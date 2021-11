L'approbation permet l'intégration sur le marché canadien d'une solution à base de menthe verte qui soutient les fonctions cognitives

DES MOINES, Iowa, 18 novembre 2021 /CNW/ - Kemin, un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce de transformer de façon durable la qualité de vie au quotidien de 80 % de la population mondiale grâce à ses produits et services, a annoncé que le complexe phénolique NeumentixTM K110-42, son extrait de menthe verte en instance de brevet contenant un complexe phénolique exclusif, a été approuvé par Santé Canada, ce qui fait en sorte que les consommateurs canadiens ont maintenant accès à cet ingrédient améliorant la santé du cerveau.

Santé Canada a approuvé l'utilisation du Neumentix (numéro de produit naturel, ou NPN 80111201) pour contribuer à appuyer la fonction cognitive, l'attention soutenue et la mémoire de travail.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'approbation de l'utilisation du Neumentix sur le marché canadien, a déclaré Penny Woods, directrice du marketing, Kemin Human Nutrition and Health. Le processus de demande auprès de Santé Canada comprend un examen approfondi de l'efficacité, de l'innocuité et de la qualité des ingrédients. L'obtention de cette approbation est une étape importante qui permettra à nos clients canadiens de faire approuver plus facilement leurs revendications pour un produit fini lorsque ceux-ci sont formulés à partir d'une dose complète de Neumentix et qu'ils font référence au NPN. »

Le complexe phénolique Neumentix K110-42 est un produit dérivé de lignées de menthe verte non génétiquement modifiée en instance de brevet, qui a été mis au point par des spécialistes en sciences végétales de Kemin en utilisant des méthodes traditionnelles de sélection végétale. Il a été démontré cliniquement que cet ingrédient favorise la concentration pendant la journée, sans perturber le sommeil la nuit. Les polyphénols antioxydants contenus dans le Neumentix favorisent la croissance de nouveaux neurones et soutiennent la fonction cérébrale de la mémoire de travail, améliorant ainsi la capacité d'apprendre, de gérer les informations et de réagir. Neumentix offre des avantages sur le plan cognitif et physique et peut être formulé dans différentes applications.

« Neumentix est présent sur le marché mondial depuis plus de cinq ans et continue d'attirer l'attention de marques clés qui cherchent à mettre au point un produit composé d'un ingrédient sécuritaire, durable et scientifiquement étayé qui présente des avantages sur le plan de la performance cognitive, par exemple, en matière de concentration, et qui présente des avantages durables reliant la cognition à une performance physique améliorée, a déclaré Penny Woods. Nous avons créé Neumentix pour soutenir la performance cognitive chez les adultes et offrir des avantages supplémentaires aux consommateurs. Compte tenu de la demande croissante pour les produits favorisant la santé cognitive à l'échelle mondiale, l'équipe de Kemin est très heureuse d'offrir les avantages de Neumentix aux consommateurs canadiens. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur la gamme d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle de Kemin, qui sont destinés à être utilisés dans la fabrication d'une vaste gamme de produits diététiques, y compris les suppléments, les boissons et les collations. Il est démontré cliniquement que les composés bioactifs de qualité de Kemin soutiennent la vision, la cognition, la santé immunitaire et la gestion du poids.

À propos de Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) est un fabricant mondial d'ingrédients dont l'objectif est de transformer de façon durable la qualité de vie au quotidien de 80 % de la population mondiale grâce à ses produits et services. L'entreprise fournit plus de 500 ingrédients spécialisés utilisés dans la fabrication de produits associés aux domaines de la santé et de la nutrition humaine et animale, des aliments pour animaux de compagnie, de l'aquaculture, des nutraceutiques, des technologies alimentaires, des technologies de culture, des textiles, des biocarburants et des vaccins pour animaux.

Depuis plus d'un demi-siècle, Kemin utilise les sciences appliquées pour relever les défis de l'industrie et offrir des solutions de produits à ses clients dans plus de 120 pays. Kemin fournit des ingrédients destinés à nourrir une population croissante grâce à son engagement envers la qualité, la salubrité et l'efficacité des produits alimentaires, des aliments pour animaux et des produits liés à la santé.

Kemin est une entreprise familiale privée fondée en 1961 qui compte plus de 3 300 employés et exerce ses activités dans 90 pays. Elle a notamment des installations de fabrication en Belgique, au Brésil, en Chine, en Inde, en Italie, en Russie, à Saint-Marin, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

