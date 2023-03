Kohler présente « The Creator's Journey » à la Semaine du design de Milan

L'installation immersive de la marque emblématique KOHLER met en vedette des collaborations d'artistes, une nouvelle collection mondiale de produits en édition limitée et une sculpture aérienne de Janet Echelman, ancienne du programme Arts/Industry.

KOHLER, Wisconsin, 28 mars 2023 /CNW/ - The Creator's Journey, présenté par Kohler pendant la Semaine du design de Milan, met en vedette la marque emblématique en partenariat avec quatre artistes contemporaines de quatre pays différents pour créer Artist Editions, une collection mondiale en édition limitée de 12 nouveaux produits pour la salle de bain. L'entreprise mettra également en valeur une sculpture aérienne à couper le souffle réalisée par Janet Echelman, éminente créatrice et ancienne du programme Arts/Industry , ainsi qu'une expérience de conception contrôlée par l'utilisateur au Palazzo del Senato lors du Fuorisalone, à Milan.

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de Kohler, le chef de file mondial du design s’est associé à quatre artistes féminines contemporaines pour créer Artist Editions, une collection mondiale en édition limitée, avec 12 nouveaux produits pour la salle de bain. Kohler présente sa collection « The Creator's Journey » à la Semaine du design de Milan, une installation immersive mettant en vedette des collaborations d’artistes, une nouvelle collection mondiale de produits en édition limitée, et une sculpture aérienne de Janet Echelman, une ancienne du programme Arts/Industry.

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de Kohler, le chef de file mondial du design s'est associé à quatre artistes, chacune reconnue pour ses pratiques artistiques révolutionnaires. Les talentueuses créatrices ont reçu carte blanche pour intégrer leurs expressions visuelles aux produits de Kohler : les toilettes intelligentes Numi 2.0, le lavabo Brazn et la baignoire Brazn. Chaque produit de la collection sera offert en 150 exemplaires, en l'honneur de l'année anniversaire de Kohler.

Ananda Nahú (Brésil), largement reconnue pour ses vibrantes murales - KOHLER Artist Editions Flora Tropical

(Brésil), largement reconnue pour ses vibrantes murales - Ziling Wang (Chine), connue pour son utilisation innovante de la peinture, qui a notamment inventé une peinture qui peut être retirée d'une toile et vue en trois dimensions - KOHLER Artist Editions A World on Strings

(Chine), connue pour son utilisation innovante de la peinture, qui a notamment inventé une peinture qui peut être retirée d'une toile et vue en trois dimensions - Pushpa Kumari (Inde), dont les peintures linéaires complexes ont redéfini la tradition indienne de Mithila - KOHLER Artist Editions Aranya

(Inde), dont les peintures linéaires complexes ont redéfini la tradition indienne de Mithila - Elle (États-Unis), qui a commencé dans l'univers du graffiti et compte maintenant des projets à grande échelle dans son portefeuille mondial - KOHLER Artist Editions Falling Gently

« Kohler se consacre à la création d'un espace pour les artistes et les artisans de notre industrie, a déclaré Laura Kohler, cheffe du développement durable et de la diversité chez Kohler Co. Cette nouvelle collection d'artistes rend hommage à des femmes de talent exceptionnel et d'horizons divers. »

Les produits Artist Editions de Kohler datent de près de quatre décennies et apportent de la beauté aux rituels quotidiens, repoussant les limites des processus décoratifs et des ensembles de matériaux, et aidant les consommateurs à exprimer leur personnalité dans leur espace. Inspirés par l'art visuel et l'artisanat, les lavabos, baignoires et toilettes Artist Editions sont ornés de belles textures, de motifs complexes, d'illustrations abstraites et de paysages pittoresques. L'offre met également en valeur l'utilisation novatrice de vernis spécialisés et de matériaux nobles par Kohler.

L'artiste Janet Echelman présente Noli Timere au Palazzo del Senato

La sculpture aérienne monumentale intitulée Noli Timere par la célèbre sculptrice et artiste américaine Janet Echelman est suspendue au-dessus du public. L'artiste a participé au programme de résidence Arts/Industry de Kohler il y a plus de deux décennies. Elle s'est également associée à Kohler pour la réalisation d'un lavabo en surface Artist Editions, baptisé 18.02, qui rend hommage à la nature dynamique de l'eau (présenté dans le cadre de l'exposition de Kohler).

Les visiteurs de l'installation de Kohler peuvent également entreprendre leur propre parcours de « création » à l'intérieur d'une expérience numérique immersive qui leur permet de donner vie à l'art à travers leurs mouvements dans l'espace. Alors que les couleurs, les motifs et les formes entourent les invités dans la salle du créateur, les invités peuvent devenir des artistes eux-mêmes, en manipulant la superposition créative sur la toilette intelligente Numi de Kohler.

Les médias sont invités à une réception en avant-première exclusive le lundi 17 avril en présence des artistes, qui seront disponibles pour des entrevues.

Pour plus de renseignements et d'images, consultez le dossier de presse de Kohler pour la semaine milanaise du design.

À propos de Kohler Co.

Fondée en 1873, Kohler Co. est un chef de file mondial du design, de l'innovation et de la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain; d'armoires de luxe, de carreaux et d'éclairage; de moteurs, de génératrices et de solutions énergétiques propres; et propriétaire exploitant de deux complexes hôteliers cinq étoiles abritant un terrain de golf à Kohler, au Wisconsin et à St. Andrews, en Écosse. Le terrain de golf Whistling Straits de Kohler a accueilli la Coupe Ryder en 2021. L'entreprise élabore également des solutions en réponse à certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site kohlercompany.com.

