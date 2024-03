Kohler Co. et Yabu Pushelberg créent un voyage sensoriel dans des solutions de design de luxe et de style de vie au Salone del Mobile

L'exposition organisée met en vedette les dirigeants de l'industrie de Kohler, Kallista, Kast et Klafs dans le cadre d'une exposition époustouflante d'art, de design, de technologie et de bien-être.

KOHLER, Wis., le 12 mars 2024 /CNW/ - Kohler Co., la marque mondiale du style de vie et leader des produits de cuisine et de bain, revient à Salone del Mobile avec une présentation époustouflante de la riche palette de design de ses marques Kohler, Kallista, Kast et Klafs. Cette année, M. Kohler s'est associé au studio de design Yabu Pushelberg pour créer un environnement qui transcende l'ordinaire et invite les visiteurs à un voyage captivant où l'art, le design, la technologie et le bien-être s'entrecroisent. (Hall 22 - Stand H10 H6)

Kohler Co., la marque mondiale du style de vie et leader des produits de cuisine et de bain, revient à Salone del Mobile avec une présentation époustouflante de la riche palette de design de ses marques Kohler, Kallista, Kast et Klafs. Cette année, M. Kohler s’est associé au studio de design Yabu Pushelberg pour créer un environnement qui transcende l’ordinaire et invite les visiteurs à un voyage captivant où l’art, le design, la technologie et le bien-être s’entrecroisent. (Hall 22 - Stand H10 H6)

« Les marques de Kohler Co. offrent la gamme la plus complète de conceptions, de catégories de produits et de technologies pour réaliser des visions de conception grâce à un soutien complet des spécifications. L'accent que nous mettons sur le leadership en matière de conception et l'innovation des produits prend vie grâce à cette présentation à marques multiples, dans le cadre d'un salon qui célèbre la créativité avant-gardiste des meilleurs architectes, concepteurs et développeurs au monde, a déclaré Larry Yuen, président du Kohler International Group.Avec ses valeurs communes dans la création d'expériences immersives et de dessins captivants, Yabu Pushelberg est un partenaire naturel du stand Salone del Mobile de Kohler Co. cette année. »

S'appuyant sur le riche patrimoine de Kohler, la façade dessinée évoque l'eau en mouvement, amenant les invités à une exploration fascinante de la forme, de la texture et de la lumière. Les marques Kohler, Kallista, Kast et Klafs sont présentées dans une série d'espaces incurvés interconnectés mettant en vedette les dernières nouveautés en matière d'innovation, de conception et de bien-être, depuis les élégants robinets et accessoires jusqu'aux baignoires luxueuses, aux douches futuriantes et aux saunas sans compromis. Chaque vignette est soigneusement chorégraphiée pour mettre en évidence l'intégration harmonieuse de la forme et de la fonction, ce qui démontre l'engagement indéfectible de la Kohler Co. envers le savoir-faire et la qualité.

« Nous sommes ravis de nous associer à Kohler Co., chef de file des solutions de conception innovantes à Salone del Mobile 2024 et de lancer notre premier design de stand à Milan. Nous voulions créer un stand avec une présence et ensemble, nous avons conçu un monde où le luxe et l'innovation s'harmonisent avec le bien-être », expliquent George Yabu et Glenn Pushelberg, partenaires fondateurs de Yabu Pushelberg.

Grâce à des technologies de pointe, à des conceptions sophistiquées, à des expériences immersives et à une riche mosaïque de couleurs, de matériaux, de fini et de motifs, les marques de Kohler Co. permettent aux architectes et aux concepteurs de créer les espaces qui définissent notre monde.

TECHNOLOGIE ET BIEN-ÊTRE

Une grande partie de l'exposition met l'accent sur les liens entre la technologie, la conception et le bien-être dans la salle de bain moderne. Le système de douche numérique KOHLER Anthem + qui permet aux utilisateurs de contrôler leur expérience de douche, de l'alimentation en eau et de la température à la vapeur, ainsi que la toilette intelligente Kohler x SR_A Formation 02, ouvrent la voie dans les solutions technologiques qui améliorent l'expérience de la salle de bain.

M. Kohler donne également une vue d'ensemble du concept de toilette intelligente 2.0 avec intégration de l'encre électronique, permettant aux surfaces de la toilette de présenter des couleurs vives et des motifs personnalisables, faisant de la toilette une installation d'art dynamique d'avant-garde.

KLAFS, le plus grand fabricant de sauna au monde, collabore avec le Studio F. A. Porsche à la fabrication de son superbe sauna autoportant S11 en édition limitée avec un élégant revêtement métallique de couleur champagne et un mur de papier japonais Washi, créant une sensation chaleureuse d'espace infini.

