La marque pionnière de chaussures mains libres s'associe à Marubeni et à Kanner pour accélérer sa croissance internationale

SALT LAKE CITY, 1er octobre 2024 /CNW/ -- Kizik, leader de l'innovation en matière de chaussures mains libres, est heureuse d'annoncer son expansion au Japon et au Canada grâce à des partenariats stratégiques avec Marubeni Consumer Brands Inc. et Kanner Corporation. Cette croissance internationale marque une étape importante pour Kizik, qui continue de révolutionner le marché mondial des chaussures grâce à ses technologies et à ses conceptions novatrices et sans friction.

Le partenariat de Kizik avec Marubeni Consumer Brands Inc. permettra de présenter le leader de la chaussure au marché japonais, où sa technologie mains-libres s'intègre harmonieusement dans une culture où les chaussures ne sont pas portées dans les maisons et sont retirées à l'entrée.

« Nous sommes reconnaissants d'être associés à l'une des marques les plus importantes et les plus passionnantes de ma longue expérience dans l'industrie de la chaussure, a déclaré Hideto Takahara, chef de la direction de Marubeni Consumer Brands. "Les produits novateurs et précieux de Kizik s'intégreront parfaitement au style de vie japonais, où le confort et la commodité sont très prisés."

Au Canada, Kizik s'est associée à Kanner Corporation, un important importateur et distributeur nord-américain spécialisé dans les chaussures haut de gamme. Grâce à sa vaste expérience de croissance de marques mondialement reconnues, Kanner est bien placée pour offrir les produits de Kizik qui définissent les catégories de produits aux consommateurs canadiens.

« À Kizik, nous reconnaissons qu'il s'agit d'une occasion en or de nous associer à un leader de l'industrie dans une catégorie novatrice en croissance rapide qui représente une évolution palpitante dans le domaine des chaussures, a déclaré Edward Kanner, chef de la direction de Kanner Corporation. "Le mélange unique de confort, de style et de commodité mains libres de Kizik trouvera un écho auprès du marché canadien."

Les technologies mains libres de Kizik ont acquis une renommée internationale pour leur capacité à combiner une conception révolutionnaire à une fonctionnalité quotidienne. En éliminant le besoin de se pencher ou d'attacher des lacets, Kizik offre une expérience de chaussures sans effort aux hommes, aux femmes et aux enfants. L'expansion au Japon et au Canada fait partie de la mission plus vaste de Kizik, qui consiste à apporter de la joie dans les routines quotidiennes.

« Nous sommes ravis de nous associer à Marubeni Consumer Brands et à Kanner Corporation alors que nous poursuivons notre expansion internationale, a déclaré Monte Deere, chef de la direction de Kizik. « Les deux partenaires apportent une expertise approfondie dans leurs marchés respectifs, et nous sommes convaincus que Kizik offrira quelque chose de vraiment précieux à ses clients. « Nos chaussures mains libres sont conçues pour faciliter la vie sans sacrifier le style ou la performance, et nous sommes ravis de présenter cette innovation à encore plus de gens partout dans le monde. »

Cette expansion fait suite au succès continu de Kizik aux États-Unis et place la marque en bonne position pour poursuivre sa croissance en 2024 et au-delà, avec des plans visant à introduire d'autres emplacements de vente au détail et des partenariats mondiaux.

À propos de Kizik

Établie à Lindon, en Utah, Kizik est la principale marque de chaussures mains libres de l'industrie, reconnue pour ses innovations révolutionnaires et ses conceptions élégantes. Kizik détient plus de 200 brevets en instance et accordés, offrant une expérience pratique et sans friction pour les hommes, les femmes et les enfants. Pour en savoir plus, visitez kizik.com ou suivez @wearkizik.

À propos de Marubeni Consumer Brands Inc.

Marubeni Consumer Brands Inc. est un important distributeur de chaussures au Japon depuis plus de 30 ans. L'entreprise se spécialise dans le marketing, les ventes et l'octroi de licences à des marques internationales, dont Merrell, Saucony et Rockport. Pour en savoir plus, visitez marubeni.com.

À propos de Kanner Corporation

Kanner Corporation est une importante entreprise nord-américaine d'importation et de distribution qui se spécialise dans la croissance et le développement de marques de chaussures et d'accessoires haut de gamme. Avec son siège social à Montréal, au Québec, et à Thousand Oaks, en Californie, Kanner façonne des marques mondiales de style de vie et de mode depuis 1962.

