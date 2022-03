Une innovation 100% québécoise

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Avec à son actif plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des solutions robotiques, Kinova, une entreprise basée à Boisbriand, sur la Rive-Nord de Montréal, met sur le marché Link 6, un robot industriel de dernière génération conçu pour toutes les industries qui souhaitent bénéficier de l'automatisation. Dans un marché plus que jamais en effervescence, cette innovation créée de toute pièce au Québec se démarque par sa grande facilité d'utilisation et son expérience utilisateur sans pareille.

Link 6 est le premier robot à vocation collaborative industriel canadien qui propose des solutions d'automatisation qui permettent plus d'efficacité au quotidien tout en augmentant la qualité et l'uniformisation des résultats de production. Les applications principales au lancement seront la manipulation de matériel (pick-and-place), l'assemblage de petites pièces et l'alimentation de machine. Grâce à la puissance de traitement et la capacité de mémoire largement supérieures à ses compétiteurs sur le marché, le Link 6 de Kinova et son contrôleur compact sont prêts à répondre aux exigences les plus importantes en matière d'intelligence artificielle de demain. Permettant d'atteindre des temps de cycle courts grâce à une portée flexible et des mouvements rapides, le bras robotique Link 6 est développé et pensé pour tout utilisateur, autant un intégrateur industriel expérimenté qu'un opérateur sans compétence robotique particulière.

« Kinova exporte déjà plus de 95 % de son chiffre d'affaires, mais c'était tout naturel pour nous de lancer Link 6 au Québec, pour que les entreprises d'ici puissent également bénéficier de l'automatisation et ainsi accroître leur production. Les robots collaboratifs comme Link 6 sont une alternative intéressante et de plus en plus convoitée pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, et nous sommes motivés à accompagner les entreprises locales » explique Charles Deguire, PDG et fondateur de Kinova.

Link 6, en bref

Une expérience utilisateur optimisée et une plus grande flexibilité de programmation :

Interface utilisateur éprouvée avec programmation visuelle et gestion des erreurs pour une prise en main rapide;

Capacités supérieures de guidage manuel;

Assistance à l'intégration fournie par l'équipe d'ingénierie d'application de Kinova.

Un poignet qui donne contrôle

Poignet multi usages innovant pour une utilisation simple et une efficacité accrue, comprenant un indicateur lumineux indiquant l'état du robot au premier coup d'oeil;

Passage de signaux et alimentation électrique intégrés pour une connectivité industrielle simplifiée

Une architecture modulaire adaptable à vos besoins

Modules d'extension permettant d'ajouter des fonctionnalités spécifiques à vos applications;

Support natif pour plusieurs préhenseurs industriels;

Interface de programmation facilitant le déploiement rapide de vos développements sur le terrain.

Le nouveau robot industriel Link 6 de Kinova est disponible dès maintenant.

Une série de vidéos explicatives sur Link 6 sont disponibles ici.

À propos de Kinova

Kinova est un leader en robotique d'innovation, dont le siège social est situé à Boisbriand sur la Rive-Nord de Montréal. Fondée en 2006, l'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des robots destinés à divers marchés, notamment la robotique médicale, la robotique d'assistance, ainsi que la recherche et l'éducation. Kinova vise désormais un nouveau marché, soit celui de l'automatisation industrielle et professionnelle. Grâce à ses solutions robotiques ingénieuses et axées sur l'humain, l'entreprise souhaite aider sa clientèle à automatiser leurs processus et à améliorer la qualité de leurs produits afin de répondre aux exigences croissantes de la société. kinovarobotics.com

