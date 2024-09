-- Inaugurer une nouvelle ère d'innovation en matière d'énergie durable --

-- Rehlko s'appuie sur un héritage de plus de 100 ans d'alimentation d'un monde résilient sur le plan énergétique pour un avenir meilleur --

KOHLER, Wisconsin, 17 septembre 2024 /CNW/ - Kohler Energy a officiellement été rebaptisée aujourd'hui sous sa nouvelle dénomination sociale Rehlko (prononcé REL-co), marquant une étape importante dans l'histoire de plus de 100 ans de l'entreprise offrant des solutions énergétiques novatrices et résilientes qui assurent son indépendance, l'agilité et la sécurité des infrastructures, des installations et des résidences essentielles à la mission.

Rehlko continuera d'exercer ses activités en tant qu'entreprise indépendante. L'entreprise est devenue une entité autonome en mai 2024 lorsque Platinum Equity a conclu une transaction avec Kohler Company pour établir Kohler Energy en tant qu'entreprise autonome. Platinum Equity est le propriétaire majoritaire de Rehlko, et Kohler Company demeure un partenaire de placement.

« Nous embrassons notre avenir en tant qu'entreprise indépendante avec la nouvelle marque Rehlko et nous célébrons notre héritage et notre engagement à relever les défis énergétiques les plus complexes, ainsi que les valeurs qui guident tout ce que nous faisons et défendons, a déclaré Brian Melka, directeur général de Rehlko. « Le nouveau nom de notre entreprise est dérivé des six lettres de Kohler et reflète la fiabilité, la détermination, la réinvention et la résilience qui ont été - et qui demeureront - les marques distinctives de cette organisation pour répondre aux besoins énergétiques distribués en constante évolution du marché. »

Rehlko continuera d'offrir le contrôle, la résilience et l'innovation grâce à une gamme complète de solutions énergétiques, notamment la production d'électricité, le stockage d'énergie et les technologies d'énergie renouvelable.

Rehlko exploite un vaste portefeuille d'entreprises de premier plan, dont Power Systems, Engines, Uninterruptible Power, Home Energy, Clarke Energy, Curtis Instruments et Heila Technologies. Kohler Power Systems et Kohler Engines dirigeront la transition de la marque du portefeuille d'entreprise en devenant officiellement la marque Rehlko d'ici la fin de 2024.

« Ce changement de marque est plus qu'un changement de nom astucieux. « Les lettres qui composent le nom de Rehlko reflètent notre riche héritage de plus de 100 ans sous la marque Kohler et représentent une étape audacieuse dans notre parcours visant à continuer de bâtir et d'alimenter un avenir énergétique durable, a déclaré Francis Perrin, chef de la marque et du développement durable chez Rehlko.Notre nouvelle marque repositionne notre entreprise à l'avant-garde de l'innovation et de la technologie de la résilience énergétique et met en valeur notre capacité éprouvée à offrir à nos clients la fiabilité et le contrôle énergétiques qu'ils exigent. La marque Rehlko est plus ciblée et axée sur un but que jamais."

M. Melka dévoilera officiellement la nouvelle marque Rehlko au Fast Company Innovation Festival le 17 septembre et lancera bientôt son nouveau site Web d'entreprise - Rehlko.com. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, l'entreprise soutiendra sa nouvelle image de marque grâce à un effort de marketing multidimensionnel, y compris une campagne publicitaire ciblée pour présenter Rehlko dans des publications médiatiques de premier plan du secteur des affaires et du commerce, sous le thème « La résilience, c'est la réinvention ». L'entreprise est également ravie de poursuivre son partenariat avec deux des agences mondiales de communication et de marque d'Interpublic Group (« IPG »), The Weber Shandwick Collective et FutureBrand, qui ont respectivement soutenu les efforts de lancement de marque et de conception de marque.

Rehlko, dont le siège social est situé au Wisconsin, maintiendra ses activités dans plus de 100 emplacements en Amérique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

À propos de Rehlko

Leader mondial de la résilience énergétique, Rehlko offre des solutions énergétiques novatrices essentielles pour soutenir et améliorer la vie dans les secteurs de l'énergie domestique, des systèmes énergétiques industriels et des technologies de groupe motopropulseur, en offrant un contrôle, une résilience et une innovation. Misant sur la force de son portefeuille d'entreprises - Power Systems, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments et Engines, et sur plus d'un siècle de leadership dans l'industrie, Rehlko renforce sa résilience là où et quand le réseau ne peut pas le faire, et va au-delà de la récupération fonctionnelle et individuelle pour créer des vies et des collectivités meilleures, et un avenir énergétique plus durable et plus fiable. Pour en savoir plus, visitez le site Rehlko.com.

À propos de Platinum Equity

Fondée en 1995 par Tom Gores, Platinum Equity est une société d'investissement mondiale qui détient plus de 48 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un portefeuille d'environ 50 sociétés en exploitation qui servent des clients partout dans le monde. Platinum Equity se spécialise dans les fusions, les acquisitions et l'exploitation - une stratégie de marque de commerce qu'elle appelle M&A&O® - des sociétés d'acquisition et d'exploitation dans un large éventail de marchés d'affaires, y compris la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d'équipement, les services de métaux, médias et divertissement, technologie, télécommunications et autres industries. Au cours des 28 dernières années, Platinum Equity a réalisé plus de 450 acquisitions.

Personne-ressource pour les médias :

Suzanne Cutway

Directeur, Communications d'entreprise

Rehlko

[email protected]

Patrick Rose

Vice-président, Affaires générales

Weber Shandwick

[email protected]

