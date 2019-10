Kevin Lavallee devient chef de la direction de thyssenkrupp Elevator Amérique du Nord

- Étant un expert renommé en matière d'ascenseurs et comptant une vaste expérience mondiale de leadership, Lavallee, dans ce poste, mettra à contribution près de 30 années d'expérience au sein de l'industrie

- Lavallee succède au chef de la direction intérimaire, Steve Wedge, qui reprendra à temps plein ses fonctions de directeur financier de thyssenkrupp Elevator Amérique du Nord

ALPHARETTA, Géorgie, 1er octobre 2019 /CNW/ - La société thyssenkrupp Elevator est heureuse d'annoncer que Kevin Lavallee a accepté le poste de chef de la direction à thyssenkrupp Elevator Amérique du Nord. Lavallee est un cadre hautement respecté dans le domaine des ascenseurs. Il succède à Steve Wedge, chef de la direction par intérim, qui reprend ses fonctions de chef des finances.

Totalisant plus du tiers des revenus mondiaux du groupe, la division Amérique du Nord et ses 11 000 employés sont un pilier essentiel pour thyssenkrupp Elevator.

« L'Amérique du Nord est notre unité commerciale la plus profitable et la région représente un grand potentiel pour une croissance vigoureuse et durable », déclare Peter Walker, chef de la direction de thyssenkrupp Elevator. « Je suis persuadé que Kevin consolidera nos robustes assises établies en Amérique du Nord et qu'il portera le succès de cette région au prochain niveau. »

Pendant sa carrière, Lavallee a principalement assumé des responsabilités sans cesse croissantes au sein de thyssenkrupp Elevator à compter du début des années 1990, où il a travaillé pour le compte de Northern Elevator, une entreprise canadienne acquise par thyssenkrupp. Entre 2000 et 2011, Lavallee a été président de thyssenkrupp Elevator au Canada, en Australie et aux États-Unis (la région de la Nouvelle-Angleterre), respectivement.

Ayant profité d'un débouché externe à l'industrie des ascenseurs, Lavallee a repris son service à thyssenkrupp Elevator en 2019 à titre de chef mondial de terrain, supervisant plus de 50 000 employés dépêchés dans 65 pays. Lavallee assumera cette fonction en plus de ses responsabilités de chef de la direction de l'Amérique du Nord.

« La société thyssenkrupp a toujours été spéciale à mes yeux et je me sens très choyé de joindre à nouveau une organisation qui a une si grande valeur pour moi et ma famille depuis si longtemps », déclare Lavallee.

Parmi ses nombreuses réalisations au sein de thyssenkrupp Elevator, Lavallee a notamment joué un rôle déterminant dans l'acquisition de Dover Elevator, la plus importante acquisition de l'histoire de thyssenkrupp Elevator, tout en triplant presque le nombre de ventes au Canada.

Lavallee s'acquittera de ses responsabilités depuis le nouveau siège social nord-américain de thyssenkrupp Elevator, à Atlanta. En juillet 2018, thyssenkrupp a annoncé la construction de ce nouvel emplacement, adjacent au centre commercial The Battery Atlanta. Le complexe de trois bâtiments comprendra le Centre d'innovation et de qualification, qui s'élèvera à 420 pieds et accueillera la plus haute tour de mise à l'essai d'ascenseurs de l'hémisphère occidental.

« Fondamentalement, je suis un bâtisseur, qu'il s'agisse de chantiers de construction, d'équipes ou d'entreprises; j'adore être sur le terrain pour créer quelque chose de nouveau et de mieux que ce qui existe », poursuit Lavallee. « thyssenkrupp Elevator jouit d'une fondation robuste en Amérique du Nord, mais nous pouvons faire encore mieux. Nous nous apprêtons à révolutionner une industrie qui stagne depuis trop longtemps et je suis impatient de retrousser mes manches pour mettre la main à la pâte. »

À propos de notre société :

thyssenkrupp Elevator

thyssenkrupp Elevator regroupe les activités mondiales du Groupe dans les systèmes de transport de personnes. Avec un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros au cours de l'exercice 2017-2018 et des clients dans 150 pays, thyssenkrupp Elevator, partant de zéro, s'est imposé comme l'un des chefs de file mondiaux de l'ascenseur en seulement 40 ans grâce à ses compétences uniques en matière d'ingénierie. Avec plus de 50 000 employés hautement qualifiés, l'entreprise offre des produits et services intelligents et novateurs conçus pour répondre aux besoins individuels de ses clients. Le portefeuille de produits de thyssenkrupp Elevator comprend des ascenseurs de passagers et de marchandises, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement des passagers, des monte-escaliers et des plates-formes élévatrices, ainsi que des solutions d'entretien sur mesure pour tous ces produits. Avec plus de 1 000 points de vente dans le monde, l'entreprise dispose d'un vaste réseau de vente et d'entretien pour garantir une grande proximité avec ses clients.

thyssenkrupp

thyssenkrupp est un groupe technologique dont le point fort réside traditionnellement dans sa maîtrise des matériaux. Plus de 160 000 employés répartis dans 78 pays travaillent avec passion et savoir-faire technologique pour créer des produits de haute qualité ainsi que des services et des processus industriels intelligents pour assurer un progrès durable. Les compétences et l'engagement de ces derniers sont l'assise même de notre succès. Au cours de l'exercice financier 2017-2018, les ventes de thyssenkrupp se sont élevées à 42,7 milliards d'euros.

En collaboration avec nos clients, nous développons des solutions compétitives afin qu'ils puissent relever les défis qui les attendent dans leurs industries respectives. Notre expertise en matière d'ingénierie permet à nos clients de prendre une longueur d'avance sur le marché mondial et de fabriquer des produits innovants à moindre coût et dans le respect des ressources disponibles. Nos technologies et nos innovations sont la clé qui nous permet de répondre aux diverses exigences de nos clients et des marchés du monde entier, de croître sur les marchés d'avenir et de générer des bénéfices, des flux de trésorerie et une croissance en valeur solides et stables.

Personnes-ressources pour la presse : Dennis Van Milligen Spécialiste des communications thyssenkrupp Elevator North America Tél. : +1 312 525 3190 Courriel : dennis.vanmilligen@thyssenkrupp.com Web : www.thyssenkruppelevator.com



Dr Jasmin Fischer Chef des relations avec les médias thyssenkrupp Elevator AG Tél. : +49 201 844-563 054 Courriel : jasmin.fischer@thyssenkrupp.com Web : www.thyssenkrupp-elevator.com

www.urban-hub.com

