Klarna annonce son partenariat avec le Groupe APP pour rendre le magasinage de vêtements d'hiver luxueux plus flexible et accessible

Les consommateurs canadiens et américains auront désormais la chance de

choisir les options de paiements de Klarna sur les sites de Mackage et Soia & Kyo

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Klarna , leader global du changement générationnel envers l'abandon des cartes de crédit a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le Groupe APP, la société mère de Mackage et Soia & Kyo, couvrant le Canada et les États-Unis. Grâce à ce partenariat, les consommateurs nord-américains pourront désormais acheter leurs vêtements d'hiver haut de gamme préférés en utilisant les options de paiements flexibles et équitables de Klarna. Ceux-ci incluent la populaire option Payer en 4 versements ainsi que l'option Payer Maintenant, ce qui permet au consommateur de payer immédiatement, en totalité.

« Chez Groupe APP, nous sommes dévoués à livrer une expérience de magasinage en ligne supérieure et fluide. » déclare Michelle Donnelly, directrice marketing chez Groupe APP.

« Notre partenariat avec Klarna garantit que l'expérience d'achat sans friction pour laquelle nous sommes reconnus s'étend véritablement jusqu'à la caisse. Ensemble, nous donnons à nos clients la liberté de choisir comment et quand ils veulent payer. »

Le marché des produits de luxe a atteint de nouveaux sommets aux États-Unis ainsi qu'au Canada et devrait croître annuellement de 3,26% et 4,37% respectivement. Groupe APP se distingue en tant que leader dans la catégorie des vêtements d'extérieur haut de gamme avec les marques Mackage et Soia & Kyo offrant des produits de haute qualité en forte demande. Mackage se spécialise dans le création de vêtements luxueux offrant une esthétique plus élevée atteinte en partie par l'utilisation de matériaux de qualité et une fabrication sans pareille tandis que Soia & Kyo offre des options tendance inspirantes pour tous les styles et budgets. Afin de poursuivre sa croissance rapide, Groupe APP répond à la demande grandissante des consommateurs d'aujourd'hui pour un accès à des options de paiements plus flexibles grâce aux services de paiement offerts par Klarna.

"Notre rapport annuel 2022 sur les produits de luxe dénote que la demande pour des alternatives au crédit à coût élevé dans le domaine des produits haut de gamme est de plus en plus forte avec 4 clients sur 5 à la recherche d'options de paiement flexible comme ceux qu'offre Klarna à l'étape de la caisse" affirme Kristin Elkhazin, chef de la direction nord-américaine chez Klarna. Nous sommes ravis d'accueillir Mackage et Soia & Kyo du Groupe APP parmi les membres de notre réseau de partenaires, comptant plus de 450 000 détaillants qui offrent aux consommateurs des options de paiement astucieuses et simples."

Les options de paiement ainsi que l'application d'achat de Klarna offrent à plus de 150 millions de consommateurs partout dans le monde une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de leurs finances, tout en créant une manière plus fluide d'acheter et de payer. APP Group est le plus récent commerçant à rejoindre le réseau grandissant de Klarna. Un réseau de plus de 450 000 détaillants à travers le monde, y compris les détaillants haut de gamme Yoox Net-a-Porter Group, Burberry, Charlotte Tilbury, Farfetch, Fwrd, PLATFORM et bien plus.

À propos de Klarna

Depuis 2005, Klarna poursuit sa mission de révolutionner le secteur de la banque de détail. Avec plus de 150 millions d'utilisateurs, Klarna répond à l'évolution de la demande des consommateurs en leur faisant gagner du temps et de l'argent tout en les aidant à être informés et en contrôle de leurs finances. Plus de 450 000 commerçants partenaires à travers le monde, dont H&M, Saks, Sephora, Macy's, IKEA, Expedia Group et Nike utilisent la technologie innovante de Klarna afin de proposer une expérience d'achat plus fluide, autant en ligne qu'en magasin. Pour plus d'informations, visitez klarna.com

À propos du Groupe APP

Créé en 1990 et basée à Montréal, Groupe APP est la société mère des marques MACKAGE et SOIA & KYO. Groupe APP comprend des créateurs, grossistes et détaillants de vêtements d'extérieur et accessoires luxueux, vendus à des détaillants haut de gamme dans plus de 30 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez www.mackage.ca et www.soiakyo.ca .

SOURCE Klarna

Renseignements: Klarna: Adaline Colton, [email protected], (614) 429-9125