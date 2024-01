Kohler apporte son leadership en conception et ses expériences de bien-être pour les maisons intelligentes lors du CES 2024

KOHLER, Wisconsin, 5 janvier 2024 /CNW/ - Kohler Co. annonce ses conceptions de pointe, ses nouveaux produits novateurs et ses expériences de bien-être pour les maisons intelligentes lors du salon CES 2024. La gamme de Kohler témoigne d'un engagement continu à transformer les maisons en sanctuaires personnels du confort, du bien-être à domicile et du renouvellement.

Consultez la version complète du communiqué multimédia interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/9235552-kohler-leading-edge-design-innovation-smart-home-wellness-at-ces-2024/

Kohler intègre des formes et des fonctions avancées, des commandes intuitives et une connectivité fluide pour aider les clients à profiter des bienfaits du bien-être grâce à des solutions de conception exceptionnelles et à des expériences de spa de luxe à domicile.

Ces produits, parmi d'autres, seront mis en évidence au kiosque Kohler du CSE (nº 52817, salon Venetian Expo) :

Les robinets et commandes de douche intelligents Anthem+ créent une expérience de spa à domicile grâce à un système de commande numérique intégré qui permet un apport personnalisé en eau, lumière, son et vapeur. L'interface intuitive à écran tactile permet aux utilisateurs de prérégler et d'activer facilement les douches multisensorielles. L'intégration à l'application Kohler Konnect permet l'accès et le contrôle à distance des préréglages personnalisés, donnant aux utilisateurs l'accès à une personnalisation fluide depuis n'importe quel endroit.

La douchette et le nettoyant SpaViva allient une technologie de pulvérisation unique et un dispositif de nettoyage intégré pour un rituel de soins optimal sous la douche. La douchette multifonctionnelle allie le vaporisateur Katalyst signature de Kohler qui retient la chaleur à un nouveau vaporisateur Microbubble capable de former des bulles de 100 microns ou moins, ce qui est optimal pour un nettoyage plus profond. La douchette multifonctionnelle est munie d'un dispositif de nettoyage tout-en-un, équipé d'une gamme d'accessoires rotatifs qui se rechargent sans effort grâce à une station d'accueil magnétique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Atmo Fan est une nouvelle gamme de ventilation de salle de bain conçue pour améliorer le confort et la qualité de l'air. Les modèles dotés d'une technologie intelligente avancée mesurent la température et l'humidité et s'activent automatiquement lorsque l'humidité est élevée. Les utilisateurs peuvent programmer les heures de marche et d'arrêt, et définir des préférences personnalisées pour la vitesse du ventilateur par défaut, la luminosité de l'éclairage et la température des couleurs, les seuils d'humidité et de température en mode automatique, ainsi que les paramètres de l'éclairage nocturne.

Le siège de bidet PureWash offre le confort personnalisé des sièges chauffants, une température et une pression d'eau réglables et une ouverture sans contact dans un design fin et allongé, disponible en noir ou blanc. L'activation vocale via Alexa ou Google Home permet de contrôler le vaporisateur, le séchoir et le nettoyage UV en gardant les mains libres, pour une meilleure expérience hygiénique.

Rista , un évier de salle de bain nouveau sur le marché, allie l'artisanat patrimonial à la technologie numérique grâce à la méthode d'impression 3D exclusive et révolutionnaire de Kohler , avec des matériaux en porcelaine vitrifiée.

Le robinet Kohler x SR_A Formation 01 repousse les limites de la forme et de la fonction avec ses angles frappants, sa couleur industrielle audacieuse Haptic Orange et son expérience de distribution d'eau. Le robinet se présente comme un objet sculptural unique, doté d'une ingénierie avancée de circulation de l'eau sur mesure à travers des angles aigus. Le Formation 01 défie la conception et la performance traditionnelles des robinets et a été développé par Kohler en partenariat avec Samuel Ross et son studio de design industriel, SR_A.

Kohler présentera également une gamme élargie de toilettes intelligentes au salon de cette année, y compris de nouvelles variantes de Numi 2.0, Innate et Veil, sans oublier le modèle Stillness Bath, lauréat du prix de l'innovation lors du CES 2023.

Pour en savoir plus sur le kiosque de Kohler au CES et sa gamme complète de produits, consultez le dossier de presse CES de KOHLER.

