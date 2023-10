KENNAMETAL INTRODUIT UNE NOUVELLE NUANCE DE TOURNAGE METTANT EN VEDETTE LA TECHNOLOGIE KENGOLD

PITTSBURGH, 18 octobre 2023 /CNW/ - Kennametal Inc. (NYSE : KMT) a annoncé aujourd'hui sa nouvelle nuance de tournage KCU10B, une mise à niveau novatrice de sa plateforme KCU10 avec une technologie de revêtement KENGold™ améliorée pour une protection de pointe. Cette solution de découpe universelle est conçue pour les machinistes des marchés de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie et de l'ingénierie générale et exige un rendement maximal pour couper une vaste gamme de matériaux difficiles à usiner.

Remplacez les matériaux, et non les outils, par le revêtement PVD multicouche nouvellement conçu qui améliore la résistance à l’usure et la sécurité des procédés.

« Nous avons conçu cette nouvelle solution de tournage pour exceller dans la finition des applications dans l'ensemble des industries, a déclaré Scott Etling, vice-président, Marketing, Gestion mondiale des produits. Conçu avec notre technologie de revêtement PVD nanostructuré multicouche, le KCU10B soutient l'usinage avec une puissance constante et de meilleure qualité sur un plus grand nombre de matériaux et une plus longue durée de vie de l'outil. »

Le KCU10B se joint à la gamme KENGold de l'entreprise et offre une cohérence dans la découpe de matériaux multiples, une meilleure résistance à l'usure et une sécurité accrue des procédés, y compris lorsqu'il est utilisé sur des aciers et des aciers inoxydables. La technologie novatrice de revêtement a été introduite l'an dernier avec la nuance de tournage KCP25C de Kennametal, établissant une nouvelle norme pour les applications de tournage d'acier.

À propos de Kennametal

Forte de plus de 80 ans d'expérience en tant que chef de file de la technologie industrielle, Kennametal Inc. permet à ses clients d'atteindre une productivité maximale grâce à la science des matériaux, à l'outillage et à des produits résistants à l'usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports se tournent vers Kennametal pour les aider à exercer leurs activités de fabrication avec précision et efficacité. Chaque jour, environ 8 700 employés aident des clients de près de 100 pays à demeurer concurrentiels. Kennametal a généré 2,1 milliards de dollars de revenus au cours de l'exercice 2023. Pour en savoir plus, visitez www.kennametal.com . Suivez @Kennametal : Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

