L'intégration de l'IA, la première en son genre, simplifie la conformité et les processus opérationnels pour les professionnels de l'eau tout en maximisant la durabilité économique et environnementale.

TORONTO, le 13 juin 2023 /CNW/ - Klir , la plateforme intégrée qui aide les services publics d'eau du monde entier à rendre l'eau plus sûre, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouvelles capacités d'IA générative maintenant disponibles grâce à la dernière version de sa plateforme, Klir Comply. En utilisant le service OpenAI de Microsoft Azure pour donner accès à des modèles de langage puissants, dont ChatGPT4, Klir est le tout premier logiciel de gestion de l'eau alimenté par ChatGPT.

Les professionnels de l'eau peuvent désormais obtenir des informations holistiques sur les données de leur service public grâce à un chatbot alimenté par l'IA, tout en bénéficiant de l'extensibilité, de la fiabilité, de la performance et de la sécurité de Microsoft Azure.

En combinant les avantages conversationnels de ChatGPT avec les données de gestion de la qualité de l'eau et de la conformité de chaque service public (par exemple, « Notre eau est-elle conforme aujourd'hui? » ou « Rédigez-moi un résumé sur la qualité de l'eau de la semaine dernière »), la fonction d'IA simplifie les tâches fastidieuses, mais essentielles, tout en assurant la sécurité et la confidentialité des données internes en tout temps.

En clin d'œil aux racines irlandaises de Klir, le chatbot est représenté à juste titre par « Boots », un épagneul d'eau irlandais « formé pour dénicher des données clés ». Notamment, le chatbot permet aux utilisateurs d'interroger des millions de points de données dans les données internes privées des services publics, avec un contrôle précis sur la base de connaissances. Les caractéristiques comprennent l'intégration des tâches administratives aux données des résultats de l'échantillonnage, la fourniture d'analyses prédictives de la qualité de l'eau, la production de renseignements quantitatifs sur les résultats de l'échantillonnage et la détermination des corrélations entre les données.

« La fonction d'IA de Klir s'ajoute à ce qui est déjà le logiciel le plus complet sur le marché pour la gestion de la qualité de l'eau et de la conformité, a déclaré David Lynch, chef de la direction de Klir. Pouvoir poser des questions complexes sur la gestion de l'eau et recevoir immédiatement des réponses précises est difficile et aidera les organisations du monde entier à ralentir la crise mondiale de l'eau. »

Comme la plupart des professionnels de l'eau travaillent avec des technologies désuètes ou cloisonnées, les nouvelles capacités d'IA générative de Klir reflètent le besoin croissant des gestionnaires de l'eau de s'adapter rapidement à un paysage industriel façonné par les changements climatiques et la croissance de la population. Malgré l'afflux récent de budgets d'atténuation des changements climatiques, le secteur de l'eau a eu du mal à surmonter ce défi croissant en raison des restrictions imposées par les marchés publics et de la disponibilité écrasante de fournisseurs de technologies sur mesure qui ne s'intègrent pas facilement.

« La plateforme spécialement conçue par Klir comble une lacune de l'industrie et résout le problème croissant de la qualité et de l'intégrité des données, qui rend très difficile pour les professionnels de l'eau d'obtenir des renseignements percutants sur le rendement, a déclaré Tom Stafford, directeur des produits de Klir. Cette prochaine version majeure de notre plateforme intégrée apporte un soutien à toutes les fonctions liées à l'eau, de la biodiversité et de la conformité aux données sur les clients et les actifs. Désormais, ce nouvel outil d'IA permet aux utilisateurs de recueillir à la fois les données scientifiques et les connaissances humaines nécessaires pour assurer la salubrité de l'eau. »

Tom Stafford s'est joint à David Lynch sur scène pour annoncer le lancement des nouvelles capacités d'IA de Klir pendant l'événement sur invitation seulement de Klir Point d'ébullition :où l'IA et l'avenir des logiciels de gestion de l'eau se rencontrent , qui s'est tenu à Toronto lors de l' ACE , la plus importante conférence annuelle des plus grands exploitants de services publics d'eau et de municipalités au monde. L'ancienne administratrice de l'EPA, Carol Browner , a animé une discussion d'experts organisée par Klir sur l'IA et la gestion de l'eau avec des dirigeants de services publics d'eau des principales administrations régionales, des technologues et des journalistes de renom sur les changements climatiques.

En plus de présenter la fonction de ChatGPT, Klir a dévoilé un nouveau « modèle de maturité » qui évalue et priorise les principaux risques opérationnels auxquels fait face un service public et son potentiel de devenir un service public résilient à l'avenir. Les cadres supérieurs peuvent maintenant procéder à une évaluation complète en 90 points, guidée par un expert en eau de Klir, afin de produire un rapport sur les risques liés à leur modèle opérationnel existant. Les résultats de cette évaluation fourniront également un point de référence comparatif, qui classera le service public par rapport à des caractéristiques semblables à celles d'autres services publics d'eau.

En tant que seul système d'exploitation de l'eau qui réunit tous les processus de conformité et d'exploitation du service public en une seule plateforme unifiée, Klir est soutenue par les plus grandes entreprises de technologie, y compris Insight Partners, un fonds de logiciels d'entreprise de 95 milliards de dollars basé à New York.

Pour en savoir plus sur Klir Comply et les capacités d'IA de Klir, visitez www.klir.com . Les utilisateurs de Klir et de Microsoft Azure peuvent également communiquer avec leurs représentants respectifs pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Klir

Klir est le seul système d'exploitation pour l'eau. Avec une seule plateforme pour relier chaque équipe, Klir permet aux services publics d'eau de gérer les processus critiques dans l'ensemble du réseau d'approvisionnement en eau -- depuis les permis, l'échantillonnage et les inspections, et tout ce qui se trouve entre les deux. Grâce à l'automatisation, à l'analyse des données et à la gestion des tâches, les processus administratifs qui étaient autrefois fastidieux et sujets aux erreurs deviennent faciles à exécuter. Il en résulte un processus simplifié qui réduit les risques, les dépenses d'exploitation et les frais généraux administratifs.

