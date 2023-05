HALIFAX, NS, le 18 mai 2023 /CNW/ - Les Canadiens peuvent lever leur verre à certains des meilleurs whiskies du monde, maintenant conçus et fabriqués sur la côte est du Canada. Cofondé par Kiefer Sutherland, fier acteur, musicien et amateur de whisky canadien, Red Bank Whisky est officiellement sur les tablettes en Nouvelle-Écosse et le sera bientôt partout au pays. Ce spiritueux haut de gamme demeure fidèle aux racines de son nom, effectuant son lancement juste à temps pour être dégusté en compagnie de famille et amis lors de la longue fin de semaine des patriotes et de la journée internationale du Whisky ce samedi.

Le whisky Red Bank. Le meilleur blended whisky pour ceux qui ne se contentent de rien de moins (Groupe CNW/RED BANK Whisky Co)

«Red Bank n'est pas seulement un whisky», déclare Sutherland. «C'est un témoignage de la passion et de l'art de l'artisanat canadien, et un reflet de l'hospitalité chaleureuse de la côte Est sur laquelle vous pouvez toujours compter.»

Cofondé par Kiefer Sutherland, Gary Briggs, Shawn Hiscott et Rob Steele, et soigneusement élaboré par le maître-mélangeur Michel Marcil, le whisky Red Bank incarne le bon goût, les bons moments, les bons amis ainsi que le riche héritage et la tradition du whisky canadien. De par son mélange magistral et l'équilibre du whisky de seigle, de maïs et de blé, le Red Bank se distingue comme un spiritueux de première qualité, doux et distillé par un maître, dont le goût capture l'essence même du Canada.

Suivant l'héritage du whisky canadien, la marque est prête à partager les côtes rocheuses de la Nouvelle-Écosse d'un océan à l'autre dans les mois à venir. Présentement disponible dans certains points de vente en Nouvelle-Écosse, le whisky Red Bank fera ses débuts au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador la semaine prochaine. Les autres régions du Canada peuvent s'attendre à le voir sur les étagères plus tard dans l'année.

Aussi facile à partager qu'une bonne histoire, le whisky Red Bank permet de passer des moments en famille et entre amis tout en célébrant les souvenirs que l'on a créés et ceux à venir. Grâce à sa qualité irréprochable et à son goût bien de chez nous, le whisky Red Bank captivera les connaisseurs de whisky comme les novices et ainsi devenir symbole de l'excellence canadienne.

Heureusement, tout le monde s'entend autour d'une bouteille de Red Bank. Le meilleur blended whisky pour ceux qui ne se contentent de rien de moins. Comptez sur nous.

A PROPOS DE RED BANK WHISKY CO

RED BANK Whisky Co, propriétaire de RED BANK Canadian Whisky, est une entreprise fièrement et purement canadienne qui distille le meilleur whisky canadien pour le partager avec le monde entier. Né sur les côtes rocheuses de la Nouvelle-Écosse et fabriqué à la main avec des ingrédients purement canadiens, le whisky Red Bank est une expression authentique de son terroir côtier. RED BANK Whisky Co a été créé en 2022. Suivez RED BANK Whisky Co sur Facebook et Instagram @redbankwhisky.