RESSOURCES

À propos des artistes

Janet Echelman

Janet Echelman sculpte à l'échelle des bâtiments et des pâtés de maisons. Son travail défie la catégorisation; il se situe à l'intersection de la sculpture, de l'architecture, de l'urbanisme, de la science des matériaux, de l'ingénierie structurale et aéronautique et de l'informatique. En utilisant des matériaux improbables, de particules d'eau atomisées à des fibres artificielles quinze fois plus résistantes que l'acier, Janet Echelman combine un art ancien à un logiciel de conception informatique pour créer des œuvres d'art qui sont devenues des points focaux pour la vie urbaine sur cinq continents, de Singapour, Sydney, Shanghai et Santiago, à Beijing, Boston, New York et Londres. Elle a obtenu son diplôme de l'Université de Harvard avant de terminer des programmes d'études supérieures distincts en peinture et en psychologie. Titulaire d'un doctorat honorifique de l'Université Tufts, elle a enseigné aux universités MIT, Harvard et Princeton. Sa conférence TED « Taking Imagination Seriously » a été traduite en 35 langues et vue plus de deux millions de fois. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site echelman.com/.

Elle est considérée comme l'une des meilleures artistes de rue du monde entier. D'abord graffeuse, Elle a été exposée dans la prestigieuse Saatchi Gallery de Londres ainsi qu'au Urban Nation Museum de Berlin. Une de ses œuvres a même fait l'objet d'une projection d'une hauteur de 61 m sur la façade du New Museum de New York. Ses œuvres ont été publiées dans des dizaines d'ouvrages sur l'art de la rue et dans des revues internationales comme ELLE France et Vogue Australia. Elle a collaboré avec différentes marques internationales, notamment Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung et Toyota pour qui elle a réalisé des œuvres peintes. En 2020, IntoAction lui a donné le mandat de créer un tableau de quatre étages en hommage à Ruth Bader Ginsberg dans le Lower East Side de New York. Le Musée STRAAT d'Amsterdam lui a commandé un projet artistique qui sera présenté sur place. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le ellestreetart.com/.

Pushpa Kumari visualise un monde stimulé par la culture, le patrimoine, l'observation et la sensibilité intuitive en utilisant seulement un stylo et de l'encre sur du papier. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Pushpa Kumari a défié les normes culturelles traditionnelles de l'Inde, choisissant plutôt de se concentrer sur son art. En conséquence, elle a pu développer un ensemble d'œuvres qui se distinguent, tant sur le plan du concept que sur celui de l'expression, des travaux de ses contemporains. Ses influences sont purement indiennes, s'inspirant des traditions religieuses et sociales. Bien qu'enracinée dans la tradition indienne, son œuvre présente un attrait universel et rejoint un auditoire international. En 2016, son travail a été inclus dans la prestigieuse Huitième triennale d'art contemporain Asie-Pacifique de la Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art. Elle a également participé à plusieurs expositions muséales au Royaume-Uni, dont « Telling Tales », au National Museums Liverpool, en 2013.

Ananda Nahú est peintre, muraliste et artiste visuelle. Son style se distingue par le multiculturalisme visuel, la relecture de mouvements artistiques et l'adaptation des techniques de peinture du passé au présent. Les œuvres d'Ananda Nahú présentent une étude anthropologique culturelle rigoureuse de l'être humain, sauvant l'histoire de l'art des nationalités les plus diverses, et transformant les anciens courants de pensée pour les besoins artistiques d'aujourd'hui. Tout au long de sa carrière de peintre, Ananda Nahú a participé activement à des projets socioartistiques aux Nations Unies, au sein de l'Union européenne et à l'hôtel de ville de New York, entre autres. Ananda Nahú a été artiste invitée pour des campagnes de publicité de marques multinationales comme Nike, Gucci et Bloomberg. En 2015, CNN Style et Phaidon l'ont incluse dans leur liste d'artistes les plus influents au Brésil. En 2016, Ananda Nahú a battu des records aux États-Unis lorsqu'elle a peint la plus grande murale de l'État de l'Ohio, financée par la Cleveland Foundation. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site anahu.com/.

Wang Ziling explore la manière dont les humains perçoivent la structure de leur environnement extérieur en réformant la forme spatiale de la peinture. Elle a inventé une peinture acrylique durcie qui permet de suspendre le matériau à l'intérieur du cadre sans qu'il n'adhère à la toile. La « peinture continue » qui en résulte peut être utilisée pour relier des images flottantes entre deux ou trois peintures, ce qui oblige l'auditoire à remplir les renseignements manquants à l'intérieur des images qui s'étendent. Wang Ziling est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts du Central Saint Martins College of Art & Design de l'Université des arts de Londres et d'un baccalauréat en peinture de l'Academy of Art & Design de l'Université Tsinghua de Beijing. Ses œuvres ont été exposées et achetées par plusieurs musées, dont le Today Art Museum (Beijing), le Guangdong Museum of Art (Guangzhou) et le Copelouzos Family Art Museum (Athènes). Elle a effectué une résidence artistique au Centre for Contemporary Chinese Art (Manchester). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site wangziling.co.uk/.

Personne-ressource pour les médias :

Vicki Hafenstein

[email protected]

Relations publiques de Kohler

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2036456/KOHLER_Artist_Editions.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2041910/Creators_Journey.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/3946360/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.