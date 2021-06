Le marché de Kijiji en ligne repose sur des données structurées et a toujours offert un ciblage contextuel granulaire, avec plus de 256 millions de recherches mensuelles dans 400 catégories, dont l'achat et la vente, l'immobilier, les emplois et les services, les voitures et les camions, les véhicules non passagers, etc. Kijiji bénéficie d'une position unique pour le ciblage contextuel avec son infrastructure de données structurées et, grâce au partenariat avec InfoSum, les marques seront pour la toute première fois en mesure d'associer en toute sécurité leurs données client avec les audiences ciblables de Kijiji, afin de créer un marketing omnicanal et des expériences client.

« En tant que principal marché numérique du Canada, nous sommes ravis d'annoncer la salle blanche de données de Kijiji en partenariat avec InfoSum pour permettre le rapprochement des utilisateurs avec jusqu'à cinq millions d'acheteurs actifs connectés », a déclaré Chris Quinn, Chef de la l'affichage publicitaire chez Kijiji Canada. « Depuis 2020, Kijiji travaille sur un certain nombre de solutions d'audience pour nos partenaires et clients publicitaires, alors que nous nous dirigeons vers un avenir sans témoins tiers. Notre partenariat avec InfoSum, tout comme d'autres partenariats à venir, joue un rôle essentiel dans cette lancée. »

L'infrastructure d'identité brevetée d'InfoSum permet aux annonceurs de collaborer sur des données directes pour bâtir des audiences hautement personnalisées et obtenir des informations plus riches sur les consommateurs, tout en protégeant la vie privée des consommateurs et l'intégrité des données de chaque partie.

« Nous sommes heureux que Kijiji ait choisi de s'associer à InfoSum pour faciliter son passage à l'utilisation des données directes dans le respect de la vie privée », a déclaré Trip Foster, Vice-président principal des partenariats chez InfoSum. « Leur vision de l'avenir et l'accent mis sur la protection des données des utilisateurs montrent pourquoi ils conservent une position de leader sur le marché canadien. InfoSum permet aux entreprises comme Kijiji de prendre le contrôle de leurs données de manière sécurisée et respectueuse de la vie privée. »

Pour en savoir plus sur cette opportunité de salle blanche de données et réserver votre prochaine campagne, visitez le site : https://business.kijiji.ca/fr/publicite-numerique .

À propos de Kijiji et Kijiji Autos

Kijiji est le plus grand site de petites annonces au Canada, mettant en relation plus de 14 millions d'acheteurs et vendeurs chaque mois. Kijiji offre aux Canadiens un moyen facile d'acheter et de vendre, en biens immobiliers, emplois et services au niveau local. En tout temps, plus de 5 millions d'annonces sont présentes sur le réseau, et deux nouvelles annonces sont publiées sur Kijiji chaque seconde! Kijiji permet aux Canadiens de trouver facilement ce qu'ils recherchent dans leur communauté. Kijiji Autos est le premier marché automobile pour les véhicules neufs et d'occasion proposé par des concessionnaires et des vendeurs privés au Canada, avec plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois. Pour explorer vos options dès maintenant, téléchargez les applications Kijiji et Kijiji Autos sur l'App Store ou Google Play.

À propos d'InfoSum

InfoSum est la première plateforme mondiale de partage de données, permettant aux entreprises d'offrir une meilleure expérience à leurs clients, tout en privilégiant le respect de leur vie privée. Grâce à une technologie brevetée privilégiant la confidentialité, InfoSum unit les dossiers clients entre et parmi les entreprises, sans déplacer ni partager les données. Depuis le lancement de la plateforme en 2019, des entreprises ayant à coeur leur clientèle et œuvrant à l'échelle mondiale dans les services financiers, la télévision connectée, le commerce de détail, les soins de santé, les jeux et le divertissement font confiance à InfoSum pour offrir de manière transparente et conforme de meilleures expériences client.

InfoSum a été fondée en 2015 avec pour mission de mettre en relation les données du monde entier sans jamais les partager. L'entreprise possède de multiples brevets protégeant son invention du « non-mouvement des données ». InfoSum est basée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, avec des bureaux en Europe et en Amérique du Nord. La société se prépare pour une croissance exponentielle en 2021, avec un investissement de série A, et une base de clients en pleine expansion.

