Klarna s'établit au Canada avec un service flexible "Payer en 4" et une application de magasinage, tout en annonçant un investissement majeur dans l'économie locale

« Les consommateurs du monde entier s'éloignent des modèles de crédit traditionnels au profit d'alternatives qui répondent mieux à leurs attentes en offrant des modes de paiement plus intelligents ainsi que plus transparents, et le consommateur canadien n'est pas différent. Des recherches récentes de Klarna ont révélé qu'au moins la moitié des consommateurs canadiens âgés de 25 à 56 ans recherchent des options de paiement flexibles à la caisse [1] », a déclaré Sebastian Siemiatkowski, cofondateur et PDG de Klarna. « Avec notre expansion au Canada, nous offrons aux consommateurs les alternatives de paiement plus durable et flexible qu'ils recherchent, leur permettant d'économiser du temps, de l'argent et de prendre des décisions financières plus éclairées ».

______________________________________ 1 Sondage de Klarna auprès de 1060 consommateurs canadiens âgés 18-66+, datant de août 2021, mené par l'agence de recherche Dynata.

Avec « Payer en 4 », les consommateurs qui utilisent Klarna à la caisse d'un détaillant partenaire pourront fractionner leurs achats en quatre versements sans intérêt payés toutes les deux semaines à partir du moment de l'achat, bénéficiant d'une plus grande transparence, de contrôle financier et de choix accrus.

De même, avec l'option « Payer en 4 », les consommateurs canadiens peuvent désormais payer chez les marchands partenaires intégrés à l'aide de l'application Klarna. Avec plus de 23 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, l'application Klarna offre également une large gamme de solutions et de fonctionnalités conçues pour rendre le magasinage plus facile et agréable. Ceci inclut la possibilité de suivre et de gérer les paiements Klarna, accéder à des récompenses exclusives via le Club de Loyauté Klarna, recevoir des notifications de baisse de prix, accéder à un contenu personnalisé et faire les suivis de livraison. Les consommateurs canadiens pourront bientôt accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans l'application, notamment le service innovant « Magasinez n'importe où » de Klarna qui permet aux utilisateurs de payer en quatre versements dans n'importe quels magasins en ligne, qu'ils soient un détaillant Klarna ou non. Sans compter une foule d'outils supplémentaires permettant d'économiser de l'argent et d'avoir accès à des expériences de magasinage en direct pour n'en nommer que quelques-uns.

En plus d'offrir une expérience d'achat et de paiement supérieure aux consommateurs, Klarna sert de moteur de croissance à ses 250 000 marques partenaires dans le monde. Klarna aidera les détaillants canadiens - petits et grands - à faire évoluer leur expérience d'achat pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs, tout en développant une communauté beaucoup plus large de consommateurs à l'échelle mondiale.

« Klarna opère actuellement dans 20 marchés mondiaux et offre des services à plus de 100 millions de consommateurs. La stratégie de placer Klarna au centre même de l'écosystème du marché de détail nous permet de simplifier le processus d'achat et de paiement pour les consommateurs, tout en offrant des opportunités de croissance importantes à nos partenaires. », a déclaré Kristina Elkhazin, Directrice Générale chez Klarna Canada. « Nous sommes incroyablement motivés à travailler en étroite collaboration avec notre réseau grandissant de détaillants partenaires canadiens afin de les aider à naviguer le paysage de la vente au détail qui devient de plus en plus omnicanal. Le but est de les soutenir de façon à s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs et à les introduire à de nouveaux groupes de clients potentiels.»

Avec son expansion sur le marché canadien, Klarna ouvre son premier centre nord-américain de développement de produits et de technologie à Toronto, avec l'intention d'embaucher plus de 500 ingénieurs d'ici 2025. Klarna continuera de recruter d'un océan à l'autre à travers le Canada, et planifie s'implanter à Vancouver et au Québec dans un avenir rapproché. Avec ces développements, Klarna investit dans la reprise économique du Canada en faisant appel au talent local et en s'associant avec des établissements universitaires locaux pour aider à développer une main-d'œuvre qualifiée qui fournira de nouvelles solutions innovantes et, à son tour, aidera d'autres entreprises à prospérer et à croître.

Le maire de Toronto, John Tory, a ajouté : « Alors que Toronto cherche à se reconstruire après la pandémie, attirer des entreprises du monde entier jouera un rôle important dans la stimulation de notre économie et la création d'emplois. Les dernières nouvelles à propos de Klarna sont un vote de confiance dans le secteur florissant et prospère de la technologie et de l'innovation de notre ville et un moment passionnant alors que nous cherchons à attirer un plus grand nombre de personnes et d'entreprises dans notre métropole. Je tiens à remercier Klarna d'avoir choisi Toronto pour son expansion au Canada. J'ai hâte de voir cette entreprise grandir et réussir. »





Dans le cadre de l'entrée de Klarna sur le marché canadien, l'entreprise s'est également associée à Moneris Solutions Corporation, l'un des plus grands fournisseurs canadiens traitant plus d'une transaction sur trois au Canada. Moneris est reconnue pour ses solutions innovantes et unifiées pour les paiements mobiles, en ligne ainsi qu'en magasin.

Pour plus d'informations sur l'offre de Klarna au Canada, rendez-vous sur klarna.com .

À propos de Klarna

Depuis 2005, Klarna s'est donnée pour mission de révolutionner le secteur de la banque de détail. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et 2 millions de transactions par jour, Klarna répond aux demandes changeantes des consommateurs en les aidant à gagner du temps et de l'argent tout en gérant mieux leurs finances et en prenant des décisions éclairées. Plus de 250 000 partenaires commerciaux mondiaux, dont H&M, Saks, Sephora, Macy's, IKEA, Expedia Group et Nike ont intégré la technologie innovante de Klarna pour offrir une expérience d'achat fluide en ligne et en magasin. Avec plus de 5 000 employés, Klarna est présente sur 20 marchés internationaux et est l'une des fintechs privées les plus valorisées au monde détenant une évaluation de 45,6 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez Klarna.com .

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :

Klarna:

Adaline Colton

[email protected]

(614) 687-9357

Luxine Relations Publiques:

Florence Desmeules | [email protected]

SOURCE Klarna