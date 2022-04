Situé dans le prestigieux quartier du village Shaughnessy, le 1100 Atwater offre des espaces de bureaux modernes et raffinés avec une vue imprenable sur le centre-ville. Avec son impressionnante façade en verre, le projet présente une architecture contemporaine au goût du jour. La propriété offre un concept à plafond ouvert de style loft, et ses grands espaces contigus offrent une atmosphère de style « campus » propice aux échanges dans un écosystème immersif.

Située au cœur du quartier international et reliée directement à la station de métro Square-Victoria, la tour Air Canada, quant à elle, est un immeuble à vocation mixte, dont la proéminence rehausse le paysage de la ville. Du haut de ses 35 étages, la Tour s'élève au cœur d'un écosystème jouant un rôle clé dans le dynamisme économique de la ville et offre des espaces commerciaux et des bureaux prestigieux.

« Kevric est fière de compter Blackstone parmi ses partenaires. Ce partenariat représente la croissance d'une relation d'affaires importante à long terme avec Blackstone. Cela s'inscrit en continuité avec la transaction de vente du complexe 99 Atlantic à la fin de l'année 2021. Nous poursuivons nos plans d'acquisition et de développement, en plus de mettre à profit notre expérience en tant que gestionnaire de propriétés de classe A au Canada », déclare Richard Hylands, président de la Corporation immobilière Kevric.

« Cette transaction reflète la croissance soutenue de Blackstone au Canada, ainsi que notre vision avant-gardiste à l'égard de la demande d'espaces de bureaux haut de gamme et invitants pour les travailleurs. Montréal est un marché florissant et dynamique, et nous sommes heureux d'être les propriétaires à long terme de ces actifs de haute qualité », ajoute Nadeem Meghji, chef de l'immobilier Amériques pour Blackstone.

Présence continue de Kevric à Montréal

Kevric poursuit sa croissance dans le marché de Montréal. En plus de ses projets de rénovation de la Place Bonaventure, l'entreprise immobilière montréalaise prévoit une rénovation majeure du 600 de la Gauchetière, présentement connu comme le siège social de la Banque Nationale. L'entreprise prépare aussi plusieurs nouveaux développements immobiliers, dont un nouvel immeuble de bureaux au 65 Heward, ainsi que des tours résidentielles au Scarborough Center à Toronto.

À propos de la Corporation immobilière Kevric

Depuis plusieurs années, la Corporation immobilière Kevric s'est imposée comme chef de file de l'immobilier montréalais et canadien. Son rayonnement toujours grandissant dans la région de Montréal, d'Ottawa et de Toronto lui vaut une place de choix parmi les grands développeurs, propriétaires privés et gestionnaires d'immobilier commercial au Canada. L'expertise de Kevric, soit l'identification, l'acquisition et le repositionnement d'immeubles, lui a permis de rénover de nombreux édifices en actifs de première classe et ainsi de participer à la création de valeur tant recherchée par ses partenaires. La Corporation offre des services spécialisés dans l'édification et le réaménagement d'immeubles, la gestion d'actifs, la location ainsi que le financement de projets. Elle est actuellement propriétaire et gestionnaire d'immeubles dans la région métropolitaine de Toronto et au centre-ville de Montréal.

