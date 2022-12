TORONTO, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Kite Mobility annonce un partenariat unique avec The Dale, un immeuble locatif de 33 étages à Ottawa, construit par le promoteur immobilier Brigil. Dans le cadre de son engagement à favoriser et à promouvoir le transport actif et électrique, le partenariat de Brigil avec la plateforme de technologies propres Kite donnera aux résidents un accès sans précédent à un parc de véhicules électroniques.

La zone Kite (Groupe CNW/Kite Mobility Inc.) L’avenir du covoiturage électrique

Premier sur le marché à Ottawa, les résidents de The Dale auront un accès privé et pratique à des modèles de transport durable qui les relieront à tout ce que Westboro, Wellington West et Hintonburg ont à offrir, tout en réduisant leur empreinte environnementale au profit des générations futures. Cela comprend de multiples options de mobilité, des événements communautaires exclusifs, des offres et des promotions, le tout grâce à l'application mobile de Kite.

L'engagement de Kite en matière de technologies propres demeure intact, en partenariat avec les collectivités durables environnantes pour soutenir leurs produits et services, en aidant les fermes locales à livrer des produits dans des résidences privées ou en offrant aux étudiants des rabais sur les déplacements afin de réduire le fardeau des coûts des véhicules et leur impact environnemental.

Les résidents auront le choix entre un modèle de paiement à l'utilisation ou un modèle d'ordonnancement. À The Dale, les utilisateurs peuvent accéder à deux BMWi3 et à huit vélos électriques supplémentaires, qui occuperont la zone Kite, un espace dédié au sein du stationnement souterrain existant du bâtiment.

« Notre objectif est d'offrir un environnement où les résidents peuvent vivre une vie enrichissante tout en réduisant leur empreinte environnementale », souligne Jessy Desjardins, vice-président, Développement et conception, à Brigil. « En tant que promoteurs éthiques et soucieux de l'environnement, notre responsabilité va bien au-delà de la construction. Le développement d'un milieu de vie complet comprend la protection de la frontière urbaine et la préservation du magnifique environnement naturel de la région. Notre partenariat avec Kite cadre parfaitement avec cette vision et nous sommes ravis de nous embarquer dans cette nouvelle aventure. »

Le nouveau partenariat survient à un moment où la réglementation municipale a continué de réduire le nombre de places de stationnement pour véhicules dans les nouveaux lotissements, tout en établissant de nouvelles normes écologiques à mesure que la ville vise de nouvelles cibles carbone.

« Kite offre un niveau élevé de commodité, un choix de véhicules de marque et de types de véhicules de premier plan et une accessibilité étant donné que nous personnalisons notre offre en fonction des bâtiments eux-mêmes. Nous offrons un niveau élevé de véhicules électriques, avec assurance, recharge et une expérience numérique de classe mondiale à des tarifs très concurrentiels. En offrant de multiples options de transport sur la propriété, nous visons à éliminer les obstacles pour les résidents, dont bon nombre n'ont plus intérêt à posséder une voiture, souvent stationnée sur une place et inutilisée la plupart du temps. Notre objectif est de réduire sensiblement les émissions de GES et la congestion dans nos collectivités », déclare Scott Macwilliam, fondateur de Kite.

À propos de Brigil

Brigil est une société immobilière de premier plan dans la région de la capitale nationale du Canada. Depuis 1985, elle a construit plus de 14 000 logements et possède près de 4 000 logements locatifs, dont 2 000 sont actuellement en construction. Avec une impressionnante collection de terres, Brigil a l'intention de construire plus de 44 000 logements au cours des 20 prochaines années, stratégiquement situés dans 40 collectivités des deux côtés de la rivière des Outaouais. Brigil aide à atténuer la crise du logement tout en créant des collectivités dynamiques, durables et inclusives. Son président fondateur, Gilles Desjardins, est à la tête de l'entreprise familiale, accompagné de ses deux fils, Jessy et Kevin. Ils sont soutenus par une solide équipe de 300 professionnels, qui passera à 500 employés d'ici cinq ans. Gilles Desjardins a reçu le prix Grand Bâtisseur de l'APCHQ Outaouais pour ses réalisations de toute une vie. Engagé dans sa communauté, il est reconnu comme l'un des plus grands mécènes du Québec et a reçu la Médaille du service méritoire du Canada du gouverneur général en 2018. C'est pourquoi la mission de l'entreprise va au-delà de celle du constructeur. Brigil travaille avec détermination.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site brigil.com.

À propos de Kite Mobility

Access Mobility for Good™

Kite Mobility, une plateforme de technologies propres, a été fondée en 2019 par les Autochtones de Toronto, le chef de la direction et fondateur Scott MacWilliam, suivi de Jason Mota, codirecteur des produits et cofondateur, et de Joseph Cabral, chef d'exploitation. Kite. Mobility est une application et un fournisseur de services inédit qui met les résidents et les invités des résidences privées en contact avec de multiples options de mobilité et qui donne accès à des événements communautaires exclusifs, à des offres et à des promotions pour ses utilisateurs, au moyen d'une application simple et d'un modèle de paiement à l'utilisation et un modèle d'ordonnancement. Aujourd'hui, Kite exerce ses activités dans deux provinces et a établi des partenariats pour prendre de l'expansion au Canada, aux États-Unis et en Europe.