MATÉRIAU ET COULEUR

Kohler présente l'évier imprimé 3D de la salle de bain Rista Vessel, un bassin d'impression 3D innovant qui allie la technologie numérique à l'artisanat traditionnel, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'industrie. Les lavabos en porcelaine vitrifiée sont méticuleusement fabriqués en petites quantités par des artisans compétents, ce qui assure la grande qualité et le caractère unique de chaque pièce.

Deux nouveaux finis de robinet, le graphite brossé de Kohler et le graphite poli de Kallista, allient le nouvel industriel au luxe tranquille, offrant une riche finition contemporaine sur les collections de robinet de première qualité pour la salle de bain et la cuisine. La nouvelle collection de faucons Kallista Guise fusionne habilement des formes rectangulaires audacieuses avec des transitions détaillées pour un motif sculptural distinctif et un bec moulé à partir d'une seule pièce pour éviter les coutures de séparation.

Kohler a agrandi sa collection Heritage Colors en y ajoutant une nouvelle sélection de trois teintes vertes d'archives, ce qui lui a permis de réintroduire une cuisine et des salles de bain élégantes. À la suite du succès du lancement de Heritage Colors l'an dernier, Kohler ravive des légumes-feuilles inspirés de la nature, dont Fresh Green (1971), Aspen Green (1978) et Teal (1987), qui seront offerts exclusivement sur certains des motifs les plus emblématiques de Kohler.

La collection de lavabos en béton KastWave offre une nouvelle conception de salle de bain, inspirée du radicalisme italien et des mouvements postmodernistes. Caractérisés par des silhouettes fantaisistes et des ondulations, chaque bassin sert de centre dynamique, insufflant à la salle de bain une énergie créatrice et un plaisir. Le design de l'évier KastHolm s'inspire de la beauté classique du terrazzo, alliant ses éléments visuels chatoyants à la sensation tactile du béton. Avec des formes de bassin minimales et contemporaines, le concept met l'accent sur l'élégance discrète tout en mettant en évidence les textures dynamiques des inserts en terrazzo.

Kallista lance la collection Bandeau Artistic Shower, qui s'inspire des bandeaux pour femmes en présentant un bracelet en métal ou un décor en pierre texturée qui s'enroule gracieusement autour du périmètre de la pomme de douche, créant un dessin à la fois artistique et sculptural.

Le WasteLAB de Kohler transforme les déchets de fabrication en produits magnifiquement conçus, y compris le nouveau puits WasteLAB Vox, le premier du portefeuille, construit à plus de 70 % de matériaux recyclés contribuant à une économie circulaire et l'objectif de zéro déchet pour Kohler.

L'espace d'exposition Kohler Co. célèbre également le 50e anniversaire des arts et de l'industrie grâce à une installation artistique créée par David Franklin, artiste et ancien du programme. Ce programme d'artiste en résidence unique en son genre entre le fabricant de la cuisine et du bain et le John Michael Kohler Arts Center se trouve dans les usines de porcelaine vitrée et de fonte de Kohler.

Les médias peuvent accéder à plus d'informations et d'images dans le dossier de presse de Salone del Mobile de Kohler .

Les médias sont invités à une réception d'avant-première exclusive le lundi 15 avril avec l'artiste-designer Samuel Ross présent à l'installation FuoriSalone de Kohler au Palazzo del Senato (Via Senato 10). L'expérience immersive est offerte tous les jours de 12 h à 22 h, du mardi 16 avril au dimanche 21 avril.

Personne-ressource pour les médias : Vicki Hafenstein, [email protected]

À propos de Kohler Co.

Depuis plus de 150 ans, Kohler Co. est un chef de file mondial de la conception et de l'innovation. Elle se consacre à offrir des produits de cuisine et de salle de bain, des armoires de luxe, des tuiles et de l'éclairage, des solutions énergétiques distribuées, des expériences d'accueil de luxe et un tournoi de golf majeur. La société privée Kohler Co. a été fondée en 1873 et a son siège social à Kohler, au Wisconsin. L'entreprise met également au point des solutions à des problèmes urgents, comme l'eau potable et l'assainissement, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures.

À propos de Yabu Pushelberg

Yabu Pushelberg conçoit des lieux et des produits : des environnements immersifs, des destinations attrayantes et des biens considérés. George Yabu et Glenn Pushelberg ont fondé leur studio en 1980 en mettant l'accent sur le design d'intérieur et ont depuis étendu le studio à une pratique multidisciplinaire qui aborde de multiples couches de l'expérience humaine.

Avec des bureaux à New York et à Toronto et une équipe de plus d'une centaine de créateurs et de professionnels, Yabu Pushelberg conçoit des bâtiments, des intérieurs, des paysages, de l'éclairage, des meubles, des objets et des graphiques qui vont bien au-delà de ce à quoi les choses ressemblent, à la façon dont les gens se sentent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2359093/Kohler_Co_Salone_del_Mobile.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.