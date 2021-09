Kiwanis Québec fête 100 ans de générosité avec un défi de taille

Québec, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Kiwanis Québec fête ses 100 ans. Afin de souligner cet anniversaire, l'organisme à but non lucratif lance sa collecte de fonds du Mois de l'habillement avec le plus ambitieux objectif de son histoire : habiller un minimum de 250 enfants de la tête aux pieds pour l'hiver.

« Cette année, on célèbre un siècle à redonner aux enfants de notre région de la chaleur pendant l'hiver, un ventre plein à l'école et le bonheur de participer à des activités. Nous nous sommes donc dit : quoi de mieux pour lancer notre plus grosse campagne de l'histoire? », souligne Louis Cayouette, administrateur de Kiwanis Québec.

Kiwanis fait le plein pour les enfants

Septembre, c'est le Mois de l'habillement. Durant celui-ci, l'organisme organise une grande collecte de fonds. L'argent amassé permet d'acheter des habits de neige et des bottes aux jeunes de la région de Québec dont les parents n'ont pas les moyens de le faire.

Kiwanis Québec a une façon unique de redonner ces fonds. Tout d'abord, les écoles des différents quartiers de Québec aident à identifier des jeunes dans le besoin. Puis, une journée est choisie en octobre pour amener ceux-ci choisir leurs propres vêtements chauds chez leur partenaire l'Aubainerie Lebourgneuf, et le Club C Liquidation des Galeries Charlesbourg. Les enfants seront amenés sans leurs parents en autobus (si la santé publique le permet).

« C'est vraiment magique de voir les jeunes choisir les habits de neige et les accessoires qu'ils souhaitent porter. C'est une grande dose de confiance en eux que nous leur donnons en même temps que l'opportunité de passer l'hiver au chaud », ajoute Louis.

Un 100e anniversaire sous le signe de l'ambition

Normalement, Kiwanis Québec habille entre 100 et 200 enfants pour l'hiver. Cette année, l'équipe a choisi de fixer l'objectif à 250 enfants.

« À vrai dire, si l'on avait le budget, nous pourrions habiller plus de 500 enfants à Québec. Nous avons des centaines d'enfants qui ont froid durant l'hiver et dont les parents n'ont pas les moyens de leur acheter ce qu'il faut pour jouer dans la neige ou même juste pour marcher jusqu'à l'école », soutient Louis.

Celles et ceux qui souhaitent contribuer peuvent faire un don de 10 $ ou 25 $ en textant hiver au 20222. Ils peuvent également se rendre sur le site web de Kiwanis Québec ( bit.ly/kiwanis-quebec ) pour donner un montant de leur choix.

À propos de Kiwanis

Kiwanis Québec a vu le jour le 5 juillet 1921. Ses membres sont un groupe actif qui œuvre au sein de Kiwanis International, dont le mandat est de changer le monde, un enfant, et une communauté à la fois. Il concentre ses actions auprès des jeunes du primaire de la ville de Québec. Il s'agit d'un organisme bien particulier comme il est géré à 100 % par des bénévoles. Chaque dollar récolté sert directement à soutenir les enfants dans le besoin.

SOURCE Kiwanis Québec

Renseignements: Joçanne Prévost, 418-580-6905 | [email protected]