Kingston Refractory Établit Service Réfractaire Québec et Embauche Andrew Wojciechowski

"Le Québec est une province très importante pour nous, avec d'importantes usines industrielles que nous sommes en mesure de desservir. C'est pourquoi nous avons décidé d'établir un bureau permanent et une équipe dédiée au Québec." a déclaré John Taylor, fondateur et directeur de l'exploitation de Kingston Refractory. "Nous sommes très heureux de l'arrivée d'Andrew. Il apporte une vaste expérience dans la gestion de projets, la construction, ainsi qu'une solide compréhension de l'industrie des réfractaires", dit Taylor.

Wojciechowski a plus de huit ans d'expérience dans la haute direction, son dernier poste étant celui de directeur de terminal chez Lafarge Canada en Alberta. Andrew dirigera Service Réfractaire Québec, basé à Bécancour, (www.refractairequebec.com) et dirigera les opérations pour tout le Canada.

"Je suis très heureux de faire partie de l'expansion dans ma province d'origine, le Québec", a déclaré Andrew. "J'ai reçu un énorme soutien de la part de ma famille et de mes collègues et je pense que c'est une excellente opportunité pour moi de rejoindre une entreprise de grande réputation, dédiée à fournir des services de haute qualité ", a déclaré Wojciechowski.

"L'expérience opérationnelle d'Andrew et son dévouement à l'amélioration continue conviennent parfaitement à l'entreprise et il sera un excellent ajout à notre équipe", a déclaré Ara Sahakian, CPA, CA membre du Conseil chez Kingston Refractory. "Andrew est la bonne personne pour nous aider à mettre en œuvre notre plan stratégique d'expansion de nos services au Québec et à travers le pays", a déclaré Sahakian.

À propos de Service Réfractaire Québec

Service Réfractaire Québec situé à Bécancour, Québec est la propriété exclusive de Kingston Refractory Services, un important fournisseur de services réfractaires au Canada. Kingston Refractory fournit des services d'ingénierie, de démolition, d'installation, de nettoyage, de retrait d'ancrage, de soudage d'ancrage, de conception et d'installation de pièces préfabriquées, de fourniture de matériaux et d'inspection depuis 15 ans. Travaillant dans des fours, des incinérateurs et des chaudières, l'entreprise utilise du personnel qualifié et certifié pour fournir des solutions sûres et efficaces. La mission de l'entreprise est d'être le prestataire de services réfractaires de choix pour ses clients de par sa réactivité, ses solutions innovantes et la qualité de son travail.

SOURCE Service Refractaire Quebec

Renseignements: Andrew Wojciechowski - [email protected], www.Refractairequebec.com, Bureau: 819-606-0304; John Taylor - [email protected], www.Kingstonrefractory.com, Bureau: 1-844-994-4328