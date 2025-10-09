DALLAS, 9 octobre 2025 /CNW/ - Kimberly-Clark Corporation (NASDAQ : KMB) renforce son engagement à faire progresser les soins essentiels pour les femmes et les filles grâce à quatre partenariats stratégiques et caritatifs. Grâce à de nouveaux programmes avec Baby2Baby, Plan International, Project HOPE et l'UNICEF, Kimberly-Clark vise à élargir l'accès aux soins qui changent la vie au Brésil, au Pérou, en Chine, en Inde, en Indonésie, au Viet Nâm et aux États-Unis. Ensemble, ces partenariats permettront d'améliorer la vie d'environ 24 millions de femmes et de filles au cours des trois prochaines années.

Cette annonce est le fruit direct de l'optimisation de l'orientation stratégique de la Fondation Kimberly-Clark : promouvoir les soins essentiels pour les femmes et les filles dans leur cheminement vers la puberté et la maternité. La fondation financera cet engagement triennal de 28,7 millions de dollars, qui met l'accent sur les soins menstruels et les soins à la mère et à l'enfant.

La santé des femmes demeure un problème urgent dans le monde

Toutes les sept secondes, une femme ou un nourrisson meurt pendant ou peu après l'accouchement, selon l'Organisation mondiale de la santé. En outre, environ 500 millions de femmes et de filles n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour gérer leurs menstruations, comme le rapporte la Banque mondiale. Malgré le contexte difficile, les occasions de soutenir les femmes et, par le fait même, des communautés entières, abondent : selon le Forum économique mondial, « l'investissement dans la santé des femmes est inégalé dans son rendement sur l'investissement pour la santé de toute la société ».

« Nous ambitionnons un monde où les femmes et les filles du monde entier peuvent bénéficier d'un accès égal aux soins fondamentaux dont elles ont besoin pour s'épanouir », déclare Mike Hsu, président et chef de la direction de Kimberly-Clark et président de la Fondation Kimberly-Clark. « Kimberly-Clark a inventé la catégorie des soins féminins en 1921, et nous sommes depuis toujours déterminés à faire progresser les soins pour les femmes et les filles. Qu'il s'agisse de mettre au point des innovations qui répondent aux besoins de nos consommatrices ou de déployer des programmes stratégiques à impact social, nous sommes très fiers de notre responsabilité de travailler à améliorer la vie des communautés que nous servons. Nous visons maintenant à intensifier notre impact parce que nous savons que l'action ne peut attendre. »

Les programmes financés seront axés sur le soutien aux collectivités mal desservies. Les principales initiatives comprendront des programmes éducatifs sur l'hygiène menstruelle et l'élimination de la stigmatisation pour les adolescentes ; des programmes visant à élargir l'accès à des solutions d'assainissement sécuritaires ; des services complets de soins périnataux et aux nouveau-nés ; des soutiens en santé mentale maternelle ; et des programmes visant à renforcer les systèmes de santé afin d'améliorer les résultats pour les plus vulnérables.

Partenariats transformationnels pour offrir de meilleurs soins pour un monde meilleur

L'alliance de Kimberly-Clark avec Baby2Baby pour fournir des articles essentiels pour bébés aux familles vivant dans la pauvreté a débuté en 2011 en tant que première entreprise partenaire de l'organisme sans but lucratif. En 2024, la marque Huggies® de l'entreprise a renforcé cet engagement en soutenant l'initiative de Baby2Baby visant à lutter contre la hausse des taux de mortalité maternelle aux États-Unis, en partenariat avec le département de la Santé et des Services humains des États-Unis. Grâce à la distribution de trousses de fournitures pour la santé de la maman et du nouveau-né, le programme aborde la question critique des besoins en couches, de la santé des nouveau-nés et de la santé mentale des mères.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires de longue date de Kimberly-Clark et leur marque Huggies pour leur soutien indéfectible. Grâce à leur don extraordinaire et à leur engagement de trois ans, nous aurons un plus grand impact dans la lutte contre la mortalité maternelle », déclarent Norah Weinstein et Kelly Sawyer Patricof, co-PDG de Baby2Baby. « Avec leur aide, nous élargissons nos efforts pour livrer des fournitures aux nouvelles mères dans 15 États, en veillant à ce qu'elles aient les produits essentiels dont elles ont besoin pour elles-mêmes et leurs bébés, surtout pendant la période souvent éprouvante du post-partum. »

Depuis 2020, Plan International et Kimberly-Clark, de concert avec la marque Kotex® , ont soutenu environ 11 millions de personnes grâce à des programmes de santé menstruelle des filles. Ce partenariat déployé aux États-Unis, au Brésil, en Chine et au Pérou créera des environnements communautaires et scolaires propices aux périodes en assurant l'accès à des fournitures, à des salles de bain et à une éducation qui permettent aux filles de gérer leurs périodes avec confiance et dignité.

« Avec plus de 80 ans d'expérience dans la promotion des opportunités pour les filles, Plan International sait que la santé menstruelle est essentielle pour libérer le potentiel des filles », déclare Kate Ezzes, vice-présidente du développement des programmes chez Plan International USA. « Nous savons également que des changements durables se produisent lorsque les garçons sont engagés comme alliés. Notre partenariat avec Kimberly-Clark aide à éliminer les tabous nuisibles et permet à chaque enfant d'apprendre, de diriger, de décider et de s'épanouir. »

Le partenariat de Kimberly-Clark avec Project HOPE élargira l'accès aux soins menstruels et maternels pour les femmes et les filles en Chine et en Indonésie. L'initiative met l'accent sur l'éducation en matière d'hygiène menstruelle, les soins de maternité respectueux et le soutien en santé mentale. Grâce à une approche axée sur le cycle de vie, le programme accompagne les filles et les femmes de l'adolescence à la grossesse et à la maternité en leur offrant de l'éducation, des outils numériques et des soins compatissants.

