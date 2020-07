Keolis Canada poursuit la reprise progressive de ses services interurbains et relance les services d'expedibus

Orléans Express ouvre ses routes vers l'Est-du-Québec

MONTRÉAL, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir redémarré le service sur le tronçon entre Montréal et Québec le 10 juillet dernier, Keolis Canada est heureuse d'annoncer une nouvelle étape dans la reprise graduelle de ses services interurbains Orléans Express : le déplacement vers l'Est-du-Québec. Les déplacements entre les grands centres et le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie seront possibles dès le 17 juillet. L'entreprise en profite également pour annoncer une augmentation de la fréquence entre Montréal et Québec ainsi que la reprise du service de livraison de colis Expedibus dès le 17 juillet, uniquement entre Montréal et Québec pour le moment. La fréquence et la pérennité de ces ajouts de services dépendront de l'achalandage.

« Nous avions comme objectif de relancer les dessertes régionales au plus tôt et nous sommes très heureux d'être en mesure de couvrir certains territoires dès maintenant. Dès la reprise du tronçon Montréal-Québec, nous avons constaté un certain engouement et nous avons été à l'écoute des demandes pour redémarrer le service vers les régions », indique Pierre-Paul Pharand, président-directeur général de Keolis Canada. « Nous savons que les différentes régions du Québec sont très prisées cet été, et nous serons là pour accompagner les vacanciers, juste à temps pour les vacances de la construction, et leur permettre de se déplacer de manière sécuritaire et de profiter de tout ce que le Québec a à leur offrir. Nous travaillons encore très fort pour rouvrir les routes restantes, soit vers le Centre-du-Québec et la Mauricie ».

Des mesures pour assurer la sécurité des passagers et des employés

Afin d'assurer des déplacements sécuritaires, tant pour les passagers que ses employés, et afin de réduire les risques de propagation du virus, les mesures de précautions annoncées la semaine dernière demeurent en vigueur pour tous les déplacements à bord de nos autocars. Le respect des consignes émises par la Direction de la santé publique du Québec est une priorité pour Keolis Canada.

Des mesures de distanciation physique à bord des véhicules et dans les gares ont été mises en place, le port du masque sera obligatoire pour tous les passagers à bord des autocars et dans les gares, de même que le nettoyage des mains avec une solution désinfectante au moment de l'embarquement. De plus, en adéquation avec les exigences du gouvernement, le nombre de passagers est toujours limité à 14 par autocar.

Pendant cette période de transition, rappelons également que les enfants ne seront pas autorisés à voyager seuls, que les passagers ne pourront consommer de nourriture à bord de l'autocar et que seuls les paiements en ligne seront acceptés. Les passagers seront invités à déposer directement leurs propres bagages dans la soute de l'autobus afin d'éviter les manipulations d'un tiers. Les autocars seront également désinfectés entre chaque voyage.

Pour en savoir plus sur les trajets desservis, le site web d'Orléans Express sera mis à jour en temps réel. Ainsi, les clients pourront donc consulter les voyages disponibles sur l'ensemble de notre réseau.

À propos de Keolis Canada

Keolis Canada offre des services de mobilité à des millions de Canadiens chaque année. Adaptée aux besoins de ses clients et de ses passagers, l'entreprise exploite des réseaux urbains, interurbains et aéroportuaires, transporte des étudiants et livre des colis, et ce, tout en répondant aux différents besoins spéciaux de chacun. Avec ses 1000 professionnels du transport, sa flotte d'autobus urbains, d'autocars et de tramways, Keolis Canada aide chaque année plus de 12 millions de personnes à se rendre à destination de manière sécuritaire et agréable.

Pour plus d'informations : https://www.keolis.ca/fr

SOURCE Keolis Canada

Renseignements: Source : Pierre-Paul Pharand, Président-directeur général, Keolis Canada; Renseignements médias : Raphaelle Cyr-Lelievre, Directrice, Relations publiques, H+K Stratégies, 418 580-0040, [email protected]

Liens connexes

https://www.keolis.ca/fr