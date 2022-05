L'exposition FuoriSalone de Kohler propose une expérience d'art immersif à grande échelle intitulée « Divided Layers ». Il s'agit d'une installation unique à ce site, mise en place à l'occasion du lancement du Rock.01, un évier imprimé en 3D né de la collaboration entre Daniel Arsham et Kohler en 2021.

L'installation immersive consiste en une série de panneaux empilés formant un tunnel sous lequel les visiteurs peuvent passer. Le développement du Rock.01 a inspiré à Daniel Arsham la création de Divided Layers, une expérience permettant aux invités de se déplacer à l'intérieur de l'évier. Chaque panneau représente un des plans d'argile imprimés en 3D. Ces plans sont ensuite superposés pour former l'évier. Si l'impression 3D est un processus de fabrication additive, le tunnel révèle une soustraction de couches pour faire place au volume traversé par les visiteurs.

Dans l'installation se trouve un bassin qui sert de surface miroir pour doubler et refléter l'ouverture du volume caverneux. Daniel Arsham invite les visiteurs à envisager l'acceptation de l'espace et sa malléabilité pour comprendre la relation entre les volumes. La cadence des murs imite le rythme des colonnes du Palazzo, contribuant ainsi à créer une atmosphère qui représente entièrement le mouvement ou le flot.

« L'écoulement de l'eau se produit dans un espace aussi bien négatif que positif, quelle que soit la fonction d'une forme, explique Daniel Arsham. Les visiteurs de Divided Layers explorent l'évier de l'intérieur plutôt que comme pièce fonctionnelle. »

Kohler et Daniel Arsham profitent de ce moment de conception et de célébration artistique pour annoncer leur partenariat pluriannuel qui permettra de poursuivre une exploration de l'art par la forme et la fonction. Kohler est honorée de perpétuer son héritage en tant que marque qui soutient l'art.

Par ailleurs, à l'occasion de la semaine milanaise du design, Kohler a fait un don aux projets WASH de l'organisme Water Mission en Indonésie, en aidant à apporter de l'eau potable et des installations sanitaires à près de 10 000 personnes grâce à 15 projets en 2022. Grâce à des produits percutants et à des partenariats inspirants, la plateforme Believing in Better de Kohler vise à améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures grâce à la conception, à l'artisanat et à l'innovation.

Kohler présentera également ses plus récents produits novateurs à l'échelle mondiale lors du salon du meuble de Milan (hall 22, kiosque H15 H19).

À propos de Kohler Co.

Fondée en 1873 et comptant plus de 50 emplacements de fabrication dans le monde, Kohler Co. est un chef de file mondial de la conception, de l'innovation et de la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain; d'armoires, de tuiles et d'éclairage haut de gamme; de moteurs, de génératrices et de solutions énergétiques propres; et est propriétaire exploitant de deux complexes hôteliers cinq étoiles abritant un terrain de golf à Kohler, au Wisconsin et à St. Andrews, en Écosse. L'entreprise propose également des solutions à certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, au profit de collectivités mal desservies du monde entier, afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures.

