KHLOÉ KARDASHIAN LANCE LE TOUT PREMIER PARFUM SIGNATURE AVEC DES MARQUES LUXE

NEW YORK, 25 novembre 2024 /CNW/ - L'icône mondiale et entrepreneure Khloé Kardashian, en partenariat avec Luxe Brands, lance son premier parfum signature : XO Khloé. À compter d'aujourd'hui, XO Khloé présentera son avant-première au détaillant de luxe Harrods, au Royaume-Uni, suivi de Ulta Beauty, partenaire exclusif des États-Unis, le 12/1.

XO Khloé, le premier parfum de Khloé Kardashian

La marque s'inspire de Khloé elle-même, saisissant son esprit positif et la lumière qu'elle partage avec tout le monde, pour créer sa création la plus personnelle à ce jour. XO Khloé, avec sa conception ultra-luxueuse et son parfum, souligne l'évolution de Khloé en tant qu'entrepreneur, sœur et mère. De la bouteille exquise à sa sensibilité moderne et à son message inspirant, la marque transcende l'exécution traditionnelle de la catégorie pour offrir un parfum pilier haut de gamme qui se trouve au carrefour du luxe, de la narration expérientielle et de la parfumerie haut de gamme.

« La création de ce parfum a été un voyage très spécial pour moi, a déclaré Khloé Kardashian. Je suis une approche pratique de tout projet auquel je participe, et je voulais que chaque détail de XO Khloé se sente intentionnel et intentionnel. De la conception de la bouteille à la campagne, j'ai été entièrement intégré au processus du début à la fin. « Je suis particulièrement fier de l'odeur, nous y avons consacré beaucoup de temps pour nous assurer qu'elle était parfaite, et je suis très heureux du produit final. J'ai hâte de le partager avec tout le monde!"

XO Khloé est une collaboration unique de deux parfumeurs primés de classe mondiale - le maître parfumeur Alberto Morillas et le parfumeur principal Clément Gavarry de Firmenich, ont travaillé ensemble pour créer ce chef-d'œuvre olfactif.

Le luxueux nouveau parfum allie un parfum artisanal haut de gamme à un attrait olfactif tendance. Addictif et sensuel, le XO Khloé est un parfum floral qui plaît aux sens avec un délicat bouquet de pétales de rose cristallisés, une touche de praline, de muscs sexy et de bois doux.

« Khloé est l'une des personnes les plus influentes au monde, a déclaré Noreen Dodge, directrice du marketing et chef de la stratégie de Luxe Brands. Nous savons qu'elle a le pouvoir de perturber et d'accélérer la catégorie des parfums. En concrétisant la vision brillante de Khloé, notre intention était d'offrir un parfum magnifique et une campagne de marque immersive de haut niveau qui trouve écho auprès de l'auditoire et des consommateurs de Khloé à l'échelle mondiale. Nous avons solidifié d'incroyables partenaires de détail - notre principal partenariat mondial avec Harrods lancera la marque et consolidera la trajectoire de lancement avec excellence. Ulta Beauty, notre partenaire de détail de confiance aux États-Unis, offrira une expérience inégalée aux clients. « Nous sommes ravis de commencer à élaborer le plan d'une marque traditionnelle haut de gamme. »

« Chez Luxe Brands, nous développons des marques en ayant à l'esprit la longévité, a déclaré Tony Bajaj, chef de la direction de Luxe Brands. Dès le départ, nous nous sommes fixé comme objectif inébranlable de développer des parfums de haute qualité qui inspirent les consommateurs du monde entier grâce à une exécution de premier ordre et à une innovation de niveau supérieur à long terme. « Nous sommes honorés de nous associer à Khloé pour une proposition de marque qui dépasse ces attentes. Son approche stratégique et avant-gardiste est évidente dans tous les aspects de ce lancement. Et la demande a été sans précédent - nous avons hâte au déploiement au printemps 2025 et au-delà."

XO Khloé est lancé aujourd'hui exclusivement chez le détaillant de luxe Harrods au Royaume-Uni et fera ses débuts exclusivement en Amérique du Nord chez Ulta Beauty le 12/1. Il sera déployé dans des territoires clés du monde entier en Europe, en Australie et au Mexique tout au long du printemps 2025.

À propos de Khloé Kardashian

Khloé Kardashian est entrepreneure et productrice exécutive, en plus d'être l'une des femmes les plus reconnues sur Internet. Avec plus de 300 millions d'abonnés sur Instagram seulement, son authenticité et ses liens avec son auditoire sur les médias sociaux en font l'une des personnes les plus suivies et les plus influentes au monde.

L'esprit d'entreprise de Khloé est évident dans son succès en tant que cofondatrice de Good American, qui a été lancée avec une collection de denim dans une variété de tailles. Mme Khloé a créé la marque lorsqu'elle a reconnu un manque de diversité et d'inclusion physique dans l'industrie de la mode, et cela reflète son éthique selon laquelle les femmes devraient se sentir bien et avoir bonne apparence. Les campagnes mettent en vedette des femmes de formes, de tailles, de couleurs et d'origines, et la marque a connu un grand succès auprès des femmes de tous les types de corps. Good American a enregistré le plus grand lancement de denim de l'histoire, enregistrant des ventes de plus d'un million de dollars le jour du lancement, et a depuis élargi son assortiment à d'autres vêtements de prêt-à-porter, des vêtements de sport et de natation.

À propos de LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. est une entreprise de beauté mondiale de prestige qui se consacre au développement de marques de beauté de calibre mondial qui inspirent les consommateurs du monde entier. Avec des bureaux à New York et en Floride, LUXE Brands a reçu de nombreux prix pour son approche novatrice en matière de conception, de marketing et de création de marque avec une philosophie axée sur le numérique.

Le portefeuille de LUXE comprend Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan et un partenariat de licence avec General Motors sur la marque Hummer.

