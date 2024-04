GUANGZHOU, Chine, 16 avril 2024 /CNW/ - KONKA Group Co., Ltd. (« KONKA »; 000016.SZ), une entreprise technologique de premier plan, a captivé à la fois les experts de l'industrie et les consommateurs avec ses dernières innovations en matière d'appareils électroménagers lors de la première phase de la Foire de Canton, qui s'est déroulée du 15 au 19 avril 2024. La marque de renom a présenté une gamme de produits novateurs, comme les téléviseurs OLED compacts de la série 686, les téléviseurs à miniDEL de 100 pouces de la série 809 et le réfrigérateur ultramince d'une capacité de 418 litres. Ces présentations soulignent le dévouement de KONKA à l'égard de l'innovation et son habileté à répondre aux besoins variés des consommateurs du monde entier.

KONKA à la 135e Foire de Canton

Au cours de la foire, la présentation de KONKA a été particulièrement remarquable en raison de l'accent qu'elle a mis sur les expériences de divertissement immersif grâce à sa gamme de téléviseurs OLED pour les modèles de 42 et 48 pouces. Ils sont conçus pour répondre à la demande croissante de téléviseurs de jeux immersifs dans le monde entier. De plus, le dévoilement de sa technologie miniDEL dans un format étonnamment grand - une taille d'écran massive allant jusqu'à 100 pouces - promet une qualité d'image inégalée. L'intégration d'un moteur de perception sonore alimenté par l'IA améliore considérablement les détails audio, rendant le son plus clair et plus captivant.

KONKA a également fait tourner les têtes avec son réfrigérateur ultramince qui ne mesure que 700 mm de largeur. Non seulement cette conception améliore l'esthétique de la cuisine, mais elle libère également un espace de cuisson précieux, répondant aux défis communs de manque d'espace auxquels font face les ménages modernes.

De plus, KONKA a introduit deux nouveaux modèles de lave-vaisselle dotés de grandes capacités adaptées à diverses tailles de vaisselle, ainsi que plus de huit programmes de lavage intelligents adaptés aux différents besoins de nettoyage des ustensiles. Ses trois paniers assurent un nettoyage exceptionnel sans tache.

La Foire de Canton offre à KONKA l'occasion de partager ses dernières innovations, contribuant ainsi à son rôle dans l'industrie mondiale des appareils électroménagers. En 2023, KONKA a non seulement solidifié sa clientèle traditionnelle au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe, mais a également étendu ses activités à de nouveaux marchés, dont l'Australie, l'Algérie et le Kazakhstan. Cette décision stratégique a considérablement accru sa présence internationale et sa croissance des revenus mondiaux par rapport aux années précédentes.

À l'avenir, KONKA demeure inébranlable dans son engagement envers une approche stratégique axée sur l'image de marque, l'échelle, la différenciation et la localisation. Cette stratégie est conçue pour rendre les produits de pointe plus accessibles aux consommateurs du monde entier. Dans une perspective prospective, KONKA est prête à remettre en question le statu quo et à continuer de fournir des produits exceptionnels qui non seulement répondent aux attentes des consommateurs à l'échelle mondiale, mais les surpassent.

Pour tout complément d'information, consultez le site www.konkaglobal.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2387309/Image1.jpg

SOURCE KONKA Group Co., Ltd

Renseignements: Personne-ressource : Lyra Chen, courriel : [email protected]