« Kimberly-Clark et Project HOPE partagent un engagement profond envers un monde où les femmes et les filles ont accès aux soins, à la dignité et aux opportunités qu'elles méritent », déclare le Dr Uche Ralph-Opara, chef de la santé, Project HOPE. « Kimberly-Clark nous accompagne depuis longtemps, en soutenant notre travail par des dons de produits et un soutien de mission de base qui ont contribué à élargir l'accès aux services de santé essentiels pour les femmes et les filles partout dans le monde. Cette prochaine phase de notre partenariat va encore plus loin grâce à une approche holistique qui soutient les femmes et les filles à chaque étape, de la première période d'une fille à la grossesse, à l'accouchement et au-delà. Ensemble, nous investissons dans l'éducation, la santé mentale, le renforcement des capacités et la défense des intérêts pour favoriser un changement systémique durable. »

Au cours d'une collaboration de près de 25 ans, Kimberly-Clark et l'UNICEF ont travaillé ensemble pour améliorer la santé et le bien-être des bébés, des filles et des femmes dans 26 pays. Aujourd'hui, cet héritage se poursuit grâce à une nouvelle initiative multirégionale axée sur l'éducation à l'hygiène menstruelle et l'accès des filles et la santé maternelle pour les jeunes mères du Brésil, de l'Inde, de l'Indonésie, du Pérou et du Viet Nâm.

« Depuis 2001, notre partenariat avec Kimberly-Clark a permis à près de 14 millions d'enfants et d'adultes de bénéficier de soins néonatals, de développement de la petite enfance, d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène, et de services de sauvetage en cas d'urgence », déclare Kitty van der Heijden, directrice exécutive adjointe des partenariats, UNICEF. « Nous sommes reconnaissants que ce partenariat transformateur pour les filles et les femmes s'approfondisse pour sauver encore plus de vies, offrir des services qui favorisent la dignité et créent un impact durable pour les générations futures. »

Alors que certains de ces partenaires de bienfaisance soient des collaborateurs de longue date de Kimberly-Clark, il s'agit aujourd'hui d'un nouveau chapitre dans la façon dont ces organismes travaillent avec la fondation. Dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique de la fondation, ces partenariats s'articulent autour de deux domaines essentiels - les soins menstruels et les soins aux mères et aux bébés - pour relever des défis interreliés qui sont souvent traités isolément.

Cette approche intégrée reflète l'ensemble du continuum des soins, en reconnaissant les liens profonds entre la santé menstruelle, le bien-être de la mère et le développement du nourrisson. En tant qu'entreprise dont les marques servent déjà ces populations avec des produits essentiels comme des couches et des solutions d'hygiène féminine dans chacune de ces régions, Kimberly-Clark dispose de l'approche stratégique requise pour avoir un impact significatif, à grande échelle, grâce à ces partenariats.

« Nous cherchons à agir avec bienveillance dans tout ce que nous faisons », déclare Russ Torres, président et chef de l'exploitation de Kimberly-Clark. « Prendre soin des autres est en fait l'une de nos trois valeurs fondamentales. Qu'il s'agisse de prendre soin de nos employés, de nos clients, de nos consommateurs ou des communautés dans lesquelles nous vivons et exerçons nos activités, prendre soin des autres est au cœur de l'activité de Kimberly-Clark. Ces partenariats stratégiques nous permettent d'étendre encore cette valeur alors que nous travaillons à ce que les femmes et les filles du monde entier reçoivent le soutien essentiel qu'elles méritent. »

L'importance accrue accordée par la Fondation Kimberly-Clark aux soins prodigués aux femmes et aux filles est l'une des nombreuses façons dont l'entreprise s'emploie à concrétiser son objectif de fournir des soins meilleurs pour un monde meilleur. Elle s'inscrit également dans la stratégie commerciale de l'entreprise, Powering Care, et contribuera directement à concrétiser l'ambition mondiale de Kimberly-Clark d'avoir un impact positif sur un milliard de vies d'ici 2030.

À propos de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NASDAQ : KMB) et ses marques sont un élément indispensable de la vie des gens dans plus de 175 pays et territoires. Nos marques, dont Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups, Goodnites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva et WypAll, détiennent la 1ère ou la 2e part de marché dans environ 70 pays. L'objectif de notre entreprise est d'offrir de meilleurs soins pour un monde meilleur. Nous nous engageons à utiliser des pratiques durables conçues pour soutenir une planète saine, bâtir des communautés fortes et permettre à notre entreprise de prospérer pour les décennies à venir. Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et en apprendre davantage sur les 150 ans d'innovation de l'entreprise, visitez le site Web de Kimberly-Clark.

À propos de la Fondation Kimberly-Clark

Créée en 1952, la Fondation Kimberly-Clark est la branche caritative de Kimberly-Clark Corporation et se consacre à soutenir des causes mondiales qui créent un changement social durable. Financée par la société, la fondation se concentre principalement sur les investissements à impact social qui aident à faire progresser les soins essentiels pour les femmes et les filles dans leur parcours de puberté et de maternité.

