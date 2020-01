Konka lance les téléviseurs DEL, DELO et à points quantiques au CES 2020

« Nous sommes très heureux de lancer trois technologies d'affichage clés, toutes offrant des avantages uniques au grand public, ainsi qu'une grande valeur », a déclaré Scott Ramirez, directeur général adjoint chargé des ventes et du marketing chez Konka North America, LLC. « Conformément à l'objectif de Konka qui est de fournir la meilleure combinaison possible en termes de qualité, de technologies et de valeur, Konka propose une formidable gamme de téléviseurs intelligents constituant également un choix judicieux pour les détaillants et le grand public. »

Série H3 - Téléviseur DEL sur Android TV

La Série H3 est conçue pour vous en donner « plus pour votre argent »

Même avec un petit écran, Konka veille à assurer un bon ressenti. La Série H3 comprend l'éclairage dynamique DynaBright™ pour renforcer le contraste dynamique et AccuMotion™ 120 pour des images parfaitement nettes même avec des vidéos avec mouvements rapides. Konka intègre Android TV pour une remarquable connectivité domotique et de téléviseur intelligent et inclut une télécommande vocale ! En outre, la Série H3 comprend une gamme complète d'options de connectivité, dont trois entrées HDMI (HDMI CEC et ARC) et l'élégante conception ZeroBezel™ qui s'accordera à tout type de configuration chez soi. La Série H3 sera disponible en 32 pouces HD (PDSF : 199,99 USD) et 40 pouces FHD (PDSF : 299,99 USD).

Série U5 - Téléviseur DEL 4K Ultra HD avec technologie d'image de pointe et Android TV

La Série U5 est conçue pour être « un téléviseur distinctement meilleur »

Au cœur du système se trouve le moteur UHD de pointe XC3™ comprenant un amplificateur de lumière CrystalView™, un amplificateur de contraste DeepBlack™ et un amplificateur chromatique PurePalette™, pour une qualité d'image de niveau supérieur. Afin de réhausser la qualité de l'image, Konka a intégré la lumière de fond HiBright™ Pro, offrant une image 25 % plus lumineuse et la gamme de couleurs ultra-large ColorWave™ pour des couleurs plus profondes et réalistes. La Série U5 comprend également DynaBright™, AccuMotion™ 120, Android TV, inclut la télécommande vocale et quatre entrées HDMI 2.0 avec HDCP 2.2.

Ce solide ensemble technologique fera de la Série U5 l'achat le plus probant de sa catégorie. La Série U5 est disponible en tailles d'écran UHD de 43 pouces (PDSF : 399,99 USD), 50 pouces (PDSF : 499,99 USD), 55 pouces (PDSF : 599,99 USD), 65 pouces (PDSF : 999,99 USD) et 75 pouces (PDSF : 1 499,99 USD).

Série Q7 - Téléviseur avec technologie de points quantiques (QLED) et Android TV

La Série Q7 n'est « pas juste un pas, mais un saut quantique »

La Série Q7 comprend toutes les caractéristiques de la Série U5, dont le moteur UHD de pointe XC3™ et Android TV. Pour changer de dimension, la Série Q7 ajoute la gamme de couleurs ultra-large ColorWave™ Pro disposant de la technologie de points quantiques comptant 25 % de couleurs en plus. Konka intègre toutes ces technologies dans la conception améliorée ZeroBezel™ Pro, pour donner au téléviseur une apparence stupéfiante, allumé comme éteint. La Série Q7 sera disponible en tailles d'écran UHD de 50 pouces (PDSF : 699,99 USD), 55 pouces (PDSF : 799,99 USD), 65 pouces (PDSF : 1 199,99 USD) et 75 pouces (PDSF : 1 999,99 USD).

Série X11 - TV DELO

Après la commercialisation de ces séries suivra le téléviseur DELO de Konka. Utilisant un affichage HiBright™ UltraOLED avec la gamme de couleurs ultra-large ColorWave™, la Série X11 affiche des noirs purs et des reflets brillants spéculaires pour une qualité d'image proprement époustouflante. Pour donner plus d'envergure à la Série X11, Konka utilise la conception ZeroBezel™ Ultra avec barre de son intégrée et un son TV dbx pour l'image, un son et une conception totalement enivrantes. La Série X11 sera disponible en tailles d'écran UHD 55 et 65 pouces.

Proposer l'avenir du téléviseur, dès aujourd'hui

Chef de file technologique, Konka investit dans l'avenir du téléviseur. Au stand Konka sont exposés des téléviseurs muraux micro-DEL de 236 pouces 8K et de 118 pouces 4K, matérialisés grâce à la récente coentreprise de R-D de Konka pour le micro-DEL. Y figurent également les téléviseurs de pointe DELO 88 pouces 8K, DEL 75 pouces 8K et les supports 8K avec 5G intégrée, illustrant l'investissement et le rôle de chef de file de Konka dans ces nouvelles plateformes essentielles. Proposant pratiquement toutes les nouvelles technologies d'affichage, c'est vers Konka que les regards se tournent !

Konka - Un chef de file mondial de l'électronique grand public

Fort de 35 ans d'expérience comme fabricant principal, développant, concevant et mettant au point des produits de qualité et disposant de plus de 5 000 brevets de téléviseurs, Konka commercialise des produits dans plus de 110 pays à travers le monde, les adaptant à chaque marché. Classé comme l'une des « Dix marques les plus appréciées en Chine », Konka propose une large gamme de produits dans les domaines des téléviseurs, de l'audio, de la domotique, des appareils électroménagers et mobiles. Dans le cadre de son plan de croissance global, Konka a fortement augmenté ses investissements dans plusieurs domaines technologiques essentiels, notamment l'IAdO (combinant l'intelligence artificielle et l'Internet des objets), la 5G et les semi-conducteurs (dont une nouvelle puce-système 8K).

À propos de Konka Group Co., Ltd.

Konka Group, l'un des principaux fabricants chinois de produits électroniques, est spécialisé dans la création de produits haute performance et de grande valeur de divertissement numérique à domicile. Ses principales catégories de produits sont les téléviseurs, les appareils électroménagers, l'IAdO, les communications mobiles et sans fil. Fondé en 1980, Konka Group Co., Ltd, coté à la bourse de Shenzhen, est la première coentreprise d'électronique grand public à capitaux chinois et étrangers en Chine. Depuis 35 ans, Konka conçoit et fabrique des produits de qualité et, depuis 1999, se classe parmi les 100 meilleures entreprises chinoises. Konka dispose d'un actif total de 9,3 milliards d'USD, possède plus de 50 filiales, exploite des centaines de bureaux de vente et compte plus de 3 000 points de service dans plus de 100 pays et régions. La marque « KONKA » est à présent évaluée à plus de 15,1 milliards d'USD.

