L'annonce arrive à point à l'approche de la COP28 de 2023 aux Émirats arabes unis, alors que la marque élargit ses réalisations dans les secteurs de l'économie circulaire et des mesures durables

La marque s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et à réduire son empreinte carbone de 1 % par année.

Les machines NexCell de King Steel ont révolutionné l'industrie de la chaussure dès leur apparition en 2020 en produisant des élastomères entièrement recyclables et la capacité d'utiliser des matériaux recyclés.

Le centre ESG de King Steel a été lancé en 2022 et joue un rôle crucial dans la mise en œuvre et la supervision des pratiques durables et des initiatives ESG de la marque.

TAICHUNG, 19 novembre 2023 /CNW/ - King Steel Machinery, chef de file des machines de fabrication de chaussures King Steel Machinery, annonce publiquement son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, en prévision de la prochaine conférence COP28 de 2023 aux Émirats arabes unis. Pour souligner l'occasion, la marque célèbre également plusieurs jalons récents dans la promotion du développement durable dans l'ensemble de ses opérations et dans la chaîne de valeur des élastomères (polymère élastique) qui est au cœur de l'industrie de la fabrication de chaussures.

Pour en savoir plus sur les mesures prises par King Steel dans le domaine du développement durable, consultez le https://www.kingsteel.com/csr

Mesures pour réduire son empreinte carbone

Évoluant vers un avenir plus vert, King Steel s'est engagée discrètement en 2022 à atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Parallèlement à cet objectif, l'entreprise s'est engagée à réduire son empreinte carbone de 1 % par année.

Cette année, King Steel a également participé à l'initiative RE 10x10, un effort de collaboration entre les chefs de file de l'industrie pour accélérer la transition vers l'énergie renouvelable. De plus, l'entreprise a reçu le prix Or lors d'un concours organisé en 2023 par le gouvernement taïwanais, qui évaluait et classait les efforts de réduction de l'empreinte carbone des marques locales.

NexCell : La « semelle » de l'économie circulaire de la chaussure

En 2020, King Steel a lancé les machines NexCell, une innovation révolutionnaire qui permet à la fois de produire des élastomères entièrement recyclables et d'utiliser des matériaux recyclés pour les intrants.

Avant NexCell, le recyclage des élastomères nécessitait des méthodes technologiques avancées en raison de leur nature complexe. Les machines NexCell ont instauré la première solution d'injection d'élastomère à mousse liquide supercritique au monde, marquant un changement important dans l'industrie de la chaussure et favorisant des processus de production carboneutres.

La polyvalence des machines NexCell va au-delà des chaussures, démontrant des applications potentielles dans différents produits à base d'élastomère. De plus, l'agent de moussage utilisé dans le processus contribue au captage du carbone, à l'absorption du CO2 et aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques.

Adoption des facteurs ESG dans l'ensemble de la chaîne de valeur

Ces jalons font partie intégrante de l'engagement de King Steel à intégrer les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses activités commerciales et ses processus en aval. L'entreprise a adopté sans réserve la transformation numérique, mettant en œuvre des processus entièrement numériques et sans papier pour réduire son empreinte environnementale. Pour adopter ces changements, King Steel a créé en 2022 son centre d'expertise sur le développement durable, un centre consacré à la conduite des initiatives ESG de l'entreprise. Le centre a considérablement intensifié ses activités en 2023, ce qui lui a permis de franchir les récents jalons relatifs aux facteurs ESG et de jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre et la surveillance des pratiques durables dans l'ensemble de l'entreprise.

À propos de King Steel

Fondée en 1978, King Steel se concentre sur les progrès de l'innovation dans le domaine de l'équipement à base de mousse élastomère, en commercialisant la première machine à injection de fluide supercritique au monde, « NexCell », pour donner un nouveau souffle à l'économie circulaire mondiale et à la gestion durable.

