit intelligente

En 2017, KPMG a lancé KPMG Clara, sa plateforme d'audit intelligente, devenant ainsi le premier des quatre grands cabinets de services professionnels à déployer son flux de travail d'audit sur le nuage. Fondée sur Microsoft Azure, KPMG Clara est une plateforme automatisée, agile, intelligente et adaptable qui permet aux professionnels de KPMG de travailler plus intelligemment, en intégrant des capacités de données et d'analyse puissantes dans une seule interface, tout en permettant aux clients d'interagir en temps réel avec le processus d'audit.

En enrichissant le mandat d'audit à l'aide de l'IA, KPMG aide ses professionnels à prendre des décisions fondées sur des données en temps réel. Cela favorise l'engagement de KPMG à maintenir et à améliorer la qualité de l'audit et à bâtir un avenir dans lequel les technologies enrichissent continuellement l'audit par l'entremise de nouvelles avancées numériques.

KPMG Clara s'intégrera à Microsoft Teams, pour offrir une plateforme aux professionnels de l'audit qui permet de gérer de manière centrale et partager de manière sécuritaire des dossiers d'audit, de faire le suivi d'activités connexes à l'audit et de communiquer au moyen de réunions au clavier, de vive voix ou par vidéo. Ces initiatives aident à simplifier le flux de travail des auditeurs, qui peuvent ainsi demeurer synchronisés durant tout le processus et établir une communication continue avec le client.

Habilitation de la transformation de la main-d'œuvre

Grâce à sa plateforme infonuagique commune mondiale, KPMG créera un ensemble de capacités infonuagiques, de l'hébergement d'infrastructures fondées sur Microsoft Azure à plus de 50 solutions avancées, notamment l'IA, le cyberespace et l'automatisation robotisée des processus (ARP). KPMG fournira à sa main-d'œuvre mondiale de plus de 207 000 employés dans 153 pays Microsoft 365, y compris Teams, pour mieux répondre aux besoins des clients en collaborant davantage, en augmentant la productivité et en disposant de connaissances fondées sur les données. En outre, plus de 30 000 professionnels de KPMG dans 17 cabinets membres ont maintenant accès à Dynamics 365, série d'applications puissantes de relations avec la clientèle.

À propos de KPMG International

KPMG est un réseau mondial de cabinets de services professionnels œuvrant dans les domaines de l'audit, de la fiscalité et des services consultatifs. Nous offrons nos services dans 153 pays et territoires et comptons quelque 207 000 employés répartis dans nos cabinets membres d'un bout à l'autre du globe. Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), une entité suisse. Chaque cabinet KPMG constitue une entité juridique distincte et indépendante se décrivant comme telle.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'infonuagique intelligente et de périphérique intelligent. Sa mission consiste à habiliter chaque personne et chaque organisation sur la planète à en faire plus.

Note aux rédacteurs :

Pour plus de renseignements, de nouvelles et de perspectives au sujet de Microsoft, rendez-vous au Microsoft News Center à l'adresse http://news.microsoft.com. Les liens Web, numéros de téléphone et titres étaient exacts au moment de la publication, mais pourraient avoir changé. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, les journalistes et les analystes peuvent communiquer avec l'équipe d'intervention rapide de Microsoft ou avec d'autres personnes-ressources pertinentes indiquées à l'adresse http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.

SOURCE KPMG International

Renseignements: Pour en savoir plus (médias seulement) : Relations avec les médias de Microsoft et communications, WE Communications, pour Microsoft, 425 638-7777, rrt@we-worldwide.com ; Mark Walters, KPMG International, 646 943-2115, mgwalters@kpmg.com

Related Links

www.kpmg.com