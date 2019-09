KONKA, tout droit sortie de l'IFA 2019, débarque au salon CE China avec ses produits dernier cri

« Depuis le lancement de la coentreprise en Égypte , décision qui souligne la volonté de KONKA d'élargir notre présence sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique, nous avons engagés des efforts inlassables pour répondre à la demande des futurs téléviseurs et cela nous ont permis d'accélérer notre percée technologique et d'améliorer nos services », a expliqué Mario Zou, vice-président du Département Industrie Multimédia et directeur général de la Division des entreprises internationales de KONKA. « Nous avons exposé notre nouvelle gamme de produits au salon CE China pour faire partager au monde notre désir immuable d'enrichir l'expérience audiovisuelle de demain. »

KONKA TV A3 et KONKA OLED TV V1, fraîchement sorties de l'IFA 2019, à Berlin, ont fait sensation au salon CE China

Dans la catégorie Prix de l'innovation technique de produits de l'IFA 2019, une campagne lancée conjointement par IDG et GIC pour récompenser les changeurs de donne, dans la mesure où ils constituent la nouvelle référence dans le secteur de la télévision, KONKA TV A3 et KONKA OLED TV V1 ont décroché le Prix or de l'innovation en design (Design Innovation Gold Award) et le Prix or de l'expérience audiovisuelle (Audio-Visual Experience Gold Award), devançant les concurrents par leurs performances audiovisuelles exceptionnelles, leurs fonctionnalités intelligentes et leur design novateur.

KONKA TV A3 et KONKA TV OLED V1 offrent une qualité d'image irréprochable et réaliste, affichant tout sous des couleurs éclatantes quel que soit l'angle de vue. S'appuyant sur la technologie de valorisation de l'image, un procédé pointu KONKA, les deux produits offrent, par les effets audio et visuels harmonieux qu'ils permettent de produire, une expérience immersive portant le divertissement familial à un niveau tout autre.

La qualité du son et de l'image, la quintessence même, s'accompagnent d'un design minimaliste qui permet au téléviseur de s'intégrer dans l'espace familial en parfaite harmonie. Témoins d'une nouvelle esthétique sur le plan de l'inventivité, les deux téléviseurs intègrent des fonctionnalités intelligentes qui permettent à l'utilisateur d'interagir avec les appareils électroménagers du bout des doigts.

Un nom bien connu en Chine pour la qualité de ses produits

KONKA est en ce moment une marque synonyme de produits de qualité et d'innovation. Pour accélérer le rythme de ses percées en renforçant ses capacités en R et D, KONKA a mis en place, conjointement avec Migu, une filiale de China Mobile Communications Corp., un laboratoire commun 5G ultra haute définition (UHD).

Alors que son implantation se mondialise, KONKA, s'appuyant sur sa plateforme d'incubation et d'investissement, KONKA Star, a mis en place quinze centres de R-D dans cinq pays et en ouvrira bientôt un autre à Londres cette année.

À propos de KONKA Group

Fondée en 1980 et à ses débuts la première coentreprise électronique sino-étrangère en Chine, KONKA Group Co., Ltd exerce aujourd'hui son activité principalement dans les secteurs englobant l'électronique multimédia grand public, les produits de communication portables, les appareils électroménagers, les décodeurs satellites et les composants en amont.

