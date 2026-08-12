Kim Kardashian mise sur Broc Shot pour révolutionner la santé de sa peau

Alors qu'elle ne cesse depuis une décennie de partager publiquement son expérience et ses difficultés à vivre avec le psoriasis, et après avoir testé pendant des années différentes approches pour prendre soin de sa peau, Kim Kardashian a ajouté Broc Shot à sa routine lorsqu'elle a découvert le nombre croissant d'études menées sur le sulforaphane, un composé naturel dérivé de graines de brocoli entières dont est composé le supplément vedette de la marque.

« Je recherche constamment des produits qui fonctionnent vraiment et qui s'intègrent à ma routine sans trop d'efforts », a déclaré Kim Kardashian. « Souffrant moi-même de psoriasis, je sais à quel point trouver un remède qui soulage réellement peut s'avérer frustrant. Broc Shot fait désormais partie de ma routine. Il a la forme d'un sachet de poudre de graines de brocoli entières et il a vraiment bon goût. En quelques semaines, j'ai remarqué que ma peau était soulagée et plus nette. J'ai effectué des recherches sur le sulforaphane et j'ai aimé le fait qu'il soit l'objet de recherches depuis des années. De plus, Broc Shot ne modifie pas ses ingrédients. Ça aide ma peau et mes intestins. Honnêtement, c'est devenu l'un des produits bien-être dont je ne peux pas me passer. »

Broc Shot a été créé pour offrir immanquablement une puissance et une pureté dans un supplément simple, naturel et facile à prendre. La formule en poudre du produit, disponible dans les saveurs Original, Gingembre + Citron vert et Ananas + Menthe, est confectionnée à partir d'ingrédients naturels simples et rigoureusement testés par des tiers pour leur qualité et leur pureté ainsi que de sulforaphane garanti naturel. Pour les consommateurs qui préfèrent une option sans saveur et nomade, la marque propose également un format capsule. Broc Shot est unique en ce sens qu'il agit au niveau cellulaire plutôt que sur un seul organe ou un seul symptôme. Le héros du produit, le sulforaphane, active la voie NRF2 du corps, qui favorise la désintoxication, la santé intestinale et la réponse inflammatoire naturelle du corps. Broc Shot suit des normes de qualité rigoureuses et a recours à des tests tiers pour vérifier le rendement du sulforaphane, des métaux lourds, des pesticides, des herbicides et des contaminants microbiens.

« J'ai consacré ma carrière aux soins de la peau et aux compléments alimentaires, et ces deux domaines m'ont appris la même leçon, mais sous des angles opposés : les soins de la peau agissent en surface, tandis que les compléments alimentaires comblent les carences. Aucun des deux ne se demande de quoi votre corps est déjà capable. Nous avons adopté une approche différente : nous avons choisi de travailler avec les mécanismes de défense propres à l'organisme plutôt que de nous contenter d'ajouter un ingrédient supplémentaire. Le sulforaphane naturel stimule la voie NRF2, aidant ainsi les systèmes de défense cellulaires de votre organisme à protéger et à réparer la peau de l'intérieur », a déclaré Gracia Walker, cofondatrice de Broc Shot.

Benjamin Silver, cofondateur de Broc Shot, a ajouté : « Nous sommes inspirés chaque jour par les milliers de témoignages et de photos « avant-après » que nous recevons de personnes qui utilisent Broc Shot pour atteindre des objectifs très variés en matière de santé de la peau. Nous étions tellement excités lorsque Kim a décidé d'essayer Broc Shot et a découvert les mêmes avantages incroyables. Nous savons combien de personnes se tournent vers elle pour obtenir des conseils, et nous sommes extrêmement honorés qu'elle contribue à faire connaître ce composé puissant qui, nous le savons, peut transformer le secteur du bien-être. »

Pour en savoir plus sur le parcours de Kim avec Broc Shot, suivez @broc_shot et découvrez l'assortiment de produits, visitez www.brocshot.com.

À propos de Broc Shot

Broc Shot est une marque de bien-être qui s'attache à favoriser la santé de la peau de l'intérieur grâce à du sulforaphane d'origine naturelle, à base de graines de brocoli entières, dont la qualité est garantie. Disponible sous forme de sachets et de gélules, le sulforaphane renforce les mécanismes de défense naturels de l'organisme, notamment les voies de détoxification, la santé intestinale, la défense cellulaire et l'équilibre de la réponse inflammatoire. La marque est certifiée sans OGM, végétalienne, sans pesticides ni herbicides, sans gluten, et s'engage à faire réaliser des contrôles qualité rigoureux par des organismes indépendants. Broc Shot est le premier supplément reconnu par la National Psoriasis Foundation dans le cadre de son programme « Seal of Recognition ».

SOURCE Broc Shot

CONTACT : [email protected]