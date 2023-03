ZHUHAI (Chine), le 6 mars 2023 /CNW/ -- Le 3 mars 2023, Zhuhai Kingsware Information Technology Co. LTD (ci-après appelée « Kingsware ») a effectué avec succès son cycle de financement de série C et a tenu sa conférence sur les nouveaux produits dans la ville de Zhuhai, sur le thème « nouvelle productivité, nouveau chapitre ». Lors de la conférence, Kingsware a officiellement annoncé que l'entreprise avait recueilli environ 500 millions de yuans durant le cycle de financement de série C en décembre 2022. Avec CDB Capital en tête de l'investissement, et Wenrun Investment (Wens capital), Guangdong Finance Fund, CICC Capital, SGUNWEI capital, JUNSAN capital, ZHENGLING VENTURE CAPITAL ainsi que d'autres institutions participant en tant qu'investisseurs de référence, le montant de financement se classait au premier rang des financements de services aux entreprises chinoises en 2022.

Selon Kingsware, les fonds serviront principalement à accélérer la recherche et le développement de la matrice de produits « RPA+X » (automatisation robotisée des processus) améliorant ainsi la position écologique « 1+N » de l'entreprise. En plus de sa position de chef de file dans le secteur financier, Kingsware étendra ses compétences à d'autres industries et maintiendra son leadership dans le domaine de l'automatisation robotisée des processus.

Dans le cadre de la session de lancement de nouveaux produits, Kingsware a présenté les nouvelles fonctions et caractéristiques pour entreprise du produit de base K-RPA récemment mis à niveau, et a lancé centralement de nouveaux produits de secrétariat humain numérique virtuel, un système de gestion contrôle bancaire interne intelligent, une plateforme de gestion centralisée de soumission réglementaire bancaire, un système de gestion sur site du centre de données et plateforme d'enseignement et de formation à la transformation numérique de K-EE Kingsware, et elle a continué à construire et à améliorer la matrice de produits « RPA+X » de Kingsware. Il a démontré à l'industrie la capacité d'innovation de Kingsware en tant qu'expert d'automatisation robotisée des processus au niveau de l'entreprise et sa détermination à mettre en œuvre la stratégie d'entreprise qui consiste à « servir des milliers d'industries, aider l'économie numérique et bâtir une Chine numérique ».

En outre, Kingsware a également annoncé qu'elle était devenue membre du comité de travail sur l'innovation des applications de technologie de l'information en 2022. À l'heure actuelle, ses produits soutiennent pleinement l'écosystème de l'information et de l'innovation. Sous la direction de « l'innovation indépendante de la technologie de base » et d'autres politiques nationales pertinentes, l'entreprise achèvera progressivement la certification mutuelle de compatibilité des produits d'information et d'innovation dans l'ensemble de la chaîne industrielle, depuis l'infrastructure informatique, et les logiciels de base jusqu'aux logiciels d'application.

SOURCE kingsware

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +86-0756-3337989