Kivu Consulting, Inc. annonce un partenariat stratégique avec Microsoft

BERKELEY, Californie, 28 mars 2023 /CNW/ - Kivu Consulting, Inc., un important fournisseur de solutions dans le domaine de la cybersécurité et un partenaire de confiance de compagnies d'assurances et de cabinets d'avocats, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec Microsoft. Les deux parties se sont engagées à collaborer et à aider les organisations de tous les secteurs à l'échelle mondiale à lutter contre la cybercriminalité et à renforcer la cyberrésilience.

« La cybercriminalité ne cessera jamais. Nous devons établir des partenariats, mettre en commun les talents, combiner les renseignements et collaborer avec nos collègues du secteur public pour protéger les organisations contre les cybermenaces. Notre alliance avec Microsoft Security combine nos forces pour avoir une plus grande incidence sur presque tous les problèmes de cybersécurité imaginables, a déclaré Shane Sims, chef de la direction de Kivu Consulting, Inc. Nous sommes maintenant équipés pour réduire rapidement les risques commerciaux face à un assaut de cybermenaces en constante évolution, qui ciblent toutes les organisations, peu importe leur secteur et le continent sur lequel elles se trouvent. »

Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft et Kivu travailleront ensemble de plusieurs façons pour répondre aux cyberattaques auxquelles font face les clients. Kivu considérera Microsoft comme la première option pour les services de correction à la suite d'une violation lorsque les clients de Kivu en auront besoin, et Microsoft considérera Kivu comme un partenaire de confiance pour traiter les questions de rançongiciels des clients qui recherchent ce service.

« Notre mission est de sécuriser le monde pour que nos clients puissent prospérer. La sécurité est un sport d'équipe, et la réponse aux incidents est l'un des domaines les plus importants permettant aux chefs de file du secteur de collaborer, a déclaré Kelly Bissell, vice-président directeur, Services de sécurité de Microsoft. Nous sommes impatients de travailler avec Kivu et d'autres partenaires pour aider les clients à se protéger contre toutes les cyberattaques. Les clients peuvent avoir l'assurance que leurs besoins en matière de RI seront comblés afin que leur entreprise puisse prospérer. »

Ensemble, les entreprises proposeront des solutions de cybersécurité alimentées par les logiciels de chaque entreprise, des décennies de renseignements sur les menaces et des relations entre les compagnies d'assurance, les services juridiques et les gouvernements qui accéléreront le parcours d'une organisation vers la cyberrésilience et réduiront les risques opérationnels associés à la cybercriminalité.

À propos de Kivu

Kivu est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la cybersécurité. Établie en 2009, elle offre une gamme complète de services en matière de cybersécurité spécialisés dans les enquêtes en cas de réponse à un incident et la restauration des activités à la suite de cyberattaques, de négociations de rançons et d'opérations de sécurité gérées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Kivu est un partenaire de confiance pour les compagnies d'assurance, les services juridiques et les gouvernements du monde entier.

