Kheng Ly et Groupe Brivia font l'acquisition du site du Mansfield Club Athlétique

MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - M. Kheng Ly, président et chef de la direction de Groupe Brivia, est heureux d'annoncer que l'entreprise continue sa croissance rapide avec l'acquisition du site du Mansfield Club Athlétique, situé au 1230 rue Mansfield au centre-ville de Montréal, à l'angle de la rue Sainte-Catherine Ouest.

M. Kheng Ly, président et chef de la direction de Groupe Brivia a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre stratégie de croissance avec l'acquisition du site du Mansfield Club Athlétique permettant ainsi à notre groupe et nos partenaires de croître notre portfolio de projets au cœur du centre-ville de Montréal. Déjà fort actifs au centre-ville avec le développement des projets comme YUL Phases 1 & 2, QuinzeCent, Stanbrooke, Nest Condo et 1 Square Phillips, nous développerons un autre important projet immobilier sur un emplacement de choix au centre-ville de Montréal avec cette nouvelle acquisition ».

« Je profite également de cette occasion pour féliciter et remercier nos équipes de professionnels qui ont travaillé à réaliser et compléter cette transaction », a dit M. Ly.

Jones Lang LaSalle (JLL) et Fasken ont agi à titre de conseillers.

À propos du Groupe Brivia

Fondé à Montréal en 2000, Groupe Brivia est un promoteur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de projets dans la région. Sa filiale Brivia Management est une firme intégrée de services professionnels en gestion du développement immobilier. Parmi les projets majeurs du Groupe Brivia, mentionnons YUL Condominiums, le Quinzecent, Stanbrooke et 1 Square Phillips.

Renseignements: Pierre Tessier, Pierre.tessier@cominfrarouge.com, (514) 849-4554