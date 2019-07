Kempinski Hotels, la célèbre chaîne hôtelière européenne, prend de l'expansion dans les Amériques avec sa plus récente propriété de luxe située sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes

L'île de la nature des Caraïbes

Située entre la Guadeloupe et la Martinique, la magnifique île bien préservée de la Dominique est le secret le mieux gardé des Caraïbes. Protégée du tourisme à grande échelle, elle attire tant les aventuriers écologiques que les personnes souhaitant prendre du repos de leur vie quotidienne. Entourée du parc national Cabrits, la conception dégagée du centre de villégiature préserve la beauté naturelle de l'écosystème de cette île volcanique impressionnante et inexplorée et lui rend hommage. Le centre est déterminé à protéger l'authenticité de ce paradis inviolé pour les générations futures de voyageurs qui y poseront pied tout en offrant actuellement à sa clientèle une expérience enrichissante et naturellement équilibrée entre terre et mer.

De grands espaces sur ce terrain de jeu naturel

Largement recouverte de montagnes boisées et d'une forêt pluviale tropicale verdoyante, la Dominique est connue pour faire « verdir » d'envie les autres îles des Caraïbes. En réalité, lorsque Christophe Colomb dû la décrire à la reine Isabelle d'Espagne, il fut à court de mots. Aujourd'hui, plus de 500 ans après, les sommets vertigineux, les ravins et le terrain fertile en aventures de l'île de la nature continuent de surprendre les visiteurs.

Abritant une flore et une faune variées, dont de nombreuses espèces rares d'animaux, de plantes et d'oiseaux, la Dominique est protégée par un système complet de parcs naturels, soit trois parcs nationaux, deux réserves forestières et l'aire de protection Syndicate Parrot Reserve. Les mordus d'aventure peuvent faire des randonnées pédestres écologiques avec l'abondance de sentiers, observer les oiseaux ou contempler la faune sauvage dans son milieu naturel.

La Dominique héberge aussi la deuxième plus grande source hydrothermale au monde et compte 365 rivières, une pour chaque jour de l'année, ainsi que des cascades d'eau, sans oublier ses plages grandioses, allant de sable blanc rappelant le sucre à du sable noir d'origine volcanique. Avec de grandes côtes et des récifs coralliens abondants, la Dominique est également une destination de plongée sous-marine et de plongée libre de calibre international permettant de vivre des aventures aquatiques d'un autre monde.

Un aménagement inspiré par la nature

Chacune des 151 chambres et suites réservées aux invités du centre de villégiature incarne le luxe, qu'il s'agisse des chambres somptueuses et supérieures avec vue sur la montagne ou sur l'océan ou encore des suites spacieuses, des duplex avec deux chambres à coucher ou des villas. S'inspirant de la beauté naturelle de l'île, chacune d'elles propose une palette relaxante de couleurs côtières, des tons de bois détaillés et une luminosité naturelle considérable, intégrant à l'intérieur le charme de l'extérieur. Même s'ils sont à l'autre bout du monde, les clients jouissent de tous les services modernes qu'ils ont chez eux, et ce, du bout des doigts, dont des téléviseurs à écran plat et un service WiFi gratuit en passant par des machines à espresso dans les chambres et des bains luxueux.

Pour vivre pleinement l'expérience Cabrits, la Villa présidentielle couvrant 426 mètres carrés propose des vues spectaculaires sur l'océan, un service de majordome privé, un hall d'entrée privé, deux chambres à coucher, deux salles de bain et demie, une salle à manger, un spa privé d'une pièce avec sauna, et une terrasse surdimensionnée pour les soupers extérieurs assortie d'un barbecue et d'une piscine privée. Un chef privé répond aussi aux demandes sur appel.

Un festin sensoriel

Chaque détail de l'expérience offerte à la clientèle du Cabrits Resort and Spa Kempinski a été soigneusement pensé afin que les invités puissent ressentir, humer, contempler, entendre et goûter ce que la Dominique propose. Sur le plan culinaire, les trois restaurants distincts du centre de villégiature servent des mets locaux et internationaux, ainsi que des plats provenant « directement de la ferme » ou « directement de la mer ».

Le restaurant exclusif du complexe, Cabrits Market, offre une ambiance aux couleurs et aux saveurs vivifiantes que l'on retrouve dans les marchés créoles. Une variété de buffets interactifs sont garnis d'une vaste gamme d'aliments internationaux, dont des plats italiens et des grillades. Il y a aussi, bien entendu, le souper à la créole et le brunch gargantuesque.

