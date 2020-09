Your Friends in New York TM (YFINY) comprend plusieurs divisions, dont un groupe d'événements et d'expériences, un programme inspiré par un incubateur, des initiatives philanthropiques et une marque de marchandises.

Conçu par Kerby Jean-Raymond, Your Friends in New York a été mis en branle à la suite d'une réunion avec François-Henri Pinault, président et chef de la direction de Kering, en 2019. Le lancement de Your Friends in New York devait avoir lieu en mars 2020. Mais, en raison des graves répercussions de la pandémie de COVID-19 à l'échelle mondiale, l'annonce a été suspendue.

« Il est important pour moi de créer et de travailler sur des projets d'avenir, de faire participer la collectivité dans son ensemble et de continuer à aider les autres à perfectionner leurs compétences dans l'univers de la mode et des arts », a déclaré Kerby Jean-Raymond.

« Lorsque j'ai rencontré Kerby en 2019, j'ai été impressionné par sa vision unique de la créativité, de l'innovation, des affaires et des enjeux sociaux. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est sa volonté d'inventer un modèle singulier, en se libérant des contraintes habituelles du milieu de la mode. Il était tout à fait naturel pour Kering de soutenir ce projet qui vise à renforcer l'autonomie de nouveaux talents artistiques, à encourager la diversité de la créativité et à donner une voix à la jeune génération d'innovateurs », a déclaré François-Henri Pinault.

Your Friends in New York évoluera pour inclure un programme inspiré par un incubateur qui permettra à divers concepteurs émergents de croître et d'explorer de nouveaux modèles d'affaires novateurs et révolutionnaires.

Your Friends in New York s'est rapidement mobilisé en mars 2020 avec un don personnel de la part de Kerby Jean-Raymond, dans le cadre de la mission de l'organisation qui consiste à venir en aide aux communautés marginalisées touchées par la pandémie. Kering a fait un don à YFINY afin d'appuyer l'organisation dans sa lutte contre la COVID-19. À l'avenir, Your Friends in New York prévoit continuer de concentrer ses efforts sur les questions urgentes dans les collectivités locales, y compris, mais sans s'y limiter, la prestation de services de santé mentale aux enfants et aux résidents des logements sociaux, principalement.

Cette nouvelle plateforme sera le tissu conjonctif qui rassemblera les marques, les artistes et la communauté sous différentes formes, y compris des événements qui se dérouleront sur plusieurs jours et qui serviront également à la nouvelle mouture du défilé de mode de Pyer Moss. Des détails supplémentaires sur chaque programme de Your Friends in New York seront rendus publics au cours des mois à venir.

À propos de Kerby Jean-Raymond

Kerby Jean-Raymond est un artiste haïtiano-américain et le fondateur de la maison de mode Pyer Moss.

Il est entré dans l'industrie de la mode à l'âge de 14 ans, dans le cadre d'un programme de stage auprès de la conceptrice Kay Unger. Après avoir passé trois ans auprès de Kay, il a commencé à collaborer avec la marque Marchesa au moment de son lancement.

À la suite d'une carrière de 11 ans comme concepteur et patronnier, Jean-Raymond lance Pyer Moss en 2013.

Depuis ses débuts, Pyer Moss jouit du soutien de la presse, des professionnels de l'industrie et des consommateurs du monde entier. En tant qu'artiste de renom, Kerby Jean-Raymond a vu sa sculpture « Aquos » présentée au Musée d'art moderne de New York. Il a également été directeur de plusieurs projets cinématographiques acclamés par la critique en compagnie d'autres artistes et musiciens talentueux. En 2018, Jean-Raymond et Pyer Moss ont remporté la plus haute distinction aux prix CFDA Vogue Fashion Fund. L'année suivante, en 2019, il a été nommé personnalité de l'année de Footwear News et, en 2020, concepteur de l'année de Harlem's Fashion Row.

À propos de Kering

Groupe mondial de luxe, Kering gère le développement d'une série de maisons renommées de mode, de maroquinerie, de bijoux et de montres : Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la créativité au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses maisons de fixer de nouvelles limites en matière d'expression créative, tout en concevant les produits de luxe de demain d'une manière durable et responsable. Nous reflétons ces croyances dans notre signature : « Empowering Imagination ». En 2019, Kering comptait près de 38 000 employés et générait des revenus de 15,9 milliards d'euros.

