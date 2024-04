La ronde de financement était soutenue par Maverix Private Equity, TELUS Ventures et I Squared Capital

DETROIT, 15 avril 2024 /CNW/ - KODE Labs, une entreprise en démarrage établie à Détroit pionnière dans le domaine des bâtiments autonomes intelligents, a fièrement annoncé la clôture d'une solide ronde de financement de série B de 30 millions de dollars. Menée par Maverix Private Equity, cette importante ronde de financement a également suscité la participation enthousiaste du partenaire estimé TELUS Ventures et de l'investisseur actuel I Squared Capital. L'infusion de capital stratégique marque un moment charnière pour KODE et permettra à l'entreprise d'aider les bâtiments du monde entier à atteindre la carboneutralité.

Fondée par les frères Edi et Etrit Demaj, ainsi que Gentrit Gojani en octobre 2017, KODE s'est donnée pour mission d'améliorer l'intelligence, la santé et l'efficacité des bâtiments, et, en fin de compte, d'enrichir les expériences de ceux qui les habitent, y travaillent, les visitent et en profitent.

Etrit Demaj, cofondateur de KODE Labs, a déclaré que les bâtiments représentent 39 % des émissions mondiales de carbone, ce qui rend la transformation de l'exploitation des bâtiments essentielle pour la protection de l'environnement.

« Le leadership de Maverix correspond précisément à notre vision. Grâce au suivi de TELUS Ventures et au soutien continu de I Squared Capital, nous sommes dans la meilleure position possible pour faire progresser notre mission et lutter contre les changements climatiques en rendant tous les bâtiments plus écoénergétiques tout en créant des expériences incroyables », a déclaré M. Demaj.

KODE Labs a redéfini le paysage des bâtiments intelligents grâce à son approche révolutionnaire. Au cœur de cette révolution se trouve la plateforme d'entreprise de KODE, une solution sophistiquée qui intègre harmonieusement les données d'une multitude de systèmes de gestion de bâtiments, de dispositifs d'IdO et de systèmes opérationnels dans une infrastructure infonuagique unifiée. La capacité inégalée de KODE de normaliser et d'organiser les données à grande échelle dans divers systèmes et de nombreux bâtiments dans le monde positionne l'entreprise comme un pionnier de la technologie d'IA adaptée aux bâtiments.

Edi Demaj, cofondateur de KODE, a souligné que la technologie de KODE atteint constamment l'excellence opérationnelle, produisant des résultats importants comme la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone jusqu'à 30 %. La plateforme de KODE, qui a fait ses preuves, est utilisée par les sociétés figurant au palmarès Fortune 500, les détaillants, les institutions financières et les fonds de placement immobilier (FPI) mondiaux, qui répondent aux besoins d'un large éventail de secteurs, y compris les secteurs de l'immobilier commercial, à usage mixte, résidentiel de grande hauteur, et les domaines de l'industriel et des sciences de la vie.

« Les utilisateurs accordent la priorité à une expérience transparente par rapport à la gestion de multiples écrans et plateformes, a expliqué Edi Demaj, cofondateur de KODE Labs. Notre plateforme sert de système d'exploitation définitif, offrant des capacités complètes de commande et d'orchestration. En tirant parti de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle sur des milliards de points de données normalisés, nous améliorons l'expérience des utilisateurs tout en offrant un rendement du capital investi mesurable en moins de 12 mois. »

« KODE est la principale entreprise qui aide les portefeuilles immobiliers à devenir plus durables, à améliorer l'expérience utilisateur et à devenir vraiment intelligents, a déclaré Peter Hass, associé chez Maverix Private Equity. Leur équipe de direction est exceptionnelle, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de collaborer avec eux à la prochaine étape de leur croissance.

Au cours des trois dernières années, les revenus annuels récurrents de KODE ont plus que doublé, affichant une croissance de plus de 200 % chaque année. Grâce à cet investissement important, KODE Labs améliorera également le développement de l'IA pour innover dans l'expérience et l'exploitation des bâtiments. En analysant de grandes quantités de données provenant de divers systèmes, KODE vise à créer des bâtiments qui accordent la priorité à l'expérience humaine et à l'impact environnemental, en envisageant un avenir où l'efficacité répond à une conception centrée sur l'humain.

Depuis sa création en 2017, KODE Labs a été à l'avant-garde de la transformation du paysage des bâtiments intelligents en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Grâce à des partenariats établis avec des entreprises de renom comme QuadReal, Bedrock Detroit, Stream Realty, Hines, Ford et d'autres sociétés mondiales et FPI de différents secteurs verticaux, cet investissement continuera d'accélérer l'expansion et la part de marché de KODE.

La ronde de financement de série B témoigne de l'engagement inébranlable de l'entreprise à bâtir un avenir durable, un portefeuille intelligent à la fois.

À propos de KODE Labs :

Fondée en octobre 2017 par Edi Demaj, Etrit Demaj et Gentrit Gojani, KODE Labs se spécialise dans la transformation de la gestion et de l'expérience immobilières grâce à son système d'exploitation novateur et axé sur les données, KODE OS. Cette plateforme destinée aux bâtiments intelligents tire parti d'un modèle SaaS (software-as-a-service) pour optimiser le rendement des bâtiments, en intégrant les données des systèmes de gestion des bâtiments, de l'IdO et des systèmes opérationnels dans une solution infonuagique unifiée. La plateforme de KODE a démontré qu'elle réduisait la consommation d'énergie et les émissions de carbone jusqu'à 30 %, tout en simplifiant les coûts associés à de multiples plateformes de suivi et de production de rapports.

