Kohler dévoile une collaboration avec Daniel Arsham; une production à tirage limité de 99 exemplaires d'un évier fabriqué par impression 3D sera lancée en décembre

KOHLER, Wisconsin, 26 octobre 2021 /CNW/ - Kohler annonce une collaboration avec l'artiste contemporain Daniel Arsham. En alliant innovation créative et savoir-faire spécialisé, Kohler et Daniel Arsham ont conçu un évier fabriqué par impression 3D unique en son genre, intitulé Rock.01. Le produit sera présenté au salon Design Miami/ 2021 et se tiendra dans l'espace que partagerons l'entreprise et Daniel Arsham lors de l'événement. L'évier Rock.01 est fabriqué à Kohler, au Wisconsin, et sa production limitée à 99 exemplaires sera mise sur le marché dès le mois de décembre.

Vous trouverez le communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/English/8823052-kohler-unveils-limited-edition-3d-printed-sink-with-artist-daniel-arsham/

Comme une grande partie du travail de Daniel Arsham, Rock.01 se veut un hommage au temps. Composé de porcelaine vitrifiée fabriquée par impression 3D et de laiton coulé à la main, la cuve de l'évier allie la technologie moderne à l'héritage de fabrication de près de 148 ans de Kohler dans ce que l'on ne peut que qualifier d'art fonctionnel raffiné. Les effets du temps se reflètent dans la patine de la « pierre » de laiton et résultent du processus de pression qui est exercée.

La méthode révolutionnaire de Kohler pour la fabrication de porcelaine vitrifiée par impression 3D est innovatrice et à l'avant-garde de l'industrie. En fait, c'est la technologie elle-même qui a permis de produire la création de Daniel Ashram, qui était autrement trop complexe pour être réalisée à l'aide des méthodes traditionnelles.

« L'évier Rock.01 allie l'avenir de la technologie d'impression 3D aux méthodes les plus élémentaires du coulage de laiton à la main. Il s'agit littéralement du nouveau trouvant son assise sur l'ancien, et je trouve cela incroyablement poétique. Kohler était le partenaire idéal pour donner vie à une esthétique aussi complexe et futuriste », a déclaré Daniel Arsham.

La collaboration de Daniel Arsham avec Kohler témoigne de l'engagement de longue date de la compagnie envers les arts. Depuis 1873, la mission de Kohler est de contribuer au bien-vivre en offrant le meilleur de la conception, de l'artisanat et de l'innovation.

Daniel Arsham se joindra à David Kohler, président et chef de la direction de Kohler Co., à l'événement numérique Kohler Living le 4 novembre pour discuter de la façon dont la technologie et les médias numériques créent de nouvelles possibilités d'expression. La rencontre présentera également un survol de la collaboration. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire à l'événement, veuillez consulter le lien suivant : living.kohler.com.

À propos de Kohler Co.

Fondée en 1873, Kohler Co. est un chef de file mondial dans la conception, l'innovation et la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain; d'armoires de luxe, de carreaux et d'éclairage; de moteurs, de génératrices et de solutions énergétiques propres; et propriétaire exploitant de deux complexes hôteliers cinq étoiles abritant un terrain de golf à Kohler, au Wisconsin et à St. Andrews, en Écosse. La collaboration avec Daniel Arsham s'inscrit dans le cadre de la relation qu'entretient Kohler avec The Art Lab Studio, un cabinet de conseil en marketing artistique et de consultation en partenariat de Sana Rezwan.

