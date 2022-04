Les détaillants internationaux partenaires de Global-e peuvent désormais proposer les options de paiement alternatives de Klarna à leurs clients sur 15 marchés, dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe, l'Australie.

TORONTO et NEW YORK, le 27 avril 2022 /CNW/ -- Klarna , leader mondial des services bancaires, de paiement et de magasinage, annonce aujourd'hui l'extension de son partenariat avec Global-e (Nasdaq: GLBE), éditeur de solutions de commerce électronique réputé pour les transactions transfrontalières. Grâce à ce partenariat, les commerçants qui vendent leurs produits au Canada par le biais de la plateforme de commerce électronique transfrontalier de Global-e - y compris les grandes marques comme Reformation, SKIMS, Fenty Beauty, Rimowa, Versace, Marc Jacobs et Marks & Spencer - peuvent désormais proposer à leurs clients les options de paiement flexibles de Klarna.

« Partout dans le monde, les consommateurs exigent des modes de paiement plus intelligents. C'est également le cas au Canada où, d'après nos études, au moins la moitié des consommateurs âgés de 25 à 56 ans aspirent à des solutions de paiement flexibles», explique Kristina Elkhazin, directrice de Klarna au Canada. « Par l'extension au Canada du fructueux partenariat qui lie Klarna à Global-e, nous comptons offrir aux consommateurs canadiens plus de choix et de flexibilité de paiement. En même temps, nous entendons favoriser la croissance de nos détaillants partenaires communs grâce à une expérience d'achat en ligne améliorée et à l'accès à notre réseau qui compte plus de 147 millions d'utilisateurs dans le monde. »

Désormais, les commerçants qui vendent au Canada via la plateforme de commerce électronique transfrontalier de Global-e peuvent profiter des solutions de paiement proposées par Klarna, avec notamment le très apprécié service de paiement en 4 versements sans intérêt. Les commerçants du réseau international de Global-e peuvent donc aisément proposer les solutions de paiement Klarna sur 15 marchés clés - dont le Canada, les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Australie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche - pour améliorer leur offre axée sur une expérience d'achat en ligne localisée.

« Notre partenariat avec Klarna était déjà florissant et nous sommes enchantés à l'idée de cet élargissement qui permettra aux commerçants de proposer des options de paiement plus simples et flexibles aux consommateurs canadiens », déclare Shahar Tamari, cofondateur et directeur des opérations de Global-e. « L'impact de solutions de paiement aussi flexibles pour les consommateurs se traduit, de façon avérée, par une amélioration substantielle de la valeur du panier moyen et du taux de retour des clients. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec Klarna afin de fournir aux commerçants les moyens de proposer des solutions d'achat localisées, y compris pour les paiements, aux consommateurs sur les principaux marchés à travers le monde. »

La plateforme de commerce électronique transfrontalier localisée de bout en bout de Global-e permet aux commerçants d'adapter l'expérience d'achat en ligne aux préférences et aux comportements des acheteurs sur leurs différents marchés afin d'accélérer les ventes et les conversions en ligne. Cela passe par une tarification locale dans plus de 100 devises, une expérience de paiement fluide et localisée dans plus de 30 langues et l'expédition express à des tarifs intéressants. Parmi les avantages proposés figurent entre autres la livraison gratuite à partir d'une certaine valeur d'achat, des procédures de retour simples et transparentes, un coût au débarquement garanti pour les achats -- avec notamment un prix incluant tous les droits et taxes à l'importation, ou une option de prépaiement à la caisse, conformément aux bonnes pratiques sur les marchés locaux.

À propos de Klarna

Depuis 2005 Klarna poursuit sa mission de révolutionner le secteur de la banque de détail. Avec plus de 147 millions d'utilisateurs actifs et 2 millions de transactions par jour, Klarna répond à l'évolution de la demande des consommateurs en leur faisant gagner du temps et de l'argent tout en les aidant à être informés et garder le contrôle de leurs finances. Plus de 400 000 commerçants partenaires globaux, dont H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group, et Nike ont intégré la technologie innovante de Klarna pour proposer une expérience d'achat fluide en ligne et en magasin. Avec plus de 5 000 employés, Klarna est active dans 45 marchés et est l'une des fintechs privées les plus valorisées au monde avec une valorisation de 45,6 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez klarna.com/fr-ca.





À propos de Global-e

Global-e (Nasdaq: GLBE) est la première plateforme mondiale à proposer des solutions visant à soutenir et accélérer le commerce électronique en vente directe (D2C) au niveau transfrontalier et mondial. Partenaire de prédilection de centaines de marques et de détaillants aux États-Unis, en Europe et en Asie, Global-e leur permet de vendre à l'échelle internationale aussi facilement que sur leurs marchés nationaux. La plateforme permet aux commerçants d'accroître la conversion de leur trafic international en ventes en offrant aux acheteurs en ligne de plus de 200 destinations dans le monde une expérience d'achat transparente et localisée. Les solutions de commerce électronique de bout en bout de Global-e réunissent les meilleures fonctionnalités de localisation, les meilleurs modèles de veille économique adossée aux mégadonnées, une logistique internationale rationalisée et une solide expérience du commerce transfrontalier. Ainsi, aux quatre coins du globe, les consommateurs peuvent acheter en ligne de manière parfaitement transparente. Quant aux commerçants, ils peuvent vendre leurs produits et leurs services partout dans le monde, quel que soit le point d'expédition ou la destination. Pour plus d'informations, rendez-vous sur global-e.com/fr/ .

