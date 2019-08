Kim Boutin se joint au jury de sélection du prix Ensemble contre l'intimidation

QUÉBEC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui que Mme Kim Boutin se joint au jury de sélection pour la cinquième remise du prix Ensemble contre l'intimidation.

Mme Boutin, patineuse de vitesse courte piste et triple médaillée olympique, complète donc le jury qui sera en charge d'analyser les candidatures et de déterminer les gagnants. Elle se joint à :

M. Emmanuel Blondin, intervenant pour l'organisme Équijustice, Centre-de-la-Mauricie-Mékinac;

M me Mona Greenbaum , directrice générale de la Coalition des familles LGBT;

M. Alain Johnson, formateur en prévention du suicide et retraité de l'organisme Jeunesse, J'écoute;

M. Martin Larocque, comédien et conférencier engagé auprès des jeunes et des parents dans la promotion de l'estime de soi et de la responsabilité.

Rappelons que Kim Boutin a été victime d'intimidation sur les réseaux sociaux lors des derniers Jeux olympiques de PyeongChang à la suite de la disqualification d'une patineuse coréenne. Elle a été nommée porteuse de drapeau grâce à ses performances exceptionnelles qui sont passées à l'histoire et à son courage face à l'adversité.

Citation

« Je me réjouis que Mme Boutin ait accepté de participer au jury de sélection des candidatures. Par son implication et son expérience, elle représente un exemple inspirant dans la valorisation de l'importance d'un environnement de pratique sportive sain et éthique. Je tiens également à souligner le travail de M. Blondin, Mme Greenbaum, M. Johnson et M. Larocque, qui collaborent déjà au succès de cette démarche. Nul doute que ces personnes engagées sauront évaluer la qualité des actions et réalisations des projets qui ont été proposés dans les différentes catégories. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Le jury doit analyser les candidatures dans les trois catégories suivantes : individu, milieu scolaire et organisation.

Ce prix, remis annuellement en présence du premier ministre, est l'une des mesures du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation Ensemble contre l'intimidation, une responsabilité partagée, plan qui a été lancé en novembre 2015 et qui a été prolongé jusqu'en 2020.

