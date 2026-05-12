La cohorte 2026 de boursiers Knight-Hennessy représente 31 pays et

45 programmes d'études supérieures à l'Université Stanford.

STANFORD, Californie, 12 mai 2026 /CNW/ - Knight-Hennessy Scholars (KHS) de l'Université Stanford annonce aujourd'hui sa cohorte 2026 de 87 nouveaux étudiants. Cette neuvième cohorte est la plus internationale à ce jour, représentant 31 pays avec des étudiants qui poursuivront des diplômes dans 45 programmes d'études supérieures dans les sept écoles supérieures de Stanford. Pour la toute première fois, la cohorte comprend des universitaires ayant la citoyenneté de Croatie, du Portugal, des Émirats arabes unis et d'Ouzbékistan.

Knight-Hennessy Scholars est un programme pluridisciplinaire de perfectionnement en leadership entièrement doté pour les étudiants des cycles supérieurs de l'Université Stanford. Les étudiants, qui viennent du monde entier, reçoivent jusqu'à trois ans de soutien financier pour poursuivre des études supérieures dans l'une ou l'autre des sept écoles de Stanford tout en s'engageant dans des expériences qui les préparent à être des leaders visionnaires, courageux et collaboratifs capables de relever les défis les plus complexes du monde.

« Chaque année, la communauté d'étudiants Knight-Hennessy se renforce en incluant plus de disciplines, plus de nationalités et plus de perspectives », déclare John L. Hennessy, président émérite de l'Université de Stanford et Shriram Family Director de Knight-Hennessy Scholars. « En conséquence, la capacité collective à relever les défis les plus difficiles au monde augmente également.»

Grâce au programme King Global Leadership, qui offre une vaste gamme d'ateliers, de conférences, de projets et d'expériences qui complètent les études supérieures, les étudiants de Knight-Hennessy développent leur engagement envers le bien commun alors qu'ils se préparent à atteindre leurs objectifs de leadership.

« La magie de Knight-Hennessy Scholars se produit lorsque les étudiants explorent au-delà des contraintes de leurs disciplines et développent des outils et des approches qui leur permettent de travailler dans tous les domaines », déclare Tina Seelig, directrice exécutive des Knight-Hennessy Scholars. « Il est inspirant de voir la transformation de personnes accomplies en leaders véritablement collaboratifs. »

Parmi les étudiants de 2026, 51 pour cent détiennent un passeport non américain. La cohorte de cette année comprend un nombre record d'étudiants internationaux. Quarante-sept pour cent des étudiants américains s'identifient comme une personne de couleur, et neuf pour cent ont servi dans l'armée américaine. Les étudiants ont obtenu des diplômes de premier cycle dans 58 établissements différents, dont 23 établissements internationaux et 21 établissements représentés pour la première fois. Vingt et un pour cent sont les premiers de leur famille à obtenir un diplôme d'études universitaires. La neuvième cohorte porte le nombre total d'étudiants de Knight-Hennessy à 682 à ce jour, la première cohorte remontant à 2018.

Les candidatures pour la cohorte 2027 de Knight-Hennessy Scholars seront ouvertes le 1er juin 2026 et se termineront le 6 octobre 2026. Les étudiants potentiels peuvent assister à des séances d'information pour en apprendre davantage sur la communauté, le programme de développement du leadership et le processus d'admission. Knight-Hennessy Scholars n'a pas de quotas ni de restrictions en fonction de la région, du collège ou de l'université, du domaine d'études ou des aspirations professionnelles.

Annoncé en 2016 et lancé en 2018, Knight-Hennessy Scholars est nommé en l'honneur de Phil Knight, MBA '62, philanthrope et cofondateur de Nike Inc., et de John Hennessy, président d'Alphabet Inc. et président émérite de Stanford (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars est le plus important programme universitaire de bourses d'études supérieures au monde. Pour en savoir plus, visitez kh.stanford.edu.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502473/Knight_Hennessy_Logo.jpg

SOURCE Knight-Hennessy Scholars

CONTACT : Pour plus d'informations : +1.650.721.0771, [email protected]