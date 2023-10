KENNAMETAL ÉLARGIT SA GAMME PERFORMANTE AVEC SA TOUTE PREMIÈRE FRAISE EN BOUT À HUIT CANNELURES

HARVI IV n'exige aucune interruption pour les changements d'outils, ce qui augmente la productivité pour les clients

PITTSBURGH, 2 octobre 2023 /CNW/ -- Kennametal Inc. (NYSE : KMT) a annoncé aujourd'hui qu'elle a élargi sa gamme phare la plus performante de fraises en bout au carbure solide HARVIMC avec une nouvelle option de conception à huit cannelures qui n'exige aucune interruption pour les changements d'outils. La nouvelle fraise en bout à huit cannelures HARVIMC IV est une solution polyvalente à haut rendement pour les machinistes dans les applications de l'aérospatiale et de la défense, de la médecine, de l'énergie et de l'ingénierie générale qui exigent un rendement maximal lorsqu'ils coupent des matériaux difficiles à usiner.

Passer d’une coupe difficile à l’autre avec des canaux de refroidissement internes et une conception à huit cannelures offrant une plus grande flexibilité d’usinage et une plus grande stabilité du processus.

« Notre première fraise à huit cannelures permettra aux clients de passer d'une coupe difficile à la suivante sans avoir à s'arrêter pour changer d'outil, a déclaré Scott Etling, vice-président, Marketing, Gestion mondiale de produits. Les machinistes doivent atteindre une productivité supérieure lorsqu'ils travaillent sur des matériaux plus résistants, tout en demeurant rentables. C'est exactement ce que nos nouvelles fraises en bout à huit cannelures HARVI IV offrent et elles ont été conçues spécialement pour les applications de dégrossissage et de finition qui nécessitent une combinaison de souplesse et de traitement sécuritaire. »

Les produits similaires fonctionnent souvent sur un seul type de matériau, mais la conception innovante des fraises en bout à huit cannelures de HARVI IV offre une polyvalence qui permet de couper des applications difficiles comme les alliages à haute température, les aciers inoxydables, les aciers et les matériaux durcis. Sa conception offre également des taux de retrait des métaux plus élevés et une stabilité du processus grâce à un approvisionnement en liquide de refroidissement interne qui élimine les éclats, même dans les cavités profondes.

Le lancement des nouvelles fraises en bout à huit cannelures HARVI IV coïncide avec l'annonce récente de Kennametal concernant l'acier inoxydable, le titane et d'autres alliages à haute température de qualité fraise en bout KCSM15A. Cette technologie de revêtement novatrice prolonge la durée de vie de l'outil pour les utilisateurs et offre la meilleure résistance à l'usure de l'histoire du broyage au carbure solide de Kennametal.

À propos de Kennametal

Forte de plus de 80 ans d'expérience en tant que chef de file de la technologie industrielle, Kennametal Inc. permet à ses clients d'atteindre une productivité maximale grâce à la science des matériaux, à l'outillage et à des produits résistants à l'usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports se tournent vers Kennametal pour les aider à exercer leurs activités de fabrication avec précision et efficacité. Chaque jour, environ 8 700 employés aident des clients de près de 100 pays à demeurer concurrentiels. Kennametal a généré 2,1 milliards de dollars de revenus au cours de l'exercice 2023. Pour en savoir plus, visitez www.kennametal.com. Suivez @Kennametal : Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