Le Kweyol Beach Café se veut une variante unique en son genre du bar créole traditionnel en bordure de plage grâce à son approche rehaussée. Proposant un savoureux mélange de plats créoles, d'incontournables internationaux et de saveurs de crème glacée maison, y compris à la noix de coco, ce restaurant avec vue sur la mer doit absolument être visité par tous les clients.

Bonsai, pour sa part, sert de la cuisine panasiatique. C'est une alternative excitante au restaurant principal du complexe et au bar de plage. Bonsai propose un périple asiatique savoureux avec ses sushis, sashimis, sautés, caris thaïlandais, créations sautées dans un wok, et plus encore.

Le Rumfire Bar, lui, compte des places assises à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est l'endroit idéal pour terminer la journée et admirer le coucher du soleil en consommant une boisson ou en fumant un cigare raffiné. Le spécialiste en mixologie du bar prépare des cocktails classiques et des concoctions originales en se servant des alcools foncés et des rhums issus des Caraïbes.

Pour compléter les expériences sensorielles du complexe, il y a le Kempinski Spa, couvrant 1 672 mètres carrés. Les clients peuvent rehausser leur bien-être par des expériences intérieures et extérieures qui leur permettent de se rapprocher de la nature et d'entrer en relation avec l'écosystème unique de l'île. La carte détaillée du spa propose des traitements inspirés par la culture locale et l'appartenance au milieu environnemental.

Des réunions et des événements mémorables

Depuis un emplacement exceptionnel faisant face à l'endroit où le soleil se couche sur la plage de la baie Douglas et où règne une ambiance créole traditionnelle, le Cabrits Resort & Spa se caractérise par l'un des environnements les plus impressionnants et les plus exceptionnels pour vivre des rencontres, des réunions familiales et des occasions spéciales mémorables. Plus de 743 mètres carrés du complexe sont réservés aux événements intérieurs et extérieurs, cette superficie comprenant notamment une plage, une piscine et une surface gazonnée, convenant aux mariages comme aux célébrations. Il y a aussi trois salles de réunion, une salle de conférence et un amphithéâtre extérieur. L'équipe talentueuse chargée des événements aide la clientèle à choisir l'endroit parfait et les menus qui conviennent selon le nombre d'invités et les préférences de chacun.

Pour être parmi les premières personnes à découvrir cette nouvelle destination excitante, les clients sont priés de réserver dès maintenant pour avoir droit à une nuitée gratuite pour tout séjour d'au moins trois nuits, incluant un déjeuner gourmet quotidien. Pour obtenir plus d'information ou pour effectuer une réservation : www.kempinski.com/Dominica/Cabrits‎.

À propos de Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica : Situé dans la baie Douglas et sur le littoral nord-ouest de l'île, le centre de villégiature Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica offre des vues panoramiques époustouflantes de la mer des Caraïbes de même qu'un accès facile pour explorer les innombrables cascades et sources hydrothermales naturelles de l'île ainsi que ses 365 rivières, une pour chaque jour de l'année. Les 151 chambres, suites, duplex et villas incarnent le luxe. Le complexe comprend trois restaurants distincts servant des mets locaux et internationaux, dont des plats provenant directement de la ferme ou de la mer; un spa de 1 672 mètres carrés; quatre piscines; six huttes de plage; des infrastructures modernes de conditionnement physique; deux terrains de tennis; un club pour les enfants et des sports aquatiques sur place. Plus de 743 mètres carrés d'espace événementiel, dont trois salles de réunion, une salle de conférence et un amphithéâtre extérieur, peuvent servir pendant des séjours de réflexion du personnel de direction, des mariages et des célébrations.

À propos de Kempinski : Crée en 1897, Kempinski Hotels est le plus ancien groupe hôtelier de luxe d'Europe. Le riche héritage de Kempinski en termes de service personnel incomparable et d'hébergement inégalé est complété par l'aspect exclusif et unique de ses propriétés. Kempinski gère actuellement un portefeuille de 77 hôtels et résidences cinq étoiles dans 34 pays et continue de se développer en ajoutant de nouvelles propriétés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Chaque établissement reflète la force et le succès de la marque Kempinski sans perdre de vue son héritage. Son portefeuille comprend des propriétés historiques, des hôtels primés au style moderne et urbain, des centres touristiques exceptionnels et des résidences prestigieuses. Chacune d'entre elles est imprégnée de la qualité que les invités peuvent attendre de Kempinski tout en embrassant les traditions culturelles de leur emplacement. Kempinski est un membre fondateur de la Global Hotel Alliance (GHA), la plus grande alliance mondiale de marques hôtelières indépendantes.